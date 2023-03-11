Giả vờ đi làm nhưng anh lại quay lại, ngay trong sáng hôm ấy, hành động của người vợ với mối quan hệ khó tin bị phát giác.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền mạnh mẽ một đoạn clip cho thấy một người đàn ông bắt quả tang vợ mình đang "lên giường" với tình nhân ngay tại nhà giữa ban ngày. Điều bất ngờ hơn nữa đó là gã tình nhân lại chính là một trong những người bạn thân của anh chồng. Được biết, sự việc xảy ra tại một vùng ngoại ô. Người chồng có tên là Tường còn người vợ có tên Thúy, đã sống với nhau được một thời gian nhưng chưa có con chung. Anh Tường vẫn luôn tin tưởng vào sự thủy chung của vợ mình cho đến thời gian gần đây, anh Tường nghe thấy lời đồn của một số người hàng xóm, nói rằng vợ mình đang dan díu với một người đàn ông khác.

Ảnh minh họa: Internet Nghi ngờ vợ "cắm sừng" sau lưng mình, anh Tường đã lên kế hoạch để tìm hiểu sự thật. Sáng hôm đó, anh Tường rời nhà đi làm như thường lệ nhưng thật ra anh ta không hề đến chỗ làm. Thay vào đó, anh Tường đã trốn vào một góc gần nhà để phát giác hành vi sai trái của vợ. Sau khi đi loanh quanh trong vài giờ, anh Tường rón rén trở về nhà, thậm chí còn gọi thêm một người bạn nữa để quay phim làm bằng chứng. Sau khi mở cửa vào nhà, anh Tường phát hiện vợ mình quả thực đang "ân ái" với tình nhân. Cả hai đang hoàn toàn khỏa thân, nằm trên giường và bị giật mình khi thấy anh Tường bước vào nhà. Tuy nhiên, điều gây sốc nhất lại là danh tính của "kẻ thứ ba". Anh Tường có lẽ không thể ngờ được rằng người đàn ông mà vợ mình đang ngoại tình lại chính là một trong những người bạn thân của anh, mà anh gọi là Quốc.

Ngay sau khi bị phát hiện, cô vợ Thúy và Quốc đã nhanh chóng tách nhau ra. Cô Thúy chỉ biết ngồi im trên giường, lấy chăn quấn người để che phần nhạy cảm, trong khi Quốc đứng ở góc nhà, cúi gằm mặt xuống. Cả hai quá xấu hổ, liên tục xin lỗi anh Tường một cách vô ích nhưng anh Tường hoàn toàn không nghe, thậm chí còn lao vào đánh người bạn thân. Ảnh minh họa: Internet Anh Tường vừa tức giận, vừa đau khổ, hét lên và hỏi vợ mình rằng: "Đây có phải những gì mà cô đã làm sau lưng tôi?". Anh Tường cũng tỏ vẻ thất vọng và phẫn nộ không kém khi bị chính người bạn thân phản bội lòng tin. Đoạn clip trên đã được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội với nhiều ý kiến trái chiều. Có người cho rằng nếu bản thân rơi vào trường hợp như anh Tường, tận mắt thấy bạn thân "lên giường" với vợ mình thì dù có bình tĩnh đến mấy cũng sẽ nổi điên. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng anh Tường phải làm gì thì vợ mới chán nản, đi ngoại tình, chuyện đến từ 2 phía chứ không thể nhìn phiến diện.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lao-en-bat-qua-tang-vo-ngoai-tinh-trong-phong-ngu-voi-dang-ve-kho-chap-nhan-danh-tinh-ke-thu-ba-chong-rung-roi-563556.html