Lao đến bắt quả tang vợ 'ngoại tình' trong phòng ngủ với dáng vẻ khó chấp nhận, danh tính 'kẻ thứ ba' chồng rụng rời

Tâm sự 11/03/2023 21:06

Giả vờ đi làm nhưng anh lại quay lại, ngay trong sáng hôm ấy, hành động của người vợ với mối quan hệ khó tin bị phát giác.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền mạnh mẽ một đoạn clip cho thấy một người đàn ông bắt quả tang vợ mình đang "lên giường" với tình nhân ngay tại nhà giữa ban ngày. Điều bất ngờ hơn nữa đó là gã tình nhân lại chính là một trong những người bạn thân của anh chồng.

Được biết, sự việc xảy ra tại một vùng ngoại ô. Người chồng có tên là Tường còn người vợ có tên Thúy, đã sống với nhau được một thời gian nhưng chưa có con chung. Anh Tường vẫn luôn tin tưởng vào sự thủy chung của vợ mình cho đến thời gian gần đây, anh Tường nghe thấy lời đồn của một số người hàng xóm, nói rằng vợ mình đang dan díu với một người đàn ông khác.

Lao đến bắt quả tang vợ 'ngoại tình' trong phòng ngủ với dáng vẻ khó chấp nhận, danh tính 'kẻ thứ ba' chồng rụng rời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nghi ngờ vợ "cắm sừng" sau lưng mình, anh Tường đã lên kế hoạch để tìm hiểu sự thật. Sáng hôm đó, anh Tường rời nhà đi làm như thường lệ nhưng thật ra anh ta không hề đến chỗ làm. Thay vào đó, anh Tường đã trốn vào một góc gần nhà để phát giác hành vi sai trái của vợ.

Sau khi đi loanh quanh trong vài giờ, anh Tường rón rén trở về nhà, thậm chí còn gọi thêm một người bạn nữa để quay phim làm bằng chứng. Sau khi mở cửa vào nhà, anh Tường phát hiện vợ mình quả thực đang "ân ái" với tình nhân. Cả hai đang hoàn toàn khỏa thân, nằm trên giường và bị giật mình khi thấy anh Tường bước vào nhà. Tuy nhiên, điều gây sốc nhất lại là danh tính của "kẻ thứ ba". Anh Tường có lẽ không thể ngờ được rằng người đàn ông mà vợ mình đang ngoại tình lại chính là một trong những người bạn thân của anh, mà anh gọi là Quốc.

Ngay sau khi bị phát hiện, cô vợ Thúy và Quốc đã nhanh chóng tách nhau ra. Cô Thúy chỉ biết ngồi im trên giường, lấy chăn quấn người để che phần nhạy cảm, trong khi Quốc đứng ở góc nhà, cúi gằm mặt xuống. Cả hai quá xấu hổ, liên tục xin lỗi anh Tường một cách vô ích nhưng anh Tường hoàn toàn không nghe, thậm chí còn lao vào đánh người bạn thân.

Lao đến bắt quả tang vợ 'ngoại tình' trong phòng ngủ với dáng vẻ khó chấp nhận, danh tính 'kẻ thứ ba' chồng rụng rời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Anh Tường vừa tức giận, vừa đau khổ, hét lên và hỏi vợ mình rằng: "Đây có phải những gì mà cô đã làm sau lưng tôi?". Anh Tường cũng tỏ vẻ thất vọng và phẫn nộ không kém khi bị chính người bạn thân phản bội lòng tin.

Đoạn clip trên đã được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội với nhiều ý kiến trái chiều. Có người cho rằng nếu bản thân rơi vào trường hợp như anh Tường, tận mắt thấy bạn thân "lên giường" với vợ mình thì dù có bình tĩnh đến mấy cũng sẽ nổi điên. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng anh Tường phải làm gì thì vợ mới chán nản, đi ngoại tình, chuyện đến từ 2 phía chứ không thể nhìn phiến diện.

Canh chừng vợ ân ái với nhân tình trong nhà nghỉ rồi xông ra đúng lúc cao trào, chồng buông câu nói khiến cả hai tím mặt nhưng thái độ của vợ thản nhiên đến sững sờ

Canh chừng vợ ân ái với nhân tình trong nhà nghỉ rồi xông ra đúng lúc cao trào, chồng buông câu nói khiến cả hai tím mặt nhưng thái độ của vợ thản nhiên đến sững sờ

Chồng đã bắt tận mặt hai kẻ đang lén lút, nhưng ngạc nhiên hơn, câu nói của vợ khiến anh không tin nổi suýt ngã ngửa.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 25 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 25 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 9 giờ 1 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 9 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 15 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 9 giờ 22 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 9 giờ 27 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường