Chuyến thăm nhà tôi của Yến diễn ra vô cùng suôn sẻ. Bố mẹ rất hứng ý cô bạn gái mà con trai chọn, giục chúng tôi sớm kết hôn, sinh cháu nội cho ông bà. Song khi tôi ra mắt gia đình Yến lại xảy ra một sự cố không thể tưởng tượng nổi.

Tôi và Yến yêu nhau được 9 tháng, thời gian chưa dài nhưng cả về tính cách, tuổi tác, công việc và sở thích của chúng tôi đều rất hợp nhau. Trước đó hai đứa chưa giới thiệu đối phương với gia đình vì muốn tình yêu chỉ có hai người thôi. Nhưng đã quyết định sang đầu năm sẽ làm đám cưới nên vừa rồi chúng tôi đã về ra mắt gia đình.

Tôi chưa kịp lên tiếng thì mẹ Yến đột nhiên vùng chạy ra cổng như trốn. Quá hốt hoảng không để ý xe cộ ngoài đường, một chiếc ô tô đang lao tới đụng trúng mẹ Yến. Cô ấy ngất xỉu ngay tại chỗ, mọi người tái mét vội vàng đưa vào bệnh viện.

Chào đón tôi có bố mẹ Yến, vợ chồng chị gái cô ấy và cậu em trai của Yến chưa kết hôn. Tôi vừa bước vào nhà, mẹ Yến nhìn thấy tôi lập tức kêu lên một tiếng, mặt mũi trắng bệch. Mọi người đều ngạc nhiên khó hiểu, lúc này tôi mới nhìn rõ mẹ Yến rồi cũng phải sững sờ. Mẹ cô ấy không phải người lạ, là một người tôi quen biết!

Cả gia đình Yến vây quanh tôi hỏi han, tra vấn. Thực ra người đó không phải mẹ ruột của Yến mà là mẹ kế. Mẹ ruột Yến mất rồi. Mà người mẹ kế này lại chính là vợ của chú hai tôi!

Cách đây 5 năm, chú hai tôi đưa cô bạn gái trẻ đã mang thai về giới thiệu với bố mẹ đòi tổ chức đám cưới. Trước đó cũng vì cô gái này mà chú ấy phản bội vợ con, thím của tôi đòi ly hôn, đưa con về nhà đẻ. Ông bà nội tôi phải cắn răng chiều theo con trai.

Ai ngờ cưới xong không lâu thì chú tôi làm ăn thất bại lâm vào phá sản. Vợ chú sinh con ra liền để lại cho chồng rồi bỏ đi, lúc ấy họ vẫn chưa đăng ký kết hôn. Chú hai tôi ngậm đắng nuốt cay vì bị người vợ hờ bỏ rơi. Sau nhiều lần về nhà ngoại cô ta tìm kiếm mà không có kết quả, chú cũng dần bỏ cuộc.

Ai ngờ cuối cùng tôi gặp lại cô vợ hờ của chú hai trong tình cảnh này. Yến kể cách đây gần 3 năm, bố cô ấy nằng nặc đòi tái hôn với người vợ trẻ ấy, dù con cái khuyên can chênh lệch tuổi tác giữa hai người quá lớn, sợ rằng khó hòa hợp. Nhưng ý ông đã quyết, chị em cô ấy không thể phản đối. Hiện tại họ đều sống riêng bên ngoài, chỉ có bố Yến và vợ kế ở căn nhà cũ.

Mẹ kế của Yến sau mấy tiếng hôn mê thì cũng tỉnh lại, tính mạng không có gì nguy hiểm. Nhưng bây giờ đám cưới của tôi với Yến có nguy cơ không thể tổ chức được. Chuyện ầm ĩ và gia đình tôi cùng chú hai đều biết. Nếu người phụ nữ đó còn là mẹ kế Yến, hai gia đình sẽ rơi vào mối quan hệ phức tạp vô cùng.

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Bố mẹ tôi thương con trai, không muốn mối tình của tôi và Yến tan vỡ nên đã đưa ra một đề nghị. Dù sao giữa Yến với mẹ kế không phải máu mủ, nếu cô ta không còn là mẹ kế của Yến nữa thì mọi thứ sẽ ổn thỏa. Tuy nhiên bố Yến dù biết quá khứ lẫy lừng của vợ vẫn quyết định tha thứ chứ không ly hôn. Điều đó khiến cuộc tình của tôi với Yến lâm vào bế tắc.

Gia đình hai bên đang rất đau đầu không biết phải giải quyết thế nào. Còn tôi và Yến, lẽ nào chúng tôi phải chia tay vì lỗi lầm của người khác? Thật quá bất công phải không?