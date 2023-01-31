Kiếp làm thuê 'muôn đời đời nghèo, trai tân 'mèo mả gà đồng' với bà chủ thì bỗng dưng nhận cái kết 'ai cũng muốn có'

Nguyên nhân để dẫn đến sai lầm của vợ anh, tôi nghĩ anh cũng có một phần trách nhiệm đấy. Anh cứ bình tĩnh xâu chuỗi sự việc sẽ thấy tôi nói không sai.

Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Chồng đi làm xa, vợ ở nhà 'bị' trai làm thuê bỏ bùa mê thuốc lú, thì nguyên nhân để dẫn đến sai lầm của vợ anh, tôi nghĩ anh cũng có một phần trách nhiệm đấy. Anh cứ bình tĩnh xâu chuỗi sự việc sẽ thấy tôi nói không sai.

Nếu ngay từ đầu anh đừng quá tin tưởng ở vợ để rồi giao hết công việc quản lý, kiếm tiền ở quán cơm bình dân đó thì làm gì có chuyện cô ấy mang tiền kinh doanh ra cung phụng cho bồ trẻ khi anh vắng nhà!

Một điều nữa khiến vợ dễ dàng lừa anh để đến với trai đó là anh ủng hộ chuyện cho cậu trai làm thuê ở lại trong quán hàng, mà quán lại nằm sát vách nhà anh trong khi anh đâu có thường xuyên ở nhà mà vợ phải lo lộ chuyện bao trai?

Ảnh minh họa: Internet

Anh còn sai lầm ở chỗ không những tạo điều kiện cho cậu trai gần gũi gia đình anh mà còn tin tưởng rằng cậu ta sẽ chăm sóc vợ, con mình khi mình vì miếng cơm manh áo mà phải xa nhà, xa vợ con, việc này có khác chi anh đem “mỡ dâng miệng mèo” mà vợ anh cùng cậu trai kia đã có tình ý, ăn phải bùa mê của nhau rồi, làm sao họ không đến với nhau được?

Tôi phân tích dài dòng như thế, mong anh đừng giận đừng trách tôi đổ thêm dầu vào lửa. Tất cả những điều tôi tâm sự cùng anh chỉ với mục đích giúp anh tìm được nguyên nhân vì sao vợ anh mắc lỗi ngoại tình mà thôi.

Tha thứ hay chia tay vợ là quyền quyết định ở anh, chỉ mong anh bình tĩnh, sáng suốt để có được giải pháp cuộc tình, h

Nghe tiếng thủ thỉ 'anh đã bảo không đau mà', vợ điên tiết đạp cửa xông vào thì 'hóa đá' với danh tính của 'tiểu tam' Cô bị dọa nên cũng bán tín bán nghi, học theo mấy bà chị, lục lọi tin nhắn điện thoại của chồng, toàn thấy tin nhắn công việc hoặc vài ba tin tán gẫu với đám bạn thân, tuyệt nhiên không có giấu hiệu nào đáng nghi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kiep-lam-thue-muon-doi-doi-ngheo-trai-tan-meo-ma-ga-dong-voi-ba-chu-thi-bong-dung-nhan-cai-ket-ai-cung-muon-co-550667.html