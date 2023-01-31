Kiếp làm thuê 'muôn đời đời nghèo, trai tân 'mèo mả gà đồng' với bà chủ thì bỗng dưng nhận cái kết 'ai cũng muốn có'

Tâm sự 31/01/2023 04:51

Nguyên nhân để dẫn đến sai lầm của vợ anh, tôi nghĩ anh cũng có một phần trách nhiệm đấy. Anh cứ bình tĩnh xâu chuỗi sự việc sẽ thấy tôi nói không sai.

Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Chồng đi làm xa, vợ ở nhà 'bị' trai làm thuê bỏ bùa mê thuốc lú, thì nguyên nhân để dẫn đến sai lầm của vợ anh, tôi nghĩ anh cũng có một phần trách nhiệm đấy. Anh cứ bình tĩnh xâu chuỗi sự việc sẽ thấy tôi nói không sai.

Nếu ngay từ đầu anh đừng quá tin tưởng ở vợ để rồi giao hết công việc quản lý, kiếm tiền ở quán cơm bình dân đó thì làm gì có chuyện cô ấy mang tiền kinh doanh ra cung phụng cho bồ trẻ khi anh vắng nhà!

Một điều nữa khiến vợ dễ dàng lừa anh để đến với trai đó là anh ủng hộ chuyện cho cậu trai làm thuê ở lại trong quán hàng, mà quán lại nằm sát vách nhà anh trong khi anh đâu có thường xuyên ở nhà mà vợ phải lo lộ chuyện bao trai?

Kiếp làm thuê 'muôn đời đời nghèo, trai tân 'mèo mả gà đồng' với bà chủ thì bỗng dưng nhận cái kết 'ai cũng muốn có' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh còn sai lầm ở chỗ không những tạo điều kiện cho cậu trai gần gũi gia đình anh mà còn tin tưởng rằng cậu ta sẽ chăm sóc vợ, con mình khi mình vì miếng cơm manh áo mà phải xa nhà, xa vợ con, việc này có khác chi anh đem “mỡ dâng miệng mèo” mà vợ anh cùng cậu trai kia đã có tình ý, ăn phải bùa mê của nhau rồi, làm sao họ không đến với nhau được?

Tôi phân tích dài dòng như thế, mong anh đừng giận đừng trách tôi đổ thêm dầu vào lửa. Tất cả những điều tôi tâm sự cùng anh chỉ với mục đích giúp anh tìm được nguyên nhân vì sao vợ anh mắc lỗi ngoại tình mà thôi.

Tha thứ hay chia tay vợ là quyền quyết định ở anh, chỉ mong anh bình tĩnh, sáng suốt để có được giải pháp cuộc tình, h

Nghe tiếng thủ thỉ 'anh đã bảo không đau mà', vợ điên tiết đạp cửa xông vào thì 'hóa đá' với danh tính của 'tiểu tam'

Nghe tiếng thủ thỉ 'anh đã bảo không đau mà', vợ điên tiết đạp cửa xông vào thì 'hóa đá' với danh tính của 'tiểu tam'

Cô bị dọa nên cũng bán tín bán nghi, học theo mấy bà chị, lục lọi tin nhắn điện thoại của chồng, toàn thấy tin nhắn công việc hoặc vài ba tin tán gẫu với đám bạn thân, tuyệt nhiên không có giấu hiệu nào đáng nghi.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 1 giờ 38 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 3 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 4 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 5 giờ 38 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 38 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 8 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống