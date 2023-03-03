Không làm chủ được mình nên hai lần ân ái với anh hàng xóm, sau 3 tháng quay về với chồng, tôi nhận ra điều kinh hãi

Tâm sự 03/03/2023 03:35

Từ lúc ấy, tôi liên tục nhớ về anh không ngừng. Nó thậm chí còn là mong muốn hàng ngày, tôi không muốn dừng lại....

Do tính chất công việc, chồng tôi thường xuyên đi xa. Mỗi tháng anh về thăm vợ con được 5 ngày rồi lại lên đường theo các dự án.

Ở nhà, tôi một mình quán xuyến nhà cửa. Kinh tế vợ chồng khá giả, tôi không phải vất vả tiền nong. Hàng tháng chồng chuyển về cho bốn mẹ con 30 triệu.

Anh khô khan, ít nói nhưng yêu chiều vợ con. Quanh năm suốt tháng chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền. Tôi làm bác sĩ, thu nhập cũng tạm ổn.Tôi tính toán tiền học, ăn uống của mẹ con, còn đâu đi gửi tiết kiệm. Chồng tôi thoáng, chẳng bao giờ hỏi han chi tiêu ra sao?.

Với cuộc sống như vậy, nhẽ ra tôi nên an phận, hưởng thụ và một lòng, một dạ với chồng nhưng chỉ một phút thiếu suy nghĩ, tôi đã phản bội chồng.

Sống cạnh nhà tôi là anh Dương 45 tuổi, góa vợ đã lâu. Chồng đi vắng, nhà có gì hỏng hóc, những lúc tôi không gọi được thợ, thường nhờ anh qua sửa giúp. Anh khá nhiệt tình, niềm nở.

Chiều hôm đó, tủ lạnh bị hỏng, bếp điện cháy, đúng lúc anh sang mượn thang, tôi tiện thể nhờ anh xem giúp.

Các con đi học chưa về, mình tôi và anh trong bếp... Trong phút không kiềm chế được bản thân, chúng tôi đã đi quá giới hạn.

Không làm chủ được mình nên hai lần ân ái với anh hàng xóm, sau 3 tháng quay về với chồng, tôi nhận ra điều kinh hãi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ lúc xảy ra chuyện, tôi vừa thấy có lỗi với chồng, vừa nhung nhớ cảm giác bên người kia. Khi gặp mặt ngoài đường, tôi cố tình ngó lơ như chưa có chuyện gì, anh hàng xóm thì nhìn tôi đầy ẩn ý, nhắn tin vu vơ, buông lời mời gọi.

Chồng tôi về thăm, các con ríu rít, quấn quýt cả buổi. Đêm đến, thân mật bên anh, tôi cảm giác khiên cưỡng, không còn hứng thú. Trong đầu tôi chỉ quay cuồng hình ảnh người đàn ông hàng xóm.

Thực sự, tôi không muốn bỏ chồng nhưng không biết làm thế nào để xóa nhòa cảm giác vấn vương đang bủa vây.

Thế rồi, tôi tiếp tục đắm chìm vào vòng tay anh hàng xóm. Lần này, tôi là người chủ động. Mối quan hệ giữa tôi và anh ấy không phải là tình một đêm, càng không phải yêu đương thắm thiết. Chỉ đơn giản là đam mê về thể xác.

Suốt 3 tháng, vợ chồng tôi khó phát sinh quan hệ nam nữ. Khi chồng muốn, tôi không đáp lại mà còn cự tuyệt.

Mặc dù vậy, chồng tôi không trách cứ, vẫn động viên, chăm sóc vợ hết mực. Chồng cho rằng tôi gặp áp lực công việc, càng quan tâm nhiều hơn.

Giờ đây, tôi luôn mang nặng nỗi day dứt, dằn vặt bản thân mình. Tôi phải làm gì đây?

Xin hãy cho tôi lời khuyên!

 

Lao đến điểm hẹn đánh ghen hai kẻ đang ân ái, khi nhìn rõ khuôn mặt người dan díu với anh, toàn thân tôi bỗng dưng ‘hóa đá’

Lao đến điểm hẹn đánh ghen hai kẻ đang ân ái, khi nhìn rõ khuôn mặt người dan díu với anh, toàn thân tôi bỗng dưng ‘hóa đá’

Tôi phải bắt tận mặt để anh ta không còn chối cãi. Nghĩ sao làm vậy, tôi đã lót cho tiếp tân tiền lót tay rồi đi thẳng lên phía trên, hít hơi thật sâu, gõ cửa.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 2 giờ 26 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 56 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 36 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường