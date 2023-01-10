Không khác nào mớ bòng bong, mặc chồng ‘tự diễn’, đêm tối về tôi lại hoang mang trước suy nghĩ chồng ngoại tình

Tâm sự 10/01/2023 15:15

Nghĩ đến điều ấy, tôi lại hoang mang lo sợ những điều mình không muốn rồi sẽ xảy ra, mối quan hệ của vợ chồng như rơi vào vực thẳm.

Chào bác sĩ!

Tôi 27 tuổi, trước đây làm việc tại một trường mầm non tư thục. Hiện tôi không có việc làm.  Thực sự, tôi vô cùng áp lực vì phải nghỉ dịch quá lâu, điều này ảnh hưởng đến cả chuyện chăn gối vợ chồng.

Mỗi khi quan hệ tôi cảm thấy mệt mỏi, nằm ra như một khúc gỗ, mặc chồng vần vò và chồng tôi dường như cũng nhận ra điều đó.

Thực sự tôi cũng rất thương chồng, lo lắng về việc chồng ra ngoài “ăn nem”, nên rất mong nhận được sự tư vấn của chuyên gia về nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên và cách giúp giúp tối lấy lại cảm hứng khi “yêu”.

Không khác nào mớ bòng bong, mặc chồng ‘tự diễn’, đêm tối về tôi lại hoang mang trước suy nghĩ chồng ngoại tình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chào bạn!

Cuộc sống bận rộn và tâm lý căng thẳng là một trong những nguyên nhân làm mất cân bằng hormone và ảnh hưởng tiêu cực đến ham muốn của cả nam và nữ. Trong đó, chị em phụ nữ có tâm lý nhạy cảm với những mất mát, tổn thương trong cuộc sống, rất dễ trở thành đối tượng bị stress tấn công.

 

Qua chia sẻ của bạn, rất có thể việc mất cảm giác hứng thú khi “yêu” chồng là do bạn đang lo nghĩ về công việc nên lượng hormone nữ - yếu tố đóng vai trò kích thích ham muốn bị sụt giảm, dẫn đến tình trạng trên.

Việc mất hứng thú chuyện chăn gối không phải do bệnh lý mà do áp lực cuộc sống gây ra thì không cần điều trị bằng thuốc mà cần những phương pháp tâm lý.

Theo tôi, thay vì lo lắng về việc chồng ra ngoài “ăn nem”, bạn nên chia sẻ cảm xúc và tâm tư của mình với chồng. Bởi vì sự thấu hiểu nhau mới là điều quan trọng trong cuộc sống hôn nhân.

Khi chồng bạn nhận thấy sự thờ ơ lúc quan hệ, có thể anh ấy cũng sẽ nghi ngờ rằng bạn đã hết cảm xúc yêu và có những hiểu lầm không đáng có. Khi hai vợ chồng cùng thấu hiểu, tháo gỡ những khúc mắc và căng thẳng, áp lực được giải tỏa, cuộc sống tình dục của bạn có thể sẽ trở về bình thường.

Bên cạnh đó, bạn cũng cần chủ động tìm cách cân bằng cảm xúc cá nhân, tránh lo nghĩ, cố gắng nghỉ ngơi điều độ, tập thể dục nâng cao sức khỏe và chuẩn bị một tâm lý thoải mái khi bắt đầu cuộc yêu.

Hy vọng những chia sẻ trên có thể giúp bạn bớt lo lắng và tìm lại cảm hứng khi “yêu”. Chúc bạn hạnh phúc!

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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