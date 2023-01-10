Bắt quả tang chồng vụng trộm trong nhà nghỉ đến mức 'rụng rời' nhưng vợ cười tươi đưa ra lời đề nghị khiến tôi ‘tím gan’ ruột

Tâm sự 10/01/2023 15:07

Nghe xong điều ấy thì tôi sững sờ, tôi nào ngờ vợ đã lên kế hoạch từ trước và màn bắt quả tang công khai lại là niềm hạnh phúc của cô.

Lúc ấy tôi rụng rời chân tay khi biết bạn của vợ làm quản lý của khách sạn này, đã mật báo cho cô ấy đến bắt quả tang, vậy nên vợ mới có chìa khóa phòng.

Tôi và vợ có thời gian yêu nhau hơn 10 năm trước khi làm đám cưới. Chúng tôi đều là tình đầu của nhau, bên nhau từ khi còn là những cô cậu sinh sinh viên mới chân ướt chân ráo bước vào đại học. Cả thanh xuân chúng tôi dành cho nhau, bao kỷ niệm vui buồn bao tình nghĩa gắn bó không thể nói hết được.

Sau đám cưới, vợ lại sinh cho tôi một bé trai kháu khỉnh đáng yêu, bố mẹ tôi càng quý con dâu. Tôi cũng chẳng có điều gì phàn nàn ở vợ nhưng nhưng dù là thứ ngon lành đẹp đẽ đến mấy thì cũng có lúc chán khi đã ở bên nhau quá lâu.

Nhất là môi trường làm việc của tôi lại được tiếp xúc với nhiều người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp và hấp dẫn. Cho đến khi không thể kiềm chế được bản thân mình nữa, tôi đã ngoại tình với cô đồng nghiệp, phản bội vợ sau từng ấy năm yêu thương.

Với tôi chỉ là thêm gia vị cho cuộc sống, tôi không bao giờ vì ai hay vì cái gì mà phá nát gia đình cùng tình yêu mình dày công gây dựng. Được cái cô người tình của tôi cũng hiểu điều đó, cô ta không ôm mộng làm chính thất, chỉ tìm kiếm một cuộc phiêu lưu tình ái mà thôi. Vì vậy chúng tôi đạt thành thỏa thuận và giữ mối quan hệ rất kín đáo.

Bắt quả tang chồng vụng trộm trong nhà nghỉ đến mức 'rụng rời' nhưng vợ cười tươi đưa ra lời đề nghị khiến tôi ‘tím gan’ ruột - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngày hôm đó, vợ tôi đưa con về bà ngoại chơi, tôi lập tức đến đón người tình đi ăn sáng, uống cà phê rồi tìm đến một khách sạn làm bến đỗ.

Tôi nằm mơ cũng không thể ngờ nổi khi bị vợ bắt quả tang chúng tôi đang trần trụi quấn lấy nhau trên giường thì cánh cửa phòng bật mở.

 

Vợ tôi xuất hiện, nhìn chồng chăm chăm với ánh mắt mà tôi không thể lý giải được cảm xúc trong ấy. Lúc ấy tôi rụng rời chân tay khi biết bạn của vợ làm quản lý của khách sạn này, đã mật báo cho cô ấy đến bắt quả tang, vậy nên vợ mới có chìa khóa phòng.

Chân tay run lập cập, tim như ngừng đập và nỗi sợ hãi đến cùng cực bao trùm lấy tôi. Đối mặt với ánh mắt của vợ, thấy cô ấy im lặng không hề nổi điên oán trách hay khóc lóc, tôi càng sợ hãi hơn gấp vạn lần.

 

Chúng tôi đã có một tình yêu như thế, một gia đình đẹp đến vậy, song tôi lại ngoại tình, tự tay mình phá tan tất cả. Chắc chắn vợ sẽ khó lòng tha thứ cho chồng.

Ấy vậy nhưng phản ứng sau đó của vợ trái ngược hoàn toàn với những gì tôi tưởng tượng. Cô ấy từ tốn bảo chúng tôi mặc quần áo vào rồi để cho cô người tình của tôi ra về mà không hề nói nặng nửa lời. Sau đó ngồi xuống bên cạnh tôi rồi cười tươi thốt ra một câu không tưởng:

- Em hiểu anh chỉ muốn chơi bời, hơn chục năm ở bên 1 người cũng rất nhàm chán và tẻ ngắt. Thực ra em cũng có suy nghĩ như vậy đấy nhưng em là phụ nữ, không dám vượt qua ranh giới trước. Giờ anh ngoại tình, phá vỡ ranh giới rồi, vậy em đề nghị thế này. Chúng mình đừng ly hôn, vẫn sống bình thường như trước, có điều mỗi người sẽ có 1 cuộc vui bên ngoài để thêm gia vị cho cuộc sống, anh thấy sao?

Bắt quả tang chồng vụng trộm trong nhà nghỉ đến mức 'rụng rời' nhưng vợ cười tươi đưa ra lời đề nghị khiến tôi ‘tím gan’ ruột - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lúc ấy tôi mới biết vợ đã say nắng 1 người nhưng chưa dám tiến tới vì còn e ngại. Bây giờ tôi vừa hay ngoại tình, cô ấy chẳng còn ngại ngần gì nữa, nên đề nghị tôi chơi trò “ông ăn phở, bà ăn nem”, về nhà vẫn vui vẻ, gia đình vẫn hạnh phúc.

- Bên nhau lâu ngày chuyện say nắng thích người khác là bình thường mà anh. Vì em chưa có ai khác ngoài anh nên em cũng tò mò lắm… Tuy nhiên chắc chắn là anh vẫn luôn là chồng em, không bao giờ em ly hôn đâu.

Vợ nói như vậy rồi uy hiếp rằng nếu tôi không chịu thì cô ấy sẽ tung hê chuyện tôi ngoại tình rồi ly hôn. Tôi vừa mất vợ con vừa mất hết danh dự, sĩ diện. Sao mọi chuyện lại thành thế này? Có người phụ nữ nào quái dị như vợ tôi không?

Tôi phải chọn ra sao? Tôi biết mình sai khi ngoại tình nhưng bảo để vợ đi với gã khác thì làm sao mà chịu được!

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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