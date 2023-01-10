Sau màn ân ái ‘có như không’, tôi than khóc với mẹ chồng thì bà chỉ tay dưới gầm giường tiết lộ bí mật sốc

Tâm sự 10/01/2023 15:01

Nhìn theo phía tay bà chỉ, cô đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Rồi nhận ra sự thật, cô bàng hoàng đến mức không đứng vững.

 

Nhi và chồng quen biết nhau qua người nhà giới thiệu, mặc dù buổi xem mắt diễn ra trong bầu không khí ngượng ngùng, nhưng Nhi lại bị thu hút bởi cách giao tiếp nhẹ nhàng và phong thái lịch thiệp của chàng trai trẻ. Vì vậy cô chủ động bắt chuyện nhiều hơn, sau buổi xem mắt cả hai vẫn giữ liên lạc và thường xuyên hẹn nhau đi ăn uống.

 

Lâu dần cả hai nảy sinh tình cảm với nhau, sau 6 tháng hẹn hò, cả hai dự định sẽ tiến tới hôn nhân. Bố mẹ Nhi ban đầu không quá ưng ý với cậu con rể này, vì thu nhập của anh chỉ ở mức trung bình khá. Nhưng vì ông bà thông gia tuyên bố nếu hai đứa cưới nhau sẽ cho 2 vợ chồng 1 căn chung cư, lại đưa thêm sính lễ hậu hĩnh.

Cộng thêm việc Nhi cương quyết muốn lấy nên bố mẹ cô đành nhượng bộ. Vì thế hai gia đình nhanh chóng chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức đám cưới cho các con.

Vào ngày đám cưới, cô dâu và chú rể bước cùng nhau vào lễ đường trong lời chúc phúc từ bạn bè và người thân. Có thể nói đây là ngày hạnh phúc nhất của Nhi khi cô được gả cho người mình yêu.

Sau khi kết thúc đám cưới, Nhi theo chồng về căn nhà hộ mà bố mẹ chồng đã mua sẵn làm quà mừng cưới 2 con.

Đêm tân hôn hôm đó, Nhi vui mừng chờ đợi chồng trong phòng ngủ.

Nhưng sau khi chồng cô tắm xong lại quay sang dỗ dành cô rằng mấy hôm vừa rồi vất vả rồi nên đi nghỉ sớm đi. Nói xong chồng cô ôm gối quay lưng về phía cô rồi đi ngủ ngay lập tức. Nhi ban đầu nghĩ rằng chồng mình quá mệt nên ngủ thiếp đi.

Sau màn ân ái ‘có như không’, tôi than khóc với mẹ chồng thì bà chỉ tay dưới gầm giường tiết lộ bí mật sốc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, những ngày tiếp theo đó, chồng cô luôn tìm cách tránh né và tỏ ra không hề mặn mà gì chuyện vợ chồng. Điều này khiến cô cảm thấy vô cùng bất ngờ và có chút tủi thân, cô không hiểu vì sao chồng vẫn đối xử rất ân cần với mình nhưng kiên quyết không động vào người mình như vậy.

Nhi nghi ngờ rằng chồng có nhân tình bên ngoài nên lo lắng mãi không thôi.

Bí mật dưới gầm giường

Nhi vô cùng buồn bã không biết tâm sự chuyện này với ai, may mắn hôm đó mẹ chồng mang đồ sang tẩm bổ cho con dâu. Thấy Nhi ủ rũ mãi không thôi, bà mới gặng hỏi xem có chuyện gì.

Thấy mẹ thật lòng quan tâm, Nhi ngay lập tức kể hết điều bất thường của chồng, cô còn tủi thân mà mách với mẹ chồng rằng có khi chồng có nhân tình bên ngoài.

Sau màn ân ái ‘có như không’, tôi than khóc với mẹ chồng thì bà chỉ tay dưới gầm giường tiết lộ bí mật sốc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mẹ chồng Nhi nhìn con dâu như vậy thì trầm ngâm hồi lâu. Bà không nói gì chỉ lẳng lặng đứng dậy, sau đó kéo tay con dâu vào phòng ngủ của hai vợ chồng và chỉ xuống gầm giường. Bấy giờ bà mới nói rằng: “Con tự xem đi”.

 

Nhi cảm thấy vô cùng bất ngờ vì hành động của mẹ chồng, nhưng cô nhanh chóng ngó xuống gầm giường và lấy những thứ bên trong ra xem.

Bên trong không có gì ngoài mấy chồng sách báo tạp chí của chồng cô, tuy nhiên sau khi nhìn kỹ lại những cuốn sách và tạp chí của chồng. Nhi bàng hoàng phát hiện ra, toàn bộ số sách và tạp chí này đều liên quan đến đồng tính nam.

Sau đó mẹ chồng cô khóc lóc cầu xin Nhi đừng ly hôn với con trai bà. Bà cũng thành thật nói hết mọi chuyện cho con dâu biết.

Hai ông bà chỉ có duy nhất 1 cậu con trai, dù biết con trai là người đồng tính nhưng ông bà luôn khao khát có 1 đứa cháu. Vì vậy mới tìm mọi cách để con trai đi xem mắt, trước Nhi đã có rất nhiều người nhưng con trai ông bà cảm mến mỗi Nhi.

Hơn nữa ông bà cũng rất yêu quý cô, chính vì vậy mới quyết tâm dùng mọi cách để Nhi về làm dâu. Vốn nghĩ rằng cứ lấy nhau về sẽ có tình cảm nhưng mọi chuyện lại thành ra như thế này.

Chuyện đã đến nước này, mẹ chồng Nhi quỳ xuống cầu xin cô đừng ly hôn và mong cô thông cảm cho nỗi khổ tâm của hai ông bà lớn tuổi.

Nhi sau khi nghe hết đầu đuôi câu chuyện cảm thấy vô cùng choáng váng. Hóa ra chồng cô vốn là người đồng tính, hơn nữa anh cũng không có tình cảm với cô. Đó là lý do vì sao chồng cô kiên quyết không chịu động vào người cô.

 

Quá tức giận cô gọi điện cho chồng về nhà và chất vấn chồng thẳng mặt. Đứng trước lời chất vấn của vợ, chồng Nhi không chối cãi, anh thành khẩn nói rằng:

“Thật lòng xin lỗi vì gia đình anh đã lừa dối em, nếu em muốn ly hôn anh cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng nếu em đồng ý ở bên anh thì hãy cho anh thêm chút thời gian để học cách thích nghi. Nếu em ở lại, anh sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc em và hứa sẽ đối xử tốt với em”.

Sau khi nghe xong những lời này của chồng, Nhi đã mất cả đêm để suy nghĩ nhưng vẫn không biết phải làm gì. Vì cô thực lòng yêu chồng mình rất nhiều, hơn nữa bố mẹ chồng cũng lớn tuổi, cô hiểu cho nỗi khổ của ông bà và cả nỗi khổ của chồng.

Rất nhiều người sau khi biết tình cảnh éo le mà Nhi đang gặp phải thì đã để lại những lời bình luận trái chiều nhau:

“Không nên vội vàng ly hôn, hãy cho chồng bạn thêm chút thời gian”

“Nên ly hôn, vì ở bên nhau mà không có tình yêu thì không thể nào hạnh phúc được”.

Vợ vắng nhà, tôi lén ‘vụng trộm’ với osin ngay phòng tắm, vừa mở cửa tôi đứng tim thấy 1 người chờ trước cửa với nụ cười đầy nham hiểm

Vợ vắng nhà, tôi lén ‘vụng trộm’ với osin ngay phòng tắm, vừa mở cửa tôi đứng tim thấy 1 người chờ trước cửa với nụ cười đầy nham hiểm

'Hẹn hò' ngay trong nhà, tôi mừng húm vì chỉ 30 phút đến 1 tiếng cũng đủ mãn nguyện rồi. Cuộc sống của tôi thế này càng thêm kích thích...

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Video 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Tâm sự 59 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Ngoại tình 1 giờ 29 phút trước
Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Video 1 giờ 44 phút trước
Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Sao quốc tế 1 giờ 49 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng