Đang chờ vợ tắm đêm tân hôn, tôi sửng sốt nghe được giọng nói lả lơi phía sau, hình bóng ấy khiến tôi ‘sởn gai ốc’

Tâm sự 10/01/2023 14:52

Chuẩn bị chờ vợ ra, tôi hãi hùng trước cảnh tượng người ấy đến gần, thái độ của em khiến tôi đứng tim.

Tôi không thể ngờ, đêm tân hôn của tôi lại kịch tính đến thế.

Tôi năm nay ngoài 30 tuổi, đang mở một văn phòng luật, công việc khá tốt. Tôi quen và yêu Như trong suốt 2 năm. Chúng tôi quen nhau ở quán bar, Như là con nhà khá giả, thường xuyên lên đây tụ tập. Sau khi tốt nghiệp, Như cũng đi làm vài nơi nhưng do không "chịu được nhiệt" nên cũng xin nghỉ.

2 năm yêu Như, tôi ngập tràn trong hạnh phúc. Nhưng khi tôi đưa Như về ra mắt gia đình, mẹ tôi kịch liệt phản đối. Mẹ tôi nói Như chỉ được cái mặt xinh chứ không được nước gì: không nghề nghiệp, lười biếng, vụng về, ăn nói lấc cấc...

Đang chờ vợ tắm đêm tân hôn, tôi sửng sốt nghe được giọng nói lả lơi phía sau, hình bóng ấy khiến tôi ‘sởn gai ốc’ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian đó, tôi thực sự rất khó xử giữa bên tình và bên hiếu. Bên này thì mẹ tôi tuyệt thực. Bên kia thì Như đòi tự tử. Cuối cùng, tôi đành nghe lời mẹ, nói lời chia tay với Như. Điều đó khiến Như rất đau khổ.

Sau thời gian đấy, Như thường xuyên "khủng bố" tôi. Cô ấy gọi điện thoại, nhắn tin liên tục, lúc thì nói nhớ nhung, lúc thì nói căm hận, trách móc tôi. Tôi cũng đành nói những lời có cánh để tránh cô ấy làm việc dại dột. Tôi tưởng Như sẽ nguôi ngoai theo thời gian.

6 tháng sau đó, cô tôi giới thiệu để tôi quen biết với Hân- một cô gái làm văn phòng trẻ trung, xinh đẹp, tính cách lại hiền lành nên mẹ tôi ưng lắm. Sau vài lần gặp gỡ, tôi với Hân cũng hợp ý nên nhanh chóng đi đến kết hôn.

Biết tôi sắp lấy vợ, Như lại tìm đến tôi và muốn đêm cuối để chia tay, Trước vẻ nóng bỏng, lơi lả của Như, tôi cũng ngã lòng. Chúng tôi đã có một đêm chia tay điên cuồng trong khách sạn.

Rồi tôi yên tâm làm đám cưới với Hân. Đám cưới diễn ra trong sự chúc phúc, vui mừng của hai gia đình. Nhìn vẻ xinh đẹp của vợ mới cưới, tôi cảm thấy thỏa mãn và có vẻ chờ mong đêm tân hôn để "động phòng" lần đầu với vợ trẻ.

Đang chờ vợ tắm đêm tân hôn, tôi sửng sốt nghe được giọng nói lả lơi phía sau, hình bóng ấy khiến tôi ‘sởn gai ốc’ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đêm tân hôn, tôi mệt nhoài sau một ngày phải liên tục đi xa, đón khách, mời rượu. Tôi nằm trên giường lim rim mắt, chờ Hân tắm gội. Khi đang nằm nghỉ thì tôi giật nảy mình khi nghe thấy một giọng nói lả lởi, nũng nịu đến "bủn rủn".

Đáng sợ, giọng nói đó lại không phải của vợ tôi. Đó là giọng nói của Như, người tình cũ của tôi.

Mở mắt, tôi thấy Hân cầm điện thoại, đứng trước đầu giường với ánh mắt đầy căm phẫn. Sau giọng Như là giọng tôi phát ra từ điện thoại nghe rõ mồn một. Tôi không tiếc lời ca ngợi vẻ nóng bỏng, ngọt ngào của Như và sau đó chỉ còn là 1 chuỗi âm thanh ám muội.

Hóa ra, trong lần gặp gỡ "chia tay tình cũ", đầy nóng bỏng trước khi cưới Như đã ghi âm hết đoạn hội thoại của chúng tôi. Vào đúng đêm tân hôn thì Như gửi đoạn ghi âm đó cho Hân.

Không chỉ đoạn ghi âm này, Như còn gửi cho Hân cả tá những hình ảnh giường chiếu, ảnh kỷ niệm lúc chúng tôi còn yêu nhau. Tôi không ngờ Như lại làm chuyện này để phá chuyện hôn nhân của tôi.

Vậy là ngay trong đêm tân hôn, Hân đã bỏ về nhà ngoại, dù tôi có cầu xin, van nài thế nào. Những hôm sau đó, Hân cương quyết đòi ly hôn vì cho rằng tôi không thật lòng yêu cô ấy.

Mấy hôm vừa rồi, tôi sang nhà ngoại xin đón Hân về và hứa cắt đứt liên lạc với Như. Tôi cũng nói rõ là vì lúc đó Như kích động, đòi tự tử nên tôi mới nói vậy. Nhưng vợ và gia đình vợ có vẻ không tin tôi. Họ cho rằng tôi đang lừa gạt họ. Giờ tôi phải làm gì đây mọi người ơi?

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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