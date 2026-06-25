Không chỉ xem thường con dâu, mẹ chồng còn có cách cư xử với nhân tình khiến nhiều người ngỡ ngàng

Tâm sự 25/06/2026 22:14

Từ trước đến nay, chuyện mẹ chồng nàng dâu xung đột nhau không phải là chuyện hiếm thấy. Tuy nhiên, trường hợp như của tôi và mẹ chồng thì có lẽ được xếp vào hàng “độc đáo”.

Tôi cưới chồng năm 30 tuổi, khi sự nghiệp đã ổn định và có vị trí nhất định trong xã hội. Chồng tôi cũng bằng tuổi tôi, hai đứa quen từ khi mới ra trường, cùng nhau đồng cam cộng khổ suốt bao năm để xây dựng sự nghiệp. Trước khi cưới nhau, chồng tôi cũng đã đưa tôi về ra mắt gia đình nhiều lần. Theo cảm nhận lúc ấy, mẹ của người yêu tôi - tức mẹ chồng tôi bây giờ - khá hiền lành, dễ chịu. Nhưng đúng là không thể nhìn mặt để đoán lòng người. Những điều tốt đẹp tôi từng nghĩ về mẹ chồng tôi đến bây giờ đã gần như tan biến.

Từ trước đến nay, chuyện mẹ chồng nàng dâu xung đột nhau không phải là chuyện hiếm thấy. Tuy nhiên, trường hợp như của tôi và mẹ chồng thì có lẽ được xếp vào hàng “độc đáo”. Làm dâu mẹ hai năm, tôi lúc nào cũng mang trong mình tâm trạng căng thẳng, nơm nớp lo sợ. Tôi sợ mình làm sai điều gì khiến bà không vui, vì mẹ chồng tôi rất hay giận dỗi. Chỉ cần tôi nấu món nào mà hôm ấy bà không thích là lại bị bà mắng. Hoặc có khi tôi phơi quần áo nhưng đi làm về muộn chưa kịp lấy vào cũng bị bà phàn nàn suốt mấy hôm không thôi. Nhiều lần tôi muốn tâm sự với mẹ chồng để biết mình chưa tốt ở đâu và sửa đổi. Thế nhưng bà cứ mãi xa cách, chẳng bao giờ cho tôi cơ hội để trải lòng.

Không chỉ xem thường con dâu, mẹ chồng còn có cách cư xử với nhân tình khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 1
Tôi không biết vì sao mình bị mẹ chồng ghét - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, tất cả những điều ấy vẫn chưa là gì. Tôi hoàn toàn có thể nhịn được để chung sống với bà một cách hòa thuận, nhất là từ khi tôi và chồng sinh con đầu tiên. Tôi cũng chỉ vì tôi muốn gia đình êm ấm, cháu được bà thương, không phải nhìn cảnh bà giận dỗi, la mắng suốt ngày nên mới “ngậm bồ hòn làm ngọt”. Nhưng mọi chuyện đều có giới hạn của nó.

Ở cơ quan, chồng tôi có một cô đồng nghiệp đem lòng quý mến. Dù biết anh đã có vợ nhưng cô “trà xanh” này vẫn cứ bám lấy anh, thậm chí còn theo về đến nhà với cớ thăm đồng nghiệp. Chồng tôi không phải người hai lòng, anh khá khó xử vì vừa sợ mất lòng đồng nghiệp nếu nói thẳng toẹt, vừa sợ tôi buồn. Riêng mẹ chồng tôi, sau khi "trà xanh" này xuất hiện, trước mặt cả gia đình, trong bữa cơm tối, bà bóng gió, mỉa mai tôi chỉ là phận "đẻ thuê". Bà còn nhấn mạnh gia đình này chưa từng xem tôi là con dâu trong nhà.

Đỉnh điểm khiến tôi phải buông đũa đứng dậy là khi bà có ý tác hợp cô nàng “trà xanh” với chồng tôi. Tôi chẳng thể hiểu nổi mẹ chồng tôi nghĩ gì, trong khi tôi mới là con dâu duy nhất và chính thức của bà. Tôi đã khóc rất nhiều, phải làm sao để mẹ chồng tôi hết ác cảm với tôi để có cuộc sống gia đình yên ấm?

Cú xuất chiêu của bố chồng khiến cả gia đình thót tim, cái kết khiến ai cũng mỉm cười

Cú xuất chiêu của bố chồng khiến cả gia đình thót tim, cái kết khiến ai cũng mỉm cười

“Choang...”, tiếng vỡ chát chúa của chiếc bình hoa bằng men sứ khiến bố chồng tôi vội vàng chạy lại. Dường như không quan tâm mấy đến chiếc bình hoa đắt tiền, ông hỏi thăm tôi ngay xem tay chân có bị xây xước làm sao không.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (18/9/2026), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (18/9/2026), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đi lặn biển, nam thanh niên vô tình phát hiện sứa khổng lồ dài 12 mét

Đi lặn biển, nam thanh niên vô tình phát hiện sứa khổng lồ dài 12 mét

Video 1 giờ 18 phút trước
Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sao quốc tế 2 giờ 18 phút trước
3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Xã hội 3 giờ 3 phút trước
Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Dinh dưỡng 3 giờ 35 phút trước
Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sao quốc tế 3 giờ 48 phút trước
Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Bị chồng cũ chê xấu, tôi chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục

Bị chồng cũ chê xấu, tôi chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục

Chiếc điện thoại cũ đặt trong tủ suốt nhiều năm tố cáo việc làm đáng khinh bỉ của vợ

Chiếc điện thoại cũ đặt trong tủ suốt nhiều năm tố cáo việc làm đáng khinh bỉ của vợ

Vết lạ trên áo vén màn bí mật động trời của người chồng hiền lành cất giấu suốt 2 năm qua

Vết lạ trên áo vén màn bí mật động trời của người chồng hiền lành cất giấu suốt 2 năm qua

Hành động kỳ lạ của mẹ chồng và ‘người tình trẻ’ vào ngày giỗ của ba chồng khiến tôi bàng hoàng

Hành động kỳ lạ của mẹ chồng và ‘người tình trẻ’ vào ngày giỗ của ba chồng khiến tôi bàng hoàng