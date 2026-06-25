Không chỉ xem thường con dâu, mẹ chồng còn có cách cư xử với nhân tình khiến nhiều người ngỡ ngàng

Tâm sự 25/06/2026 22:14

Từ trước đến nay, chuyện mẹ chồng nàng dâu xung đột nhau không phải là chuyện hiếm thấy. Tuy nhiên, trường hợp như của tôi và mẹ chồng thì có lẽ được xếp vào hàng “độc đáo”.

Tôi cưới chồng năm 30 tuổi, khi sự nghiệp đã ổn định và có vị trí nhất định trong xã hội. Chồng tôi cũng bằng tuổi tôi, hai đứa quen từ khi mới ra trường, cùng nhau đồng cam cộng khổ suốt bao năm để xây dựng sự nghiệp. Trước khi cưới nhau, chồng tôi cũng đã đưa tôi về ra mắt gia đình nhiều lần. Theo cảm nhận lúc ấy, mẹ của người yêu tôi - tức mẹ chồng tôi bây giờ - khá hiền lành, dễ chịu. Nhưng đúng là không thể nhìn mặt để đoán lòng người. Những điều tốt đẹp tôi từng nghĩ về mẹ chồng tôi đến bây giờ đã gần như tan biến.

Từ trước đến nay, chuyện mẹ chồng nàng dâu xung đột nhau không phải là chuyện hiếm thấy. Tuy nhiên, trường hợp như của tôi và mẹ chồng thì có lẽ được xếp vào hàng “độc đáo”. Làm dâu mẹ hai năm, tôi lúc nào cũng mang trong mình tâm trạng căng thẳng, nơm nớp lo sợ. Tôi sợ mình làm sai điều gì khiến bà không vui, vì mẹ chồng tôi rất hay giận dỗi. Chỉ cần tôi nấu món nào mà hôm ấy bà không thích là lại bị bà mắng. Hoặc có khi tôi phơi quần áo nhưng đi làm về muộn chưa kịp lấy vào cũng bị bà phàn nàn suốt mấy hôm không thôi. Nhiều lần tôi muốn tâm sự với mẹ chồng để biết mình chưa tốt ở đâu và sửa đổi. Thế nhưng bà cứ mãi xa cách, chẳng bao giờ cho tôi cơ hội để trải lòng.

Không chỉ xem thường con dâu, mẹ chồng còn có cách cư xử với nhân tình khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 1
Tôi không biết vì sao mình bị mẹ chồng ghét - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, tất cả những điều ấy vẫn chưa là gì. Tôi hoàn toàn có thể nhịn được để chung sống với bà một cách hòa thuận, nhất là từ khi tôi và chồng sinh con đầu tiên. Tôi cũng chỉ vì tôi muốn gia đình êm ấm, cháu được bà thương, không phải nhìn cảnh bà giận dỗi, la mắng suốt ngày nên mới “ngậm bồ hòn làm ngọt”. Nhưng mọi chuyện đều có giới hạn của nó.

Ở cơ quan, chồng tôi có một cô đồng nghiệp đem lòng quý mến. Dù biết anh đã có vợ nhưng cô “trà xanh” này vẫn cứ bám lấy anh, thậm chí còn theo về đến nhà với cớ thăm đồng nghiệp. Chồng tôi không phải người hai lòng, anh khá khó xử vì vừa sợ mất lòng đồng nghiệp nếu nói thẳng toẹt, vừa sợ tôi buồn. Riêng mẹ chồng tôi, sau khi "trà xanh" này xuất hiện, trước mặt cả gia đình, trong bữa cơm tối, bà bóng gió, mỉa mai tôi chỉ là phận "đẻ thuê". Bà còn nhấn mạnh gia đình này chưa từng xem tôi là con dâu trong nhà.

Đỉnh điểm khiến tôi phải buông đũa đứng dậy là khi bà có ý tác hợp cô nàng “trà xanh” với chồng tôi. Tôi chẳng thể hiểu nổi mẹ chồng tôi nghĩ gì, trong khi tôi mới là con dâu duy nhất và chính thức của bà. Tôi đã khóc rất nhiều, phải làm sao để mẹ chồng tôi hết ác cảm với tôi để có cuộc sống gia đình yên ấm?

Cú xuất chiêu của bố chồng khiến cả gia đình thót tim, cái kết khiến ai cũng mỉm cười

Cú xuất chiêu của bố chồng khiến cả gia đình thót tim, cái kết khiến ai cũng mỉm cười

“Choang...”, tiếng vỡ chát chúa của chiếc bình hoa bằng men sứ khiến bố chồng tôi vội vàng chạy lại. Dường như không quan tâm mấy đến chiếc bình hoa đắt tiền, ông hỏi thăm tôi ngay xem tay chân có bị xây xước làm sao không.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Chỉ vì không biết trân trọng hiện tại, tôi phải sống trong day dứt sau cuộc ngoại tình

Chỉ vì không biết trân trọng hiện tại, tôi phải sống trong day dứt sau cuộc ngoại tình

Tâm sự 4 giờ 11 phút trước
Có những người đàn ông nhớ rất rõ hành trình lập nghiệp, nhưng quên mất người đã đồng hành cùng mình

Có những người đàn ông nhớ rất rõ hành trình lập nghiệp, nhưng quên mất người đã đồng hành cùng mình

Tâm sự 4 giờ 11 phút trước
Cứ nghĩ vợ sẽ luôn tha thứ, đến khi mất đi mới hiểu điều quý giá nhất là gì

Cứ nghĩ vợ sẽ luôn tha thứ, đến khi mất đi mới hiểu điều quý giá nhất là gì

Tâm sự 4 giờ 12 phút trước
Đàn ông ngoại tình không hiếm, nhưng người dám nhận lỗi mới hiếm hơn

Đàn ông ngoại tình không hiếm, nhưng người dám nhận lỗi mới hiếm hơn

Tâm sự 4 giờ 12 phút trước
Khi có chút tiền bạc và thành công, nhiều người đàn ông lại quên người phụ nữ từng cùng mình đi qua gian khó

Khi có chút tiền bạc và thành công, nhiều người đàn ông lại quên người phụ nữ từng cùng mình đi qua gian khó

Tâm sự 4 giờ 12 phút trước
Ngày vợ con quay lưng, tôi mới hiểu thành công không thể bù đắp cho sự thiếu vắng tình thân

Ngày vợ con quay lưng, tôi mới hiểu thành công không thể bù đắp cho sự thiếu vắng tình thân

Tâm sự 4 giờ 13 phút trước
Lao đầu vào công việc như con thiêu thân, tôi không ngờ điều đánh mất lại là hạnh phúc lớn nhất đời mình

Lao đầu vào công việc như con thiêu thân, tôi không ngờ điều đánh mất lại là hạnh phúc lớn nhất đời mình

Tâm sự 4 giờ 13 phút trước
Cứ nghĩ làm việc quên ngày đêm là yêu thương, đến lúc mất gia đình mới hiểu mình đã sai

Cứ nghĩ làm việc quên ngày đêm là yêu thương, đến lúc mất gia đình mới hiểu mình đã sai

Tâm sự 4 giờ 13 phút trước
Trước giờ làm lễ tái hôn, con gái nói một câu khiến tôi vứt áo cưới và ôm con khóc

Trước giờ làm lễ tái hôn, con gái nói một câu khiến tôi vứt áo cưới và ôm con khóc

Tâm sự 4 giờ 14 phút trước
Nghi có chuyện khuất tất khi chồng đột nhiên ngoan ngoãn, tôi sốc khi biết nguyên nhân

Nghi có chuyện khuất tất khi chồng đột nhiên ngoan ngoãn, tôi sốc khi biết nguyên nhân

Tâm sự 4 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 26/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc kiếm tiền đầy tay, vận may tìm đến tận cửa, Mão - Thân sự nghiệp bấp bênh, hay gặp vận đen đủi

Tử vi thứ Sáu 26/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc kiếm tiền đầy tay, vận may tìm đến tận cửa, Mão - Thân sự nghiệp bấp bênh, hay gặp vận đen đủi

Giá vàng hôm nay, ngày 25/6/2026: Trong nước tiếp tục giảm khi thế giới rớt dưới 4.000 USD

Giá vàng hôm nay, ngày 25/6/2026: Trong nước tiếp tục giảm khi thế giới rớt dưới 4.000 USD

Xác định danh tính đối tượng tung tin "làm tôm khô bằng cao su non" ở Cà Mau

Xác định danh tính đối tượng tung tin "làm tôm khô bằng cao su non" ở Cà Mau

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chỉ vì không biết trân trọng hiện tại, tôi phải sống trong day dứt sau cuộc ngoại tình

Chỉ vì không biết trân trọng hiện tại, tôi phải sống trong day dứt sau cuộc ngoại tình

Có những người đàn ông nhớ rất rõ hành trình lập nghiệp, nhưng quên mất người đã đồng hành cùng mình

Có những người đàn ông nhớ rất rõ hành trình lập nghiệp, nhưng quên mất người đã đồng hành cùng mình

Cứ nghĩ vợ sẽ luôn tha thứ, đến khi mất đi mới hiểu điều quý giá nhất là gì

Cứ nghĩ vợ sẽ luôn tha thứ, đến khi mất đi mới hiểu điều quý giá nhất là gì

Đàn ông ngoại tình không hiếm, nhưng người dám nhận lỗi mới hiếm hơn

Đàn ông ngoại tình không hiếm, nhưng người dám nhận lỗi mới hiếm hơn

Khi có chút tiền bạc và thành công, nhiều người đàn ông lại quên người phụ nữ từng cùng mình đi qua gian khó

Khi có chút tiền bạc và thành công, nhiều người đàn ông lại quên người phụ nữ từng cùng mình đi qua gian khó

Ngày vợ con quay lưng, tôi mới hiểu thành công không thể bù đắp cho sự thiếu vắng tình thân

Ngày vợ con quay lưng, tôi mới hiểu thành công không thể bù đắp cho sự thiếu vắng tình thân