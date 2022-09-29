Khó khăn lắm mới 'cấn bầu' vì hiếm muộn, tôi một mình 'bụng mang dạ chửa' chứng kiến chồng lững thững bước ra từ nhà nghỉ với người phụ nữ thân thuộc

Tôi nhắm mắt tha thứ cho anh sau 2 lần sảy mất con, cho tới cái ngày tôi nhìn thấy anh bước ra từ khách sạn với người khác khiến tôi như "chết lặng" và quyết định "dứt áo ra đi".

Tôi và Minh kết hôn được hơn 3 năm và chưa có con chung. Cuộc hôn nhân của tôi là do gia đình mai mối, chưa kịp yêu đã cưới vì gia đình hối thúc và càng nhiều tuổi tôi càng khó có con hơn. Hơn 1 năm đầu kết hôn, Minh tỏ ra yêu thương, chăm sóc tôi như một người chồng mẫu mực. Bởi vì tôi mất cha từ lúc còn bé nên khi được chồng yêu thương, tôi coi anh là người đàn ông quan trọng thứ 2 của đời mình. Do đó, tôi càng muốn đi làm, tiết kiệm để cùng anh mua nhà. Đặc biệt là tôi càng mong muốn sinh cho anh những đứa con khôi ngô, kháu khỉnh.

Vì thế, anh và tôi đều bận rộn kiếm tiền để tích góp mua nhà sớm nhất có thể. Và thế là chúng tôi quyết định thuê người giúp việc. Đi làm cả ngày về đã mệt nhoài, đầu óc thì căng thẳng vì công việc, bắt tôi lao vào bếp núc nữa thì tôi chịu không làm nổi. Ngân là người chồng tôi giới thiệu, bảo rằng cô ta là chỗ quen biết của bạn anh. Ảnh minh họa: Internet Vậy mà đời "không như là mơ", tôi sảy thai rồi thai lưu tận 2 lần, đây là những vết đen trầm cảm trong cuộc đời. Đỉnh điểm là khi tôi mang bầu lần 2, tôi đã tận mắt chứng kiến anh ở trong nhà nghỉ với Ngân - người giúp việc hằng ngày cơm bưng nước rót cho cả gia đình tôi. Tôi ngồi quán đối diện mà nước mắt nhạt nhòa khi thấy chồng lững thững bước ra từ nhà nghỉ trong khi anh nói dối tôi là đi học thêm ở cơ quan.

Chuyện chẳng còn gì chối cãi, chồng tôi đành nhận đã lén lút qua lại với Ngân được mấy tháng nay. Còn hai người họ quen nhau từ trước rồi, sau đó lén lút mang thân phận là "người giúp việc" để quan hệ bất chính sau lưng tôi cho đến nay. Anh ấy còn trắng trợn bảo, đã đâm lao rồi thì hãy theo lao, đợi khi nào hết "thỏa mãn nhu cầu" thì anh ấy sẽ chia tay Ngân. Ảnh minh họa: Internet Càng nghe tôi càng thấy tim mình đau đớn vì tôi xem anh nhưng là người đàn ông quan trọng nhất đời sau cha của mình. Tôi khóc, khóc ngày khóc đêm và cuối cùng tôi xác định ly hôn. Hiện giờ tôi đang dọn ra ngoài ở riêng coi như ly thân một thời gian. Và từ ngày tôi ra ở riêng, anh cũng không đoái hoài hỏi thăm gì tôi, thậm chí sinh nhật cũng không được 1 lời chúc. Anh bảo tôi nếu không ly hôn thì tự về nhà vì anh không đuổi tôi đi, còn nếu tôi viết đơn thì anh kí. Câu trả lời đó đã cho tôi đáp án của cuộc hôn nhân sai lầm này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kho-khan-lam-moi-can-bau-vi-hiem-muon-toi-mot-minh-bung-mang-da-chua-chung-kien-chong-lung-thung-buoc-ra-tu-nha-nghi-voi-nguoi-phu-nu-than-thuoc-507617.html