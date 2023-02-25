Đi công tác lo vợ buồn chán nên tôi lắp camera quan sát, nửa đêm bỗng thấy hai người đàn ông đi vào, tôi ‘vỡ tim’ xem cảnh tượng bên trong

Tâm sự 25/02/2023 08:23

Vợ chồng son mới bên nhau chưa được bao lâu lại phải đi công tác, rời người vợ ngoan hiền, tôi lấy làm lo lắng.

Tôi mới kết hôn được 4 tháng nay. Sau gần 1 năm yêu nhau và bốn tháng là vợ chồng, tôi luôn thầm cảm thấy may mắn vì có được một người phụ nữ như vợ.

Vợ tôi là mẫu phụ nữ truyền thống, chẳng có vẻ ngoài nền nã dịu dàng, thanh lịch mà tính cách cũng rất đỗi nhu mì. Cô ấy còn đảm đang khéo léo, thích cắm hoa, làm bánh và nấu ăn. Tôi luôn trân trọng và chiều chuộng vợ hết lòng. Cô ấy thực sự là một người vợ lý tưởng mà tôi hằng mong ước.

Vợ chồng son mới bên nhau được mấy tháng, dĩ nhiên tôi chẳng bao giờ muốn xa cô ấy dù chỉ một ngày. Vậy nhưng cách đây ít lâu tôi đành phải đi công tác hẳn 10 ngày do chỉ định của sếp. Để vợ ở nhà một mình, vừa sợ cô ấy cô đơn lại lo cô ấy gặp nguy hiểm.

Chính vì thế tôi gọi dịch vụ đến lắp một chiếc camera theo dõi ở cửa nhà. Nếu phát hiện có gì nguy hiểm còn kịp thời gọi người đến giúp vợ. Phần vì bận rộn chuẩn bị cho chuyến công tác nên tôi không nói cho vợ biết về chiếc camera ấy.

Đi công tác lo vợ buồn chán nên tôi lắp camera quan sát, nửa đêm bỗng thấy hai người đàn ông đi vào, tôi ‘vỡ tim’ xem cảnh tượng bên trong - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Buổi tối đầu tiên không có chuyện gì xảy ra cả, tan làm vợ về ngay và không ra khỏi nhà nữa. Buổi tối thứ hai, tôi làm việc mãi đến gần 12 giờ đêm mới xong. Nghĩ vợ đã ngủ rồi nên không gọi điện đánh thức cô ấy dậy nữa. Trước khi đi ngủ tôi mở camera ở nhà lên xem.

Tôi chỉ lắp ở ngoài cửa chứ không lắp trong nhà, nghĩ bụng đêm muộn thế rồi chắc chẳng có gì đâu. Nhưng hình ảnh ghi lại được lại có 1 người phụ nữ và hai người đàn ông. Tôi nghĩ họ chỉ đi qua cửa nhà mình, cho đến khi người phụ nữ dừng lại và lấy chìa khóa trong túi xách ra mở cửa. Lúc cô ta vén tóc lên để lộ ra một bên sườn mặt thì tôi mới choáng váng nhận ra đó chính là vợ mình.

Nhưng cô ấy quá khác lạ, ăn mặc váy ngắn cũn cỡn, trang điểm đậm, đi giày cao gót sành điệu. So với cô vợ giản dị dịu dàng thường ngày của tôi thì khác một trời một vực, bảo sao tôi không thể nhận ra. Hai bên cô ấy mỗi bên đứng một gã đàn ông trẻ tuổi nhìn rất bảnh bao. 3 người họ đứng sát vào nhau đầy tình tứ, thậm chí hai gã kia còn thò tay sàm sỡ cô ấy.

Nhưng vợ tôi lại cười cợt đùa lại chứ không hề tỏ ra khó chịu. Mà rõ ràng chính cô ấy dẫn hai gã đàn ông đó về còn gì nữa! Họ trêu ghẹo sờ soạng nhau trước cửa nhà tôi, khi cánh cửa mở ra thì cả ba mất hút bên trong và tôi không nhìn thấy gì nữa.

Đi công tác lo vợ buồn chán nên tôi lắp camera quan sát, nửa đêm bỗng thấy hai người đàn ông đi vào, tôi ‘vỡ tim’ xem cảnh tượng bên trong - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cả đêm ấy tôi mở trừng trừng mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Cánh cửa nhà không mở ra thêm lần nào. Mãi cho đến tầm 5h sáng thì hai gã đàn ông kia mới rời khỏi. Một đêm thức trắng mà có lẽ cả đời này tôi không thể quên được.

Chỉ mong rằng đó là một cơn ác mộng nhưng đoạn video do camera lưu lại vẫn còn đó, đã chỉ rõ cho tôi thấy một điều là mình đã lấy về một cô vợ hai mặt, diễn kịch một cách hoàn hảo. Trước mặt tôi hiền lành ngoan ngoãn bao nhiêu thì sau lưng tôi chẳng khác gì một cô ả hư hỏng và phóng túng. Rõ ràng tối đó vợ tôi đã đến quán bar và kéo được hai gã trai lạ về nhà vui vẻ. Không những một mà cả hai gã đàn ông cùng đến nhà tôi.

Dù không nhìn tận mắt song tôi cũng thừa hiểu đêm ấy trong nhà tôi đã xảy ra chuyện gì. Quá sốc cũng quá ghê tởm. Quá cay cú nên tôi muốn trả lại cho vợ một cái giá xứng đáng. Bởi vậy từ khi về nhà tôi vẫn giả vờ như không biết gì. Còn vợ thì vẫn diễn kịch một cách tài tình trước mặt tôi. Tôi phải làm sao để lột trần bộ mặt của vợ trước bàn dân thiên hạ cho thỏa nỗi cay đắng bị lừa của mình?

 

Xách vali đi công tác với người tình, đến tới nơi, vừa mở đồ ra thấy thứ bên trong, tôi mềm oặt chân tay kinh hãi chạy ngay về nhà

Xách vali đi công tác với người tình, đến tới nơi, vừa mở đồ ra thấy thứ bên trong, tôi mềm oặt chân tay kinh hãi chạy ngay về nhà

Đã bao lâu không có cảm giác xao xuyến như thế, chuyện tôi ngoại tình với sếp trong bí mật giấu kín thời gian qua.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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