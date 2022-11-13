Hụt hẫng khi mẹ không chia tài sản công bằng, chồng tôi liền nói một câu khiến tôi 'đứng hình' ngay lập tức

Những lời mẹ nói làm tôi rất buồn, sau đó tôi nói với chồng về việc chia tài sản không công bằng của mẹ.

Tôi lấy chồng khi đã 27 tuổi, cái tuổi chưa phải quá già nhưng cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa. Bố mẹ tôi sốt sắng chuyện chồng con của con gái lắm rồi, vì thế tôi bắt đầu đi xem mặt các đối tượng do bạn bè, người quen giới thiệu. Gia đình tôi cũng thuộc hàng khá giả, vì thế các đối tượng tôi được mai mối cũng khá tương xứng. Tôi quen và cưới Hoàng cũng do xem mắt như vậy. Hoàng là một người đàn ông ít nói, trầm tính nhưng là người đàn ông tốt, có công ăn việc làm ổn định, gia đình lại gia giáo, môn đăng hộ đối với nhà tôi. Bố mẹ tôi và bản thân tôi đều ưng ý Hoàng. Chính vì thế sau có hai tháng tìm hiểu nhau, khi Hoàng ngỏ lời cầu hôn thì tôi đã gật đầu không suy nghĩ. Cứ cho giữa chúng tôi chưa có tình yêu thì về sống chung chắc chắn tình cảm sẽ dần dần được bồi đắp, chỉ cần chúng tôi có thành ý xây dựng tổ ấm chung là được. Hai tháng trước, mẹ tôi bị bệnh, các anh chị ở quê chuyển bà lên thành phố để được chữa trị tốt hơn. Trong bệnh viện luôn có chị gái tôi túc trực, còn vợ chồng tôi ngày nào cũng thay nhau đến thăm và mang đồ ăn cho hai người. Lúc gia đình xảy ra chuyện, tôi mới biết chồng rất quan tâm đến gia đình vợ. Những hôm tôi mệt, chồng tự đi chợ nấu ăn và mang đồ vào bệnh viện cho mẹ vợ.

Ngày mẹ tôi được xuất viện, chồng tôi còn nhiệt tình giữ bà ở lại an dưỡng vài tháng. Mẹ ở chơi với chúng tôi được một tuần, sau đó nhớ nhà nên đòi về. Trước khi về, chồng tôi đích thân đi mua thuốc và đồ ăn bổ dưỡng cho mẹ vợ. Lúc thấy chồng mua quá nhiều đồ đắt tiền, tôi hỏi hết bao nhiêu nhưng anh không chịu nói. Chồng bảo chúng tôi làm việc ở xa, không thể chăm sóc mẹ lúc ốm đau nên bỏ ra chút tiền mua thuốc bổ biếu mẹ đáng là gì. Khi mẹ ra về, chồng tôi còn đưa biếu bà 20 triệu khiến tôi rất hạnh phúc, không ngờ anh ấy lại là người tâm lý thế. Ảnh minh họa: Internet Mẹ về được vài ngày, chồng tôi bảo từ tháng sau chúng tôi sẽ biếu bà nội và ngoại mỗi người 3 triệu để chi tiêu sinh hoạt hằng ngày. Bố mẹ hai bên đều lớn tuổi, chẳng biết sống được bao lâu nữa, đợi đến khi nhiều tiền mới báo hiếu thì họ không còn trên đời nữa. Những điều chồng nói rất có lý và tôi đã ủng hộ.

Ngày hôm qua, mẹ gọi điện báo tin nói là rất vui khi vợ chồng tôi biếu tiền. Nhân tiện đó, mẹ nói đã cắt mảnh đất bên cạnh cho vợ chồng anh trai tôi xây nhà. Còn ngôi nhà mẹ đang ở sẽ cho con trai của chị gái tôi. Mẹ nói là chị gái tôi số khổ, lấy nhầm chồng, giờ phải mang con về nhà ngoại sống. Mẹ mà không cưu mang mẹ con chị ấy thì hai người còn khổ nhiều. Ảnh minh họa: Internet Những lời mẹ nói làm tôi rất buồn, sau đó tôi nói với chồng về việc chia tài sản không công bằng của mẹ. Tôi bảo anh chị chưa bao giờ bỏ tiền ra phục vụ mẹ, thế mà được chia đất. Còn vợ chồng tôi tốn rất nhiều tiền trong đợt mẹ bị bệnh vừa rồi mà không được chút tài sản nào. Chồng tôi nói các anh chị chưa có nhà, tôi có nhà cao cửa rộng còn bon chen làm gì chút đất. Anh bảo vợ phải nghĩ thông thoáng ra, đừng so đo với anh chị em trong nhà mà mất hết tình thân. Tôi đã không lấy nhầm chồng, anh là con người đạo đức nhất mà tôi từng biết. Cảm ơn chồng vì đã có anh đã đồng hành trong suốt cuộc đời này!

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