Hé lộ 3 lí do đàn ông cực thích được chị em 'yêu bằng miệng', mỗi lần trải nghiệm là các anh chìm vào 'hoan lạc'

Tâm sự 11/06/2023 06:50

Cùng tìm hiểu lí do tại sao nhiều cánh mày râu lại mê mẩn 'độc chiêu yêu bằng miệng' này nhé.

Có cảm giác hưng phấn và dễ đạt được khoái cảm

Oral sex là hành động khiến cho nam giới vô cùng hưng phấn vì nó mang lại những khoái cảm thật từng centimet, anh ấy sẽ vô cùng biết ơn khi thấy bạn chịu khó ân ái theo cách này.

Bởi chị em nên biết rằng “cậu nhỏ” là khu vực vô cùng nhạy cảm của các quý ông. Thậm chí, chỉ cần được bạn tình âu yếm, vuốt ve vào phần này, đàn ông đã có thể xuất tinh và đạt cực khoái. Chính vì thế, oral sex khiến nam giới vô cùng hưng phấn và những khoái cảm chân thực không kém gì sex thật.

Hé lộ 3 lí do đàn ông cực thích được chị em 'yêu bằng miệng', mỗi lần trải nghiệm là các anh chìm vào 'hoan lạc' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Giúp kéo dài thời gian quan hệ

Quan hệ bằng miệng sẽ giúp cho thời gian quan hệ tình dục kéo dài, và tất nhiên sự hưng phấn cũng sẽ được kéo dài ra. Khi nhìn ngắm người phụ nữ của đời mình đang chăm chút đam mê “cậu bé” phía dưới ngực sẽ khiến các quý ông nâng cao cảm xúc, các dây thần kinh sinh dục căng ra và không hiếm những trương hợp lên đỉnh trong khi yêu bằng miệng.

Trên thực tế, quan hệ tình dục thâm nhập giữa dương vật và âm đạo thường khiến các quý ông xuất tinh chỉ trong vài phút. Do đó, “yêu” bằng miệng là phương pháp tối nhất giúp ưu kéo dài thời gian quan hệ mà vẫn hưng phấn.

Hé lộ 3 lí do đàn ông cực thích được chị em 'yêu bằng miệng', mỗi lần trải nghiệm là các anh chìm vào 'hoan lạc' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cảm giác thích thú khi được nàng chiều

Khi lên giường, nam giới không thích những cô nàng kém cỏi, tỏ ra ngoan ngoãn, anh ấy muốn bạn phải thật chịu chơi và hết mình. Và khi thấy bạn tình hăng say “yêu” bằng miệng, người đàn ông sẽ nghĩ rằng đó là một cô gái sành sỏi, giỏi giang “chuyện ấy”. Do đó, đừng bao giờ cố “ra dáng ngoan hiền” khi “yêu” bạn nhé!

Không người đàn ông nào muốn mình chỉ “hùng hục” làm cho bạn gái mà không được đền đáp lại. Phần đông nam giới muốn có được cảm giác công bằng khi lên giường, mình tạo hưng phấn cho cô ấy thì nàng cũng phải “chiều” lại.

Hé lộ 3 lí do đàn ông cực thích được chị em 'yêu bằng miệng', mỗi lần trải nghiệm là các anh chìm vào 'hoan lạc' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
Từ khóa:   tâm sự eva chuyện phòng the yêu bằng miệng

TIN MỚI NHẤT

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 12 phút trước
Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Xã hội 1 giờ 23 phút trước
Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Tin y tế 1 giờ 32 phút trước
Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đời sống 1 giờ 48 phút trước
Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đời sống 2 giờ 22 phút trước
Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự 2 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ