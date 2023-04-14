Giấu vợ nuôi nhân tình bên ngoài để có một đứa con, ngày đưa cô ả vào phòng sinh, tôi hoảng hốt khi người đỡ đẻ lại là em gái ruột của vợ mình

Cũng vì không có con, Hồng nhiều lần bị gia đình chồng khinh bỉ, bắt nạt. Ai cũng nghĩ cô ăn sung mặc sướng trong gia đình chồng giàu có, nhưng cô sống mỏi mệt và cô đơn vô cùng.

Hồng và Đại lấy nhau đã 4 năm nhưng vẫn chưa có con. Nhưng dù Hồng có khuyên chồng đi thăm khám thế nào anh cũng không chịu. Vì Đại là người có địa vị, sợ mất mặt khi đến bệnh viện, cũng tự ái với vợ. Nhưng chồng là con một lại càng khiến Hồng ăn không ngon ngủ không yên vì mãi vẫn không có tin vui. Nhiều lần được Mai, em gái của Hồng là một bác sĩ khoa sản, khuyên nên đưa chồng đi khám. Nhưng dù Mai nói thế nào thì Hồng cũng không thể thuyết phục được chồng, thậm chí anh còn độc mồm độc miệng gọi vợ là “cau điếc”. Tính của Hồng hiền lành, sợ chồng nên sau đó cũng chẳng dám nói nữa.

Cũng vì không có con, Hồng nhiều lần bị gia đình chồng khinh bỉ, bắt nạt. Ai cũng nghĩ cô ăn sung mặc sướng trong gia đình chồng giàu có, nhưng cô sống mỏi mệt và cô đơn vô cùng. Ảnh minh họa: Internet Đến một hôm đúng ca trực của Mai ở bệnh viện, cô bắt gặp anh rể đứng ở ngoài phòng sinh. Cô tự hỏi rốt cuộc chồng của chị gái đưa ai đi đẻ? Đây là nơi nhạy cảm, nếu không vì người thân quen nhất thì rất ít đàn ông đến, chẳng lẽ là nhân tình? Nghĩ tới đó thôi mà Mai muốn giận run lên, muốn ào tới hỏi anh rể cho ra lẽ. Nhưng công việc của cô đang bận rộn, không tiện ra ngoài.

Lúc đỡ đẻ cho sản phụ bên trong, Mai liền hỏi: “Chồng chị ở bên ngoài chờ sao?”. Dù đang mệt đến xanh mặt nhưng ả ta vẫn cười tự hào: “Chồng em đấy chị à, anh ấy mong con lắm!”. Mai chết lặng khi biết chị gái của mình bị phản bội đau đớn. Nhìn thấy anh rể ngoài phòng sinh nhìn thấy em vợ ngỡ ngàng, cô đi đến cười lạnh rồi nói: “Chúc mừng anh, cô nhân tình mới sinh cho anh cậu con trai kháu lắm, chính tay em đỡ đẻ cho cô ta đấy. Nhưng mà không hiểu sao thằng bé lại có đôi mắt màu xanh anh nhỉ? Mắt anh màu gì thế? Hay là nên đi làm xét nghiệm ADN thì hơn anh à!”. Mặt Đại tái xanh hoảng loạn, anh ta đi đến xem mặt của đứa bé rồi giận đùng đùng rời đi để mặc cô nhân tình khóc ngất. Ảnh minh họa: Internet Sau đó, Mai còn nghe ả nhân tình nói chuyện điện thoại với bạn: “Thì lúc quen lão Đại tao cũng có lỡ quá chén với John rồi lên giường có một lần. Xui quá mày à, tưởng húp trọn mánh ngon này rồi, ai dè…” Mai đứng ngoài chứng kiến hết câu chuyện của anh rể phản bội mà hả hê vô cùng. Mai kể lại hết cho Hồng nghe, còn nói chắc có lẽ chị gái không có con được là lỗi do chồng. Khi Hồng biết chồng phản bội có con với nhân tình, cô dù đau lòng vì bị phản bội nhưng vẫn dứt khoát ly hôn. Đại dù có van nài cầu xin vợ cũng vô ích, cay đắng khi vừa bị bồ lừa, vừa mất cả vợ. Đây đúng là quả báo cho những người chồng phản bội vợ, mất trắng chẳng còn gì!

Vợ đi làm kiếm tiền về, chồng ở nhà dẫn nhân tình về nhà quần nhau thâu đêm suốt sáng, tưởng mọi chuyện êm đẹp nào ngờ đã bại lộ nhờ vào một que tâm Chiều hôm ấy tôi dọn nhà thì phát hiện một que tăm bị rơi xuống chân ghế sofa. Sẽ chẳng có gì kỳ lạ khi que tăm này dính dấu son mọi người ạ. Bình thường tôi là người duy nhất trong nhà dùng chỉ nha khoa, nhà cũng không có phụ nữ vì hai đứa con của tôi là con trai cả.

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