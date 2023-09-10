Giật mình thấy bạn trai làm hành động này cùng cái kết khiến tôi ngã ngửa

Nhìn vào những điểm này để biết đàn ông hết yêu bạn sẽ trông thế nào…

Nhưng nếu đàn ông không còn yêu bạn thì sẽ chỉ ở lại bên bạn lúc bình yên vui vẻ. Chỉ cần cuộc sống khó khăn với một chút, anh ta sẽ thấy bạn thật phiền phức, sẽ thấy việc ở cạnh bạn là một gánh nặng. Đàn ông hết yêu bạn sẽ không thể chịu khổ cực cùng bạn, càng không có kiên nhẫn tìm cách giải quyết giúp bạn.

Khi đàn ông còn yêu bạn, anh ấy luôn ở bên cạnh bạn. Khi trời yên biển lặng, anh ấy cùng bạn tận hưởng bình yên. Lúc bão giông, anh ấy cùng bạn vượt qua khó khăn, một tay chở che cho bạn. Bờ vai của anh ấy luôn sẵn sàng cho bạn tựa vào, bóng lưng của anh ấy là chỗ trú cho bạn. Bạn sẽ không bao giờ thấy cô đơn, bạn chỉ thấy an toàn.

Anh ấy không ưu tiên bạn

Đàn ông nào cũng có lý do để nói mình bận rộn, nhưng chỉ có đàn ông yêu bạn tìm thời gian để dành cho bạn. Anh ấy đặc biệt ưu tiên bạn trên bất kì mối quan hệ nào khác. Anh ấy ưu tiên cho bạn thời gian, ưu tiên chia sẻ những điều đặc biệt với bạn. Anh ấy cũng sẽ tình nguyện đầu tư tiền bạc, quan tâm cho bạn. Vì bạn đặc biệt quan trọng với anh ấy.

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Ngược lại, đàn ông không còn yêu bạn thì đến chút thời gian chẳng tốn tiền anh ấy cũng không cho bạn. Đàn ông không vô tâm vì bận rộn, đàn ông chỉ bận rộn khi không còn yêu bạn.

Anh ấy dễ dàng quên những gì bạn nói

Đàn ông khi yêu sẽ cố gắng ghi nhớ những gì đối phương nói. Họ sẽ vô thức nhớ đến thói quen, từng cử chỉ dáng vẻ của bạn. Đàn ông càng yêu thật lòng thì càng khắc sâu những điều liên quan tới bạn.

Nhưng đàn ông đã không còn yêu bạn thì sẽ vô thức quên đi những gì bạn nói, những thứ liên quan tới bạn. Không phải anh ấy đãng trí hay quá bận rộn để nhớ, mà là trong lòng đã không có bạn thì đầu óc cũng vô thức lơ là. Dù bạn có nhắc đi nhắc lại thì anh ấy cũng không thể nhớ hết.

Điều phũ phàng nhất chính là khi đàn ông hết yêu thì dù bạn làm gì họ cũng không còn chú ý. Đàn ông không còn giữ được sự tập trung vào bạn thì chính là vì đã hết tình cảm với bạn. Dù dáng vẻ của họ vẫn như thế nhưng từng hành động, cử chỉ đều nói lên rằng trái tim họ không còn hướng về bạn nữa.

Nếu có ngày bạn nhìn thấy người đàn ông mình yêu trở nên như thế thì đừng cố giữ lấy anh ấy. Buông tay không dễ dàng, nhưng cố giữ người không còn tình cảm ở bên thì bạn sẽ là người chịu nhiều tổn thương nhất.