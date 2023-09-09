Bị họ nhà chồng soi mói khi đi ăn tân gia, chồng đi tới nói một câu khiến ai nấy đỏ mắt ghen tị

Tâm sự 09/09/2023 17:26

Hà nhiều lần định lên tiếng nhưng nghĩ dù sao cũng là lần đầu ăn uống với họ hàng bên chồng sau khi cưới.

Hà có nhan sắc chỉ ở mức trung bình, công việc cũng kiếm đủ xài. Nhưng cô lại lấy được Hải vừa lịch thiệp vừa giỏi kiếm tiền. Ngày cô đưa Hải về ra mắt bố mẹ mình, cô còn nghe mẹ thì thầm nói: “Con mà lấy nó thì phải lo mà giữ chồng nghe không?”. Đến cả mẹ cô còn nói như thế thì cô cũng biết nhìn mình và Hải trông khập khiễng ra sao.

Nhưng Hải rất yêu thương Hà. Anh nói anh quý cô vì cái tính hiền lành, dịu dàng. Từ ngày quen biết Hải, Hà dần tự tin vào bản thân hơn. Cô bắt đầu chăm sóc bản thân nhiều hơn, biết làm đẹp để Hải nở mặt nở mày với người khác.

Khi lấy nhau, bố mẹ Hải cũng rất quý Hà. Nhưng họ hàng của anh lại không được như thế.

Bị họ nhà chồng soi mói khi đi ăn tân gia, chồng đi tới nói một câu khiến ai nấy đỏ mắt ghen tị - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một hôm Hải cùng Hà đi ăn tân gia của một người họ hàng nhà chồng. Hải ra ngoài với các chú, bác bên ngoài. Còn Hà thì vào bếp phụ các cô dì. Cô biết mình không khéo tay nên chỉ nhận làm những việc đơn giản như nhặt rau, rửa đồ ăn, chén bắt. Cô sợ phạm lỗi lại bị mọi người chê cười, khiến chồng mất mặt.

Nhưng họ hàng nhà chồng không thích cô. Cô còn nghe thấy họ nói lén sau lưng chê cô xấu hơn chồng, toàn chọn việc nhẹ nhàng làm để khỏe thân. Hà nghe thì thấy tủi thân nhưng cũng không thể lên tiếng tranh cãi. Vậy là Hà cứ im lặng làm việc.

Bị họ nhà chồng soi mói khi đi ăn tân gia, chồng đi tới nói một câu khiến ai nấy đỏ mắt ghen tị - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đến khi lên bàn ăn, Hải ngồi bàn với các chú bên cạnh, Hà ngồi lại ngồi cùng các cô. Trong bàn ăn có một bà cô tên Hoa luôn xăm soi Hà. Hà không ăn được cay thì bà ấy liền nói cô khó chiều. Bà ấy còn nói ngày trước giới thiệu bao nhiêu người đẹp cho Hải mà anh không chịu. Hà nhiều lần định lên tiếng nhưng nghĩ dù sao cũng là lần đầu ăn uống với họ hàng bên chồng sau khi cưới. Cô nghĩ thôi thì im lặng cho lành, cũng chỉ là một bữa cơm.

Sau khi tan tiệc, Hà thấy Hải đi tới gần cô rồi ân cần hỏi:

“Em ăn có được nhiều không? Em làm có mệt không?”.

Nghe cô trả lời đúng ý mình rồi thì Hải quay sang nói với cả bàn ăn:

“Vợ cháu hiền lành ít nói các cô đừng trách. Cháu lấy được cô ấy là may mắn lắm rồi. Nãy giờ cháu cảm ơn các cô trông coi giúp vợ cháu. Giờ thôi cũng trễ rồi, cháu xin phép đưa vợ em về ạ”.

 

Nói rồi, Hải dắt tay vợ ra khỏi bữa tiệc. Trên bàn ăn, các bà cô không khỏi ghen tị đỏ mắt nhìn theo.

Trên đường về nhà, Hải cứ gặng hỏi Hà rằng họ hàng của anh có làm khó gì cô không. Hà cứ cười rồi bảo không có việc gì. Cô thấy mình may mắn khi lấy được Hải, anh là người đàn ông tốt lúc nào cũng quan tâm, bảo vệ cô. Cô cũng tự nhủ sau này phải cố gắng nhiều hơn, nhanh tay lẹ miệng để người khác không có cớ chê bai cô. Cô muốn trở thành người vợ không gây phiền phức cho chồng, cũng khiến chồng thấy tự hào.

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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