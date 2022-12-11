Giận chồng cấm luôn chuyện ân ái, một lần tình cờ nhìn vào máy tính anh mà tôi tím tái mặt mày, giận run lên khi phát hiện tội lỗi đang rành rành trước mắt

Tâm sự 11/12/2022 20:50

Cứ ngỡ chuyện ngủ riêng sẽ là hình phạt khiến chồng tôi nhận sai mỗi khi vợ chồng cãi nhau. Không ngờ rằng chính điều này lại khiến tôi tự tay dâng chồng mình cho người khác.

Năm nay tôi 32 tuổi, chồng 34. Hai vợ chồng tôi cưới nhau cũng đã 6 năm. Trước đây, hai vợ chồng vừa sung sức vừa nhiều nhu cầu, mỗi tuần diễn "yêu tinh đánh nhau" cũng được 4-5 bận. Đời sống tình dục sung mãn nên cuộc sống hàng ngày cũng ngọt ngào hơn nhiều, có giận nhau cũng dễ làm lành.

Nhưng đó là "chuyện cổ tích" đã lâu. Tôi không nhớ từ lúc nào hai vợ chồng có một cuộc ân ái cho ra tấm ra món. Bây giờ, mỗi tuần đôi lần, chồng tôi miễn cưỡng gần gũi tôi như kiểu "không có dùng tạm". Thậm chí nhiều lúc hai vợ chồng còn chả cởi hết quần áo. Chồng tôi "lật dở", "vặn xoáy" một cách vô cảm, nhanh nhanh chóng chóng kết thúc.

Giận chồng cấm luôn chuyện ân ái, một lần tình cờ nhìn vào máy tính anh mà tôi tím tái mặt mày, giận run lên khi phát hiện tội lỗi đang rành rành trước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều lúc tôi cũng chán, nhưng chả biết thay đổi bằng cách nào. Nghe chị than thở, cô bạn thân mách cho mẹo hay, giúp chồng trở lại ngày xưa như "cờ gặp gió". Tôi thấy cũng hay hay.

Nhân chuyện cãi cọ về cách dạy con, tôi đẩy ngay chồng sang phòng làm việc ngủ riêng. Suốt một tuần, chồng tôi nằm còng queo một mình. Quả thật, khi quay lại, chồng tôi hăm hăm hở hở chuyện chăn gối. Chuyện "động phòng" như thuở tân hôn, tôi thỏa mãn mà chồng cũng rất vui sướng. Chồng cũng trò chuyện với tôi rôm rả hơn, hàng ngày cũng thường nhắn tin hỏi thăm.

Thế là tôi luôn áp dụng chiến thuật "bỏ đói", hễ chồng mắc lỗi gì lại "cấm vận", cho chồng ngủ riêng. Chồng đi nhậu về muộn: "treo giò" một tuần. Chồng lỡ quên ngày cưới: "biệt phái" nửa tháng. Nhưng lâu dần chồng tôi có vẻ "nhờn thuốc". Trước bị "đi đày" còn năn nỉ xin tha, giờ có khi tôi chưa mở lời, chồng tôi đã ôm cả quần áo sang phòng làm việc để "ngủ dậy thay cho tiện".

Lần này, vì mải xem bóng đá Việt Nam - Thái Lan, rồi lại đi ăn mừng thâu đêm suốt sáng. Đến tờ mờ sáng mới về nhà, chồng tôi tự động vào phòng làm việc ngủ. Khi gặp tôi, anh ấy cười cười: "Anh tự động nhận phạt". Thế rồi cứ như vậy, chiều tối ăn xong là anh rút về phòng, ôm máy tính làm việc thâu đêm, không hề phàn nàn điều gì.

Đến nay đã gần 10 ngày mà ảnh vẫn không có động tĩnh, tôi cũng sốt ruột. Nhất là khi mấy hôm nay trời lạnh, không có cái lò sưởi 37 độ bên cạnh tôi cũng thấy lạnh lùng. Tôi ấm ức, loay hoay như ngồi trên đống lửa, đêm nào cũng trằn trọc không ngủ được.

Hé cửa phòng thấy chồng vẫn còn chúi đầu vào máy tính. Lấy cớ làm lành, tôi pha cho anh ấy tách trà đưa vào phòng làm việc. Tôi rón rén bước vào, chồng tôi đeo phone tai nên không nghe thấy. Nào ngờ, vừa ngó vào màn hình, tôi đã chết sững. Tôi đọc được toàn bộ đoạn chat sex trên inbox của chồng với một nickname “coi het”. Còn trên webcam, một cô gái với những cúc áo đã cởi đến nút cuối cùng. Những lời lẽ dung tục và trần trụi trái với tính cách mực thước, nhã nhặn của anh.

Giận chồng cấm luôn chuyện ân ái, một lần tình cờ nhìn vào máy tính anh mà tôi tím tái mặt mày, giận run lên khi phát hiện tội lỗi đang rành rành trước mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hoá ra, trong lúc "treo giò" chồng tôi đã tìm được thú vui mới trên mạng. Anh vào các trang web đen, gặp ngay được mấy nickname “à ơi”, đang cơn “bức xúc”, anh hùa theo. Mới đầu chỉ dùng ngôn ngữ miêu tả, kích thích nhau. Sau thì tiến đến dùng webcam “show hàng”. Việc này khiến anh còn phấn khích, thỏa mãn hơn là quan hệ tình dục thật.

Lần này tôi giận thật sự, chồng tôi cũng hứa hẹn không chat chit lung tung nữa và quay về phòng ngủ. Nhưng lần này thì tôi lại không muốn anh ấy đụng chạm nữa. Tôi không muốn nghĩ đến việc anh ấy đụng chạm, vuốt ve tôi mà lại nghĩ đến những cô gái nóng bỏng ở trên mạng kia. Giờ tôi cảm thấy khủng hoảng, tôi phải làm sao?

Nằm trên bàn đẻ ứa nước mắt vì chồng đang bận quấn quýt với nhân tình, ngày xuất viện vợ ném cho tờ đơn cùng một bí mật kinh hoàng

Nằm trên bàn đẻ ứa nước mắt vì chồng đang bận quấn quýt với nhân tình, ngày xuất viện vợ ném cho tờ đơn cùng một bí mật kinh hoàng

Lấy chồng 6 năm mới có thể sinh con, vậy mà ngày cô đi đẻ thì chồng lại tằng tịu với gái. Nhẫn nhịn nhiều lần, sau khi xuất viện cô quyết định sẽ nói ra một sự thật giữ kín bao lâu.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự góc tâm sự chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 44 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 1 giờ 44 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 2 giờ 14 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 2 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 3 giờ 14 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 3 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai