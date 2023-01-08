Gia đình thúc giục chị gái lấy chồng, đến lúc chị dẫn người yêu về ra mắt, bố mẹ không khỏi choáng váng, một mực ngăn cản

Tâm sự 08/01/2023 11:08

Vừa thấy bạn trai của chị, bố mẹ tôi càng choáng váng hơn. Ngay cả tôi cũng bắt đầu lo lắng cho chị của mình.

Chị gái tôi năm nay 36 tuổi, xinh đẹp và giàu có. Chị ấy tự khởi nghiệp và thành công, hiện đang quản lý chuỗi cửa hàng quần áo thời trang. Với chị ấy, tiền không thiếu nhưng tình lại chẳng có nổi một mối nào để vắt vai.

Có lẽ vì quá giỏi nên chị tôi rất kén chọn. Đàn ông theo đuổi chị ấy nhiều mà chị không thích ai cả. Bố mẹ tôi thì cứ lo sốt vó lên vì con gái lớn mà chưa chịu lấy chồng.

Bố mẹ thúc giục suốt, chị mới bảo đã có người yêu rồi nhưng chưa thể cưới bây giờ được, nếu bố mẹ tôi muốn thì chị ấy dẫn về ra mắt thôi. Bố mẹ tôi đồng ý ngay.

Sáng hôm qua, chị gái tôi dẫn bạn trai về ra mắt gia đình thật. Nhưng vừa thấy bạn trai của chị, bố mẹ tôi càng choáng váng hơn. Ngay cả tôi cũng bắt đầu lo lắng cho chị của mình.

Bạn trai của chị mặt mày còn non choẹt, ăn nói cũng lúng túng, cứ gãi đầu gãi tai liên tục. Hỏi ra mới biết, cậu ấy nhỏ hơn chị tôi tới 10 tuổi, hiện đang làm việc trong một công ty tư nhân, mức lương trung bình.

Gia đình thúc giục chị gái lấy chồng, đến lúc chị dẫn người yêu về ra mắt, bố mẹ không khỏi choáng váng, một mực ngăn cản - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dù cậu ấy liên tục khẳng định là yêu chị tôi thật lòng và hứa sẽ đem lại cuộc sống hạnh phúc cho chị nhưng bố mẹ và tôi đều băn khoăn. Sau buổi ra mắt, cả nhà tôi càng thêm rối bời vì chuyện cưới xin của chị gái.

Thứ nhất, chị và bạn trai chênh lệch quá nhiều tuổi, khả năng sống hòa hợp, hạnh phúc sẽ rất thấp. Thứ hai, xét về năng lực kiếm tiền thì bạn trai chị thua xa chị, như thế thì sau này dễ nảy sinh nhiều chuyện phức tạp liên quan đến tiền bạc. Thứ ba, bạn trai chị hẹn 2 năm nữa mới cưới, trong khi tuổi chị tôi đã cao rồi, không thể chần chờ thêm nữa.

Bố mẹ tôi kiên quyết phản đối và giải thích cặn kẽ lý do để chị hiểu nhưng chị ấy cũng tuyên bố sẽ không lấy ai ngoại trừ bạn trai mình. Giờ tôi chẳng biết nên khuyên chị thế nào nữa? Sao tôi thấy chị khôn ngoan ngoài thương trường mà dại khờ trong chuyện tình cảm quá.

Tiểu tam đến tận nhà chồng đòi danh phận, hành động 'tẩy trắng' giúp con trai của mẹ chồng khiến tôi không lường trước được

Tiểu tam đến tận nhà chồng đòi danh phận, hành động 'tẩy trắng' giúp con trai của mẹ chồng khiến tôi không lường trước được

Chồng tôi không thừa nhận chuyện mình ngoại tình, anh khăng khăng đó là cái bẫy. Chính cô gái kia đã gài bẫy anh rồi chụp những bức ảnh nóng đó để phá vỡ gia đình tôi. Tôi không thể tin những lời giải thích của chồng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu chị gái anh rể dẫn người yêu về ra mắt tình yêu chuyện cưới xin

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Tâm sự Eva 1 giờ 23 phút trước
Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Video 1 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Màn ứng xử khó hiểu của mẹ chồng trước dòng họ và giọt nước tràn ly đến từ người chồng

Màn ứng xử khó hiểu của mẹ chồng trước dòng họ và giọt nước tràn ly đến từ người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 53 phút trước
Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau màn đáp trả nhẹ nhàng của người vợ khi bị mẹ chồng làm khó chuyện tài chính

Sự thật đằng sau màn đáp trả nhẹ nhàng của người vợ khi bị mẹ chồng làm khó chuyện tài chính

Tâm sự gia đình 2 giờ 23 phút trước
Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Video 2 giờ 38 phút trước
Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích