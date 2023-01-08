Gia đình thúc giục chị gái lấy chồng, đến lúc chị dẫn người yêu về ra mắt, bố mẹ không khỏi choáng váng, một mực ngăn cản

Vừa thấy bạn trai của chị, bố mẹ tôi càng choáng váng hơn. Ngay cả tôi cũng bắt đầu lo lắng cho chị của mình.

Chị gái tôi năm nay 36 tuổi, xinh đẹp và giàu có. Chị ấy tự khởi nghiệp và thành công, hiện đang quản lý chuỗi cửa hàng quần áo thời trang. Với chị ấy, tiền không thiếu nhưng tình lại chẳng có nổi một mối nào để vắt vai.

Có lẽ vì quá giỏi nên chị tôi rất kén chọn. Đàn ông theo đuổi chị ấy nhiều mà chị không thích ai cả. Bố mẹ tôi thì cứ lo sốt vó lên vì con gái lớn mà chưa chịu lấy chồng.

Bố mẹ thúc giục suốt, chị mới bảo đã có người yêu rồi nhưng chưa thể cưới bây giờ được, nếu bố mẹ tôi muốn thì chị ấy dẫn về ra mắt thôi. Bố mẹ tôi đồng ý ngay.

Sáng hôm qua, chị gái tôi dẫn bạn trai về ra mắt gia đình thật. Nhưng vừa thấy bạn trai của chị, bố mẹ tôi càng choáng váng hơn. Ngay cả tôi cũng bắt đầu lo lắng cho chị của mình.

Bạn trai của chị mặt mày còn non choẹt, ăn nói cũng lúng túng, cứ gãi đầu gãi tai liên tục. Hỏi ra mới biết, cậu ấy nhỏ hơn chị tôi tới 10 tuổi, hiện đang làm việc trong một công ty tư nhân, mức lương trung bình.

Ảnh minh họa: Internet

Dù cậu ấy liên tục khẳng định là yêu chị tôi thật lòng và hứa sẽ đem lại cuộc sống hạnh phúc cho chị nhưng bố mẹ và tôi đều băn khoăn. Sau buổi ra mắt, cả nhà tôi càng thêm rối bời vì chuyện cưới xin của chị gái.

Thứ nhất, chị và bạn trai chênh lệch quá nhiều tuổi, khả năng sống hòa hợp, hạnh phúc sẽ rất thấp. Thứ hai, xét về năng lực kiếm tiền thì bạn trai chị thua xa chị, như thế thì sau này dễ nảy sinh nhiều chuyện phức tạp liên quan đến tiền bạc. Thứ ba, bạn trai chị hẹn 2 năm nữa mới cưới, trong khi tuổi chị tôi đã cao rồi, không thể chần chờ thêm nữa.

Bố mẹ tôi kiên quyết phản đối và giải thích cặn kẽ lý do để chị hiểu nhưng chị ấy cũng tuyên bố sẽ không lấy ai ngoại trừ bạn trai mình. Giờ tôi chẳng biết nên khuyên chị thế nào nữa? Sao tôi thấy chị khôn ngoan ngoài thương trường mà dại khờ trong chuyện tình cảm quá.

Tiểu tam đến tận nhà chồng đòi danh phận, hành động 'tẩy trắng' giúp con trai của mẹ chồng khiến tôi không lường trước được Chồng tôi không thừa nhận chuyện mình ngoại tình, anh khăng khăng đó là cái bẫy. Chính cô gái kia đã gài bẫy anh rồi chụp những bức ảnh nóng đó để phá vỡ gia đình tôi. Tôi không thể tin những lời giải thích của chồng.

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