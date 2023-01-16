Gặp lại chồng cũ sau 3 năm ly hôn, nhìn chiếc nhẫn trên tay anh mà lòng tôi đau nhói

Tâm sự 16/01/2023 23:02

Gặp lại chồng cũ sau 3 năm ly hôn, có vẻ như chuyện kinh doanh khiến cho chồng cũ của tôi phong trần và không còn vẻ quê mùa, cục mịch như trước nữa

Nhắc về chồng cũ, ấn tượng nhiều nhất trong tôi là một người đàn ông có tính cách vô cùng nhàm chán. Ấy thế mà tôi cũng “ráng” chung sống được với anh ta 5 năm. 5 năm, một quãng thời gian cũng đủ để tôi không thể tiếp tục chịu đựng cuộc hôn nhân này nữa và dứt áo ra đi.

Thông thường, hôn nhân sẽ xuất phát từ tình yêu nhưng tôi thực sự không thích anh ấy lắm. Khi ly hôn, tuổi của tôi cũng không còn quá trẻ để có thể dễ dàng yêu một người nào đó. Sự nghiệp của tôi lúc đó cũng không có gì ấn tượng, chính vì thế mà bố mẹ tôi rất lo lắng cho con gái mình.

Trong khi đó, chồng cũ của tôi làm công chức nhà nước, công việc ổn định dù không kiếm được nhiều tiền. Nhưng may mắn thay, anh được bố mẹ cho một căn nhà trong trung tâm thành phố, vì thế cuộc sống của tôi khi lấy anh làm chồng cũng không đến nỗi quá vất vả.

Nhớ lại cuộc hôn nhân này, sau khi kết hôn, 2 bên gia đình cứ hối thúc chuyện sinh con nhưng tôi và anh ấy không quá bận tâm. Công việc của tôi là kinh doanh nên khá bận bịu, anh ấy là công chức nên có nhiều thời gian rảnh. Cũng chính từ những bất đồng vụn vặt trong công việc trái ngược nhau, tôi và anh ấy liên tục cãi vã dữ dội. Vì thời gian quen nhau cũng khá ngắn nên tôi không biết gì nhiều về anh ấy, khi kết hôn rồi thì tính xấu bắt đầu “lòi” ra.

Gặp lại chồng cũ sau 3 năm ly hôn, nhìn chiếc nhẫn trên tay anh mà lòng tôi đau nhói - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Điều khiến chúng tôi thường xuyên cãi nhau nhiều nhất là vấn đề tiền lương. Tôi luôn cảm thấy mức lương ít ỏi của anh ấy không thể nào phụ giúp gia đình được, huống hồ nói gì tới chuyện con cái. Mỗi lần kết thúc cuộc cãi vã, anh ấy đều nói: “Nếu em thích tiền thì hãy đi cưới một người đàn ông giàu có”.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn là khi tôi phát hiện ra, anh ấy giấu tôi cho em gái vay 200 triệu để xây nhà. Đó là một trận cãi nhau kinh khủng, tôi đã đập vỡ điện thoại lẫn máy tính. Tôi đùng đùng bỏ nhà đi và ở tạm nhà bạn 3 ngày. Sau khi quay về nhà, chúng tôi vẫn chiến tranh lạnh và không còn ngủ chung một giường nữa. Sau nửa năm, cả 2 cảm thấy cuộc hôn nhân này quá ngột ngạt đến mức không thể chịu đựng được nữa nên đã thống nhất chuyện ly hôn.

Sau khi ly hôn, thỉnh thoảng tôi cũng có hỏi han bạn bè về tình hình của chồng cũ thì biết được rằng, anh ấy hùn vốn với bạn kinh doanh nhà hàng. Tôi cũng khá bất ngờ nhưng tôi không mấy quan tâm nữa, tôi tiếp tục cuộc sống của mình, ngày ngày livestream bán hàng qua mạng.

Khoảng 3 năm sau đó, một người bạn chung của cả 2 tổ chức tiệc thôi nôi nên đã mời chúng tôi đến. Đây là lần đầu tôi gặp lại chồng cũ kể từ lúc ly hôn. Nhìn anh ấy bây giờ khác trước rất nhiều, có vẻ như chuyện kinh doanh khiến cho chồng cũ của tôi phong trần và không còn vẻ quê mùa, cục mịch như trước nữa. Trong cuộc nói chuyện với người bạn mình, cô ấy nói rằng, tại sao tôi không thử tái hôn xem sao, cả 2 vẫn đang độc thân mà.

Tái hôn với chồng cũ là điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Thế nhưng bây giờ, nhìn anh ấy tốt hơn trước gấp nhiều lần, đặc biệt tôi còn để ý anh ấy vẫn đeo nhẫn cưới của chúng tôi trên tay. Tôi khá bất ngờ khi nhìn thấy chiếc nhẫn, anh ấy cũng nhanh chóng nhận thấy ánh mắt tò mò của tôi.

Gặp lại chồng cũ sau 3 năm ly hôn, nhìn chiếc nhẫn trên tay anh mà lòng tôi đau nhói - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Anh ấy tiến lại gần tôi và hỏi thăm cuộc sống của tôi hiện tại. Tôi cũng chỉ đáp xã giao vài câu thông thường. Bất ngờ thay, anh ấy hỏi tôi rằng, mình có còn tình cảm với anh nữa không, liệu rằng tôi có muốn tái hôn không.

Tôi chưa hết bàng hoàng thì anh ấy nhanh chóng rút ra trong túi áo một món quà nhỏ, có vẻ như anh ấy đã chuẩn bị từ trước và biết được tôi sẽ đến tiệc thôi nôi ngày hôm nay.

“Có thể rất là đường đột để em trả lời ngay được nhưng anh hy vọng chúng ta có thể tiếp tục làm vợ chồng. Những chuyện cũ đã qua, anh đều nhớ và hy vọng mình có thể thay đổi. Anh vẫn còn thương em rất nhiều. Từ ngày em đi, anh chỉ biết lao đầu vào công việc để mong một ngày có thể chứng tỏ với em rằng, mình là một người chồng tốt”, anh nói.

Khi nghe những lời thổ lộ như vậy, tôi thực sự rất bất ngờ và cảm động. Thực sự tôi vẫn còn tình cảm với chồng cũ, nói cho cùng anh ấy là một người đàn ông rất tốt. Sau hơn 3 năm, những điều mà tôi từng không hài lòng ở anh thì anh đã cải thiện gần hết. Tôi không biết mình có nên tái hôn không, tuổi tác bây giờ cũng là rào cản rất lớn để tôi có thể kết hôn với một người khác. Nếu có kết hôn, tôi chỉ có thể cưới những người đã từng ly hôn.

Thấy tôi vẫn đứng trân trân ngay lúc đó, anh chủ động đặt món quà vào tay tôi rồi ra về. Trước khi quay lưng bước đi, anh vẫn dịu dàng nói rằng mình sẽ chờ đợi tôi dù là bao lâu đi chăng nữa. Có lẽ, tôi đã tìm ra câu trả lời cho mình.

Chồng cũ đến nhà xin ngủ nhờ một đêm, giữa khuya vợ rợn tóc gáy phát hiện xấp giấy bí mật trong chiếc cặp tài liệu của anh ta liền lập tức trốn đi

Chồng cũ đến nhà xin ngủ nhờ một đêm, giữa khuya vợ rợn tóc gáy phát hiện xấp giấy bí mật trong chiếc cặp tài liệu của anh ta liền lập tức trốn đi

Tôi chết lặng khi nhìn những thứ trong chiếc cặp tài liệu, vội vàng khoác áo, lấy túi xách lao ngay đến nhà cô bạn thân ngủ nhờ. Ở một mình cả đêm với một người đàn ông như vậy khiến tôi thấy sợ hãi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu ly hôn chồng cũ tái hôn vợ chồng tái hợp

TIN MỚI NHẤT

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Sao quốc tế 12 phút trước
Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Sao quốc tế 38 phút trước
Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Sao quốc tế 1 giờ 27 phút trước
Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Sao quốc tế 2 giờ 8 phút trước
Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Sao quốc tế 2 giờ 10 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Sao quốc tế 2 giờ 12 phút trước
Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 3 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả