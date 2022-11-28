Gái lạ xin lên xe đi quá giang, sáng hôm sau vợ lẳng lặng đưa cho tôi một món đồ lạ lùng tiết lộ chuyện gia đình tiêu tán trong ngỡ ngàng

Tâm sự 28/11/2022 23:26

Chỉ là cho một cô gái đi nhờ xe, nhưng không ngờ thứ cô ta để lại lại khiến gia đình tôi đầy hoài nghi, bất mãn với nhau.

32 tuổi lấy vợ tôi thấy vẫn còn sớm. Tôi không thích gò bó, sợ trách nhiệm với vợ con nhưng vì gia đình giục nhiều nên phải cưới. Hân kém tôi 8 tuổi, em là người phụ nữ hiện đại, tự lập, thoải mái và hiểu tâm lý đàn ông. Lấy được vợ biết chiều chồng, tôi dần biết sống vì gia đình nhiều hơn là cho bản thân như trước. Trước tôi đi làm về là đi chơi, nhậu nhẹt đến khuya nhưng giờ hết việc là về với vợ con.

Hai năm kết hôn, chúng tôi chưa từng xảy ra cãi vã gì. Khi có vấn đề cả tôi và vợ cùng nói chuyện giải quyết một cách nhẹ nhàng. Vợ tôi tính tự ái cao, em không thích to tiếng nên mái ấm nhỏ của tôi khá hạnh phúc. Ở với vợ, tôi biết cách để cân bằng cảm xúc, hạn chế những cãi vã không đáng có, đặc biệt khi chúng tôi đã có thành viên mới. Tôi và vợ thỏa thuận, có chuyện gì cũng không bao giờ được cãi nhau trước mặt con.

Gái lạ xin lên xe đi quá giang, sáng hôm sau vợ lẳng lặng đưa cho tôi một món đồ lạ lùng tiết lộ chuyện gia đình tiêu tán trong ngỡ ngàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống vợ chồng bình yên, hạnh phúc là thế. Bỗng một ngày tai họa từ trên trời rơi xuống với tôi, khiến bây giờ tôi như một kẻ thất bại, mất hết tất cả. 2 tuần trước, tôi có đi công tác dưới tỉnh về. Con ốm, sốt ruột nên thay vì ngủ lại đó sáng mai về, ngay từ 22h tôi lái xe về Hà Nội. Hơn 23h thấy cô gái trẻ xách giày cao gót, vừa đi vừa khóc trên đường vắng, tính bao đồng, tôi dừng xe hỏi cô ấy có đi nhờ không cho quá giang, cô ấy gật đầu rồi lên xe đi luôn.

Ngồi hỏi chuyện, tôi mới hay cô gái này hôm nay bị mất việc. Cô ấy buồn, chán đời đi bar xả stress, vì say rượu, vì ấm ức lão sếp mà khóc lóc tức tưởi cả đoạn đường. Động viên cô ấy bình tâm lại, chứ mất việc này thì tìm việc khác lo gì. Cô ấy tâm trạng tốt hơn hẳn, xuống xe không quên cảm ơn tôi rối rít.

Vô tư về nhà với vợ con, vậy mà sáng hôm sau đang ngủ tôi bị vợ dựng dậy ném thứ gì đó vào người. Nghĩ vợ dậy bắt thay bỉm cho con, tôi lười xua tay bảo vợ làm rồi ngủ tiếp, ai ngờ em hét toáng lên: "Hôm qua anh đi với đứa nào mà có thuốc tránh thai trong xe? Nếu hôm nay tôi không kiểm tra xe anh thì anh còn cắm sừng tôi đến bao giờ?".

Sốc trước lời vợ nói, tôi nhìn lại thứ vợ ném vào người mình lúc nãy. Là thuốc tránh thai thật, lại còn đang dùng dở. Sao thứ này có trên xe tôi cơ chứ? Vò đầu bứt tóc không hiểu thứ nhạy cảm này tại sao lại có trong xe mình, tôi không biết làm sao cho đến khi nhớ lại chuyện cô gái đi nhờ tối qua.

Khai vội với vợ đêm qua cho cô gái lạ đi nhờ xe, chắc của cô ta đánh rơi ra thôi. Vợ vừa nghe xong đã òa khóc nức nở, cho rằng tôi cặp bồ thật. Đây là bằng chứng ngoại tình, hôm qua tôi nói dối đi công tác để hú hí với bồ. Chưa bao giờ tôi thấy vợ khóc, cáu gắt lên như vậy.

Gái lạ xin lên xe đi quá giang, sáng hôm sau vợ lẳng lặng đưa cho tôi một món đồ lạ lùng tiết lộ chuyện gia đình tiêu tán trong ngỡ ngàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bị oan nhưng tôi cố giải thích thế nào vợ cũng không nghe. Vả lại tôi cũng không có cách nào liên lạc với cô gái đêm qua vì đến tên cô ta tôi còn không biết huống hồ số điện thoại. Vợ nghi ngờ, cho rằng tôi nói dối nên cứ bù lu bù loa lên, ép tôi phải thừa nhận chuyện ngoại tình khiến tôi phát cáu to tiếng với vợ.

Cô ấy bỏ vào phòng, ôm con kéo vali về nhà ngoại ngay lập tức. Tôi níu kéo vợ ở lại, xin lỗi nhưng vợ phớt lờ. Ngay tối hôm đó, tôi nhận đơn ly hôn của vợ. Cô ấy bảo sẽ gặp tôi ở tòa, ngoài ra không muốn nhìn thấy tôi nên đừng đến nhà ngoại làm gì. Xé nát lá đơn đó, không chấp nhận mất vợ con vì một cô gái lạ, tôi đến nhà vợ nhờ bố mẹ em nói giúp. Bố mẹ có phần không tin tôi, nhưng cũng nói đỡ vậy mà vợ không thay đổi ý định.

2 tuần nay, ngày nào tôi cũng qua nhà vợ để xin lỗi vợ, đón vợ về nhà nhưng cô ấy không chịu gặp tôi. Vợ cứ nhốt mình trong phòng khóc khiến tôi lo lắng vô cùng. Tôi yêu vợ, chỉ có mẹ con cô ấy nhưng tại sao vợ không hiểu tôi. Chỉ tại cô gái kia đánh rơi thuốc tránh thai để rồi tôi khốn khổ thế này. Theo mọi người tôi phải làm gì để chứng minh sự trong sạch của mình cho vợ yên tâm về tôi và chịu về nhà đây?

Vợ chồng đang ‘hành sự’ đầy thăng hoa, bất chợt cánh cửa kêu ọp ẹp mở ra, tôi đơ cứng thấy ánh mắt đang nhìn lén phía sau, càng phát hoảng khi biết danh tính người phá cửa

Vợ chồng đang ‘hành sự’ đầy thăng hoa, bất chợt cánh cửa kêu ọp ẹp mở ra, tôi đơ cứng thấy ánh mắt đang nhìn lén phía sau, càng phát hoảng khi biết danh tính người phá cửa

Đang lúc quấn lấy chồng đầy thăng hoa, quên cả khép cửa vì lâu ngày chồng mới về, tôi tá hỏa chứng kiến người nhìn lén và hành động phía sau gây bất ngờ.

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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