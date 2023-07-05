'Gái hư' tiết lộ 4 tuyệt chiêu 'phòng the' giúp cả hai cùng 'cán đích' khi 'ân ái', đối phương thỏa mãn đến độ 'năn nỉ xin tha'

Tâm sự 05/07/2023 10:20

Chuyên gia phòng the tiết lộ những tuyệt chiêu giúp cho 'cuộc yêu' của cả hai ngày một thú vị, cứ 'ân ái' là chẳng muốn dừng lại, cùng nhau lạc vào chốn hoan lạc.

Kéo dài màn dạo đầu

Màn dạo đầu nên đủ dài và hấp dẫn nhằm tăng ham muốn cho cả hai, với những vuốt ve, những nụ hôn cháy bỏng… Một điều đơn giản nhưng hiệu quả là hãy massage cho nhau, nếu người bạn đời vừa trải qua ngày làm việc căng thẳng hãy massage nhẹ nhàng trên đôi tay, lưng… Khiêu vũ cũng là cách lựa chọn hoàn hảo, bạn hãy thưởng thức những bản nhạc gợi cảm và rồi cả hai cùng khiêu vũ.

'Gái hư' tiết lộ 4 tuyệt chiêu 'phòng the' giúp cả hai cùng 'cán đích' khi 'ân ái', đối phương thỏa mãn đến độ 'năn nỉ xin tha' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chăm sóc điểm G của nhau

Điểm G là những nơi giúp con người đạt khoái cảm khi được kích thích. Vì thế, dù bạn có nhiều bí quyết phòng the cao tay đến đâu cũng không nên bỏ qua những điểm G trên cơ thể của đối phương trong khi "yêu". 

Hai người có thể vuốt ve, âu yếm điểm G của nhau bằng cách dùng tay, dùng lưỡi hay bất kỳ cách nào mà cả 2 thấy thoải mái. Đây cũng là cách để kéo dài thời gian của các cuộc ân ái để cùng nhau cán đích.

Kiểm soát chạm đỉnh

Nghe có vẻ trái ngược nhưng một trong những cách yêu để cả hai cùng cán đích là kiểm soát điểm cực khoái của nhau. Với bí quyết phòng the này, bạn hãy làm cho đối phương gần đạt cực khoái rồi ngưng toàn bộ kích thích tình dục. Điều này giống như bạn đang trêu chọc, "hành hạ" không cho đối phương lên đỉnh. Đây là kỹ thuật phòng the cho nữ giới và cả nam giới để đưa cuộc yêu đến cao trào.

Bạn cứ thực hiện nghệ thuật phòng the này nhiều lần trong suốt cuộc yêu cho đến khi đối phương không thể chịu nổi và muốn cùng bạn "chạm đỉnh".

'Gái hư' tiết lộ 4 tuyệt chiêu 'phòng the' giúp cả hai cùng 'cán đích' khi 'ân ái', đối phương thỏa mãn đến độ 'năn nỉ xin tha' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Quan hệ gần ngày rụng trứng

Vào những ngày gần rụng trứng hay rụng trứng, nồng độ hormone Testosterone luôn ở mức cao và làm tăng nhu cầu ham muốn của phụ nữ. Vì vậy, khi quan hệ gần ngày rụng trứng sẽ dễ dàng thỏa mãn cảm xúc tình dục cho cả hai và khiến cả 2 gắn bó hơn. Bởi trong những ngày này, các nàng sẽ trở lên nồng nhiệt hơn trong việc thể hiện các kỹ thuật phòng the.

Tuy nhiên, khả năng thụ thai sẽ tăng cao nếu quan hệ gần sát ngày rụng trứng. Do đó, nếu cả hai chưa muốn có con ngay, hãy sử dụng bao cao su nhằm ngăn ngừa mang thai ngoài ý muốn. Việc sử dụng bao cao su vừa giúp ngừa thai, vừa tạo cảm giác chân thật giúp cả hai cùng đạt khoái cảm.

'Gái hư' tiết lộ 4 tuyệt chiêu 'phòng the' giúp cả hai cùng 'cán đích' khi 'ân ái', đối phương thỏa mãn đến độ 'năn nỉ xin tha' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
Từ khóa:   tâm sự eva chuyện phong the bí quyết cán đích

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