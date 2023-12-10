Đến thăm con sau nhiều năm ly hôn vì ngoại tình, vợ cũ nhìn tôi bằng ánh mắt thảng thốt rồi tiết lộ sự việc kinh hoàng khiến tôi bàng hoàng suy sụp

Tâm sự 10/12/2023 05:15

Căn nhà không có cửa cổng nên tôi đi thẳng vào và càng ngạc nhiên khi trong nhà chẳng có một thứ gì có giá trị. Mấy năm qua, mẹ con cô ấy đã sống trong hoàn cảnh túng thiếu đến vậy sao?

Sống với vợ cũ hai năm thì chúng tôi ly hôn. Hồi đó, mẹ tôi không thích Lan (tên vợ cũ tôi) nên liên tục gây khó dễ, soi mói từng chút. Cô ấy dù cố gắng đến đâu vẫn không hài lòng bà. Cảm thấy cuộc sống quá bí bách đau khổ, Lan đã chủ động đề nghị ly hôn. Cô ấy ra đi tay trắng, chỉ mang theo mỗi đứa con trai. Thời gian đầu, tôi vẫn còn tình cảm với vợ cũ nên hay đến tìm rồi muốn nối lại tình xưa. Nhưng Lan kiên quyết từ chối và cắt đứt mọi liên lạc.

5 năm trôi qua, tôi đã có vợ mới được 3 năm nhưng vợ mới lại không thể có con. Mẹ tôi bắt đầu hối hận nên thúc ép tôi tìm lại đứa cháu năm xưa. Dò hỏi biết bao người, tôi mới tìm được nhà của vợ cũ ở một vùng quê xa xôi, hẻo lánh, cách nhà tôi tận 200km.

 

Đến trước nhà cô ấy, tôi bất ngờ vì căn nhà nhỏ xíu, mái tôn. Căn nhà không có cửa cổng nên tôi đi thẳng vào và càng ngạc nhiên khi trong nhà chẳng có một thứ gì có giá trị. Mấy năm qua, mẹ con cô ấy đã sống trong hoàn cảnh túng thiếu đến vậy sao?

Đến thăm con sau nhiều năm ly hôn vì ngoại tình, vợ cũ nhìn tôi bằng ánh mắt thảng thốt rồi tiết lộ sự việc kinh hoàng khiến tôi bàng hoàng suy sụp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Còn đang nhìn ngó xung quanh thì một cậu nhóc gầy gò, đầu tóc trụi nhẵn cầm ly nước từ nhà dưới đi lên. Thấy tôi, thằng bé ngơ ngác hỏi tôi tìm ai? Nhìn đứa nhỏ 6 tuổi trước mặt, mắt tôi cay xè. Thằng bé quá giống tôi, từ ánh mắt, khóe môi và cả làn da. Chỉ có điều, nhìn con xanh xao, gầy còm đến đáng thương. Tôi ôm thằng bé vào lòng, liên tục nói: "Là bố, bố đến thăm con".

Con trai tôi nhìn tôi một cách ngờ vực. Cùng lúc đó, vợ cũ tôi đi chợ về. Thấy tôi, cô ấy kinh ngạc đánh rơi cả túi thức ăn xuống nền nhà. Trưa đó, tôi, Lan cùng con trai đã ăn bữa cơm gia đình cùng nhau. Tôi để con ngồi trong lòng mình, hỏi vợ cũ vì sao con lại ốm yếu và đầu trọc lóc thế kia?

Lan nghẹn ngào, nước mắt rơi xuống bàn ăn. Cô ấy nói thằng bé bị ung thư, bao nhiêu tiền bạc đều chữa trị cho con nên căn nhà trước kia cũng phải bán để mua mảnh đất nơi xa xôi này cho rẻ. Mỗi tháng con chỉ được về nhà vài ngày thôi, phần lớn thời gian đều ở viện.

Tôi chết sững, không thể nào tưởng tượng nổi vợ con mình phải trải qua cảnh này. Giờ tôi chỉ còn mỗi đứa nhỏ này, nếu con chết, tôi và bố mẹ mình phải làm sao đây? Tôi khuyên vợ cũ cho tôi dẫn con về nội, cô ấy lại kiên quyết không cho. Giờ tôi vẫn giấu mẹ mình vì sợ bà sốc. Phải làm sao bây giờ?

Đến thăm con sau 5 năm ly hôn, vợ cũ nhìn tôi bằng ánh mắt thảng thốt rồi tiết lộ 'sự việc động trời' khiến tôi run rẩy, ngã sụp xuống đất

Đến thăm con sau 5 năm ly hôn, vợ cũ nhìn tôi bằng ánh mắt thảng thốt rồi tiết lộ 'sự việc động trời' khiến tôi run rẩy, ngã sụp xuống đất

Căn nhà không có cửa cổng nên tôi đi thẳng vào và càng ngạc nhiên khi trong nhà chẳng có một thứ gì có giá trị. Mấy năm qua, mẹ con cô ấy đã sống trong hoàn cảnh túng thiếu đến vậy sao?

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 12 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 12 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 13 giờ 55 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 13 giờ 58 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 14 giờ 0 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 14 giờ 2 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu