Những lần gặp đó, Hưng đều thấy Mai trang điểm nhẹ nhàng và rất xinh xắn, đoan trang. Cách ăn mặc cũng khá hiện đại và lịch sự. Hưng nghĩ, Mai phù hợp để lấy làm vợ. Nên sau vài lần nói chuyện trực tiếp, hai người tính đến chuyện kết hôn luôn. Gia đình đôi bên đều rất ủng hộ mối quan hệ này. Đám cưới nhanh chóng được diễn ra.

Mai và Hưng quen nhau qua bà con mai mối. Hưng là bộ đội, còn Mai là giáo viên. Hưng công tác xa nhà thế nên thời gian hai người gặp gỡ nhau vô cùng ít.

Đêm tân hôn, sau khi xong xuôi mọi việc. Hưng và Mai lên phòng để nghỉ ngơi. Trong lúc chờ Mai tắm, Hưng còn cố tình thắp thêm vài ngọn nến, xịt ít nước hoa cho không khí phòng tân hôn thêm lãng mạn. Cảm xúc trong anh dâng trào hơn bao giờ hết. Anh cũng đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi.

Hưng có 1 tháng nghỉ phép để lo chuyện cưới xin cũng là thực hiện nghĩa vụ làm “sản xuất nòi giống” cho ông bà có cháu bồng bế.

Xong đâu đấy, Hưng nằm ở giường ôm điện thoại chờ vợ. Mai vào nhà tắm đã hơn 1 tiếng đồng hồ, cũng có phần sốt ruột nhưng nghĩ con gái thẹn thùng nên Hưng kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc sau thì Mai cũng ra. Mai cúi gằm mặt xuống, rón rén đi từ nhà tắm trong bộ đồ ngủ rất gợi cảm. Hưng nhìn mà ngây người, vội vàng tiến đến ôm và bế vợ lên giường.

Nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt Mai, giờ đã lột bỏ hết lớp son phấn, Hưng đột nhiên rùng mình. Mặt Mai lởm chởm những mụn, tàn nhang, đôi mắt có thần sắc giờ là đôi mắt một mí mệt mỏi, chưa hết, đôi môi mềm mại từng khiến Hưng thổn thức muốn hôn bây giờ không màu, không vị như một “xác chết trôi”.

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Quả thực Hưng rất sốc khi thấy vợ hiện tại, anh cứ nghĩ như đang ôm người ngoài cho đến khi vợ anh lên tiếng. Hưng như tỉnh mộng, anh vội vã bảo vợ muốn xuống phòng khách uống chút nước mặc dù phòng anh cũng có nước bất kể vợ anh đơ người không hiểu chuyện gì xảy ra.

Hưng sợ hãi lao vội ra khỏi phòng, anh thực sự rất bối rối không biết nên làm sao để tân hôn vì vợ xấu quá. Đêm đó Hưng nằm ngủ luôn tại phòng khách, vợ có gọi thế nào Hưng cũng không lên nhưng những ngày sau đó, thực tại kéo Hưng trở lại. Phải đến 3 ngày sau, biết không thể trốn được nên Hưng đành nhắm mắt nhắm mũi làm cho xong. Nghĩ lại ngày đó, Hưng vẫn không khỏi sợ hãi.