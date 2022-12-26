Đêm tân hôn rạo rực đợi vợ để động phòng, đến khi cô bước ra khỏi nhà tắm tôi hoảng sợ tột cùng, vội bỏ chạy ra khỏi nhà để cô ấy ở lại bơ vơ

Tâm sự 26/12/2022 20:39

Vợ tôi sau khi bước ra khỏi nhà tắm thì gần như biến thành một con người khác, không còn là cô gái mà tôi yêu say đắm thời gian qua nữa. Thú thật, khi nhìn thấy cô ấy như vậy, tôi không còn chút hứng thú để mà tân hôn.

Mai và Hưng quen nhau qua bà con mai mối. Hưng là bộ đội, còn Mai là giáo viên. Hưng công tác xa nhà thế nên thời gian hai người gặp gỡ nhau vô cùng ít.

Những lần gặp đó, Hưng đều thấy Mai trang điểm nhẹ nhàng và rất xinh xắn, đoan trang. Cách ăn mặc cũng khá hiện đại và lịch sự. Hưng nghĩ, Mai phù hợp để lấy làm vợ. Nên sau vài lần nói chuyện trực tiếp, hai người tính đến chuyện kết hôn luôn. Gia đình đôi bên đều rất ủng hộ mối quan hệ này. Đám cưới nhanh chóng được diễn ra.

Đêm tân hôn rạo rực đợi vợ để động phòng, đến khi cô bước ra khỏi nhà tắm tôi hoảng sợ tột cùng, vội bỏ chạy ra khỏi nhà để cô ấy ở lại bơ vơ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hưng có 1 tháng nghỉ phép để lo chuyện cưới xin cũng là thực hiện nghĩa vụ làm “sản xuất nòi giống” cho ông bà có cháu bồng bế.

Đêm tân hôn, sau khi xong xuôi mọi việc. Hưng và Mai lên phòng để nghỉ ngơi. Trong lúc chờ Mai tắm, Hưng còn cố tình thắp thêm vài ngọn nến, xịt ít nước hoa cho không khí phòng tân hôn thêm lãng mạn. Cảm xúc trong anh dâng trào hơn bao giờ hết. Anh cũng đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi.

Xong đâu đấy, Hưng nằm ở giường ôm điện thoại chờ vợ. Mai vào nhà tắm đã hơn 1 tiếng đồng hồ, cũng có phần sốt ruột nhưng nghĩ con gái thẹn thùng nên Hưng kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc sau thì Mai cũng ra. Mai cúi gằm mặt xuống, rón rén đi từ nhà tắm trong bộ đồ ngủ rất gợi cảm. Hưng nhìn mà ngây người, vội vàng tiến đến ôm và bế vợ lên giường.

Nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt Mai, giờ đã lột bỏ hết lớp son phấn, Hưng đột nhiên rùng mình. Mặt Mai lởm chởm những mụn, tàn nhang, đôi mắt có thần sắc giờ là đôi mắt một mí mệt mỏi, chưa hết, đôi môi mềm mại từng khiến Hưng thổn thức muốn hôn bây giờ không màu, không vị như một “xác chết trôi”.

Đêm tân hôn rạo rực đợi vợ để động phòng, đến khi cô bước ra khỏi nhà tắm tôi hoảng sợ tột cùng, vội bỏ chạy ra khỏi nhà để cô ấy ở lại bơ vơ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Quả thực Hưng rất sốc khi thấy vợ hiện tại, anh cứ nghĩ như đang ôm người ngoài cho đến khi vợ anh lên tiếng. Hưng như tỉnh mộng, anh vội vã bảo vợ muốn xuống phòng khách uống chút nước mặc dù phòng anh cũng có nước bất kể vợ anh đơ người không hiểu chuyện gì xảy ra.

Hưng sợ hãi lao vội ra khỏi phòng, anh thực sự rất bối rối không biết nên làm sao để tân hôn vì vợ xấu quá. Đêm đó Hưng nằm ngủ luôn tại phòng khách, vợ có gọi thế nào Hưng cũng không lên nhưng những ngày sau đó, thực tại kéo Hưng trở lại. Phải đến 3 ngày sau, biết không thể trốn được nên Hưng đành nhắm mắt nhắm mũi làm cho xong. Nghĩ lại ngày đó, Hưng vẫn không khỏi sợ hãi.

Đi làm về sớm, tôi sững người khi thấy vợ quần áo xộc xệch, đang 'gọi vốn' cùng đối tác trên giường

Đi làm về sớm, tôi sững người khi thấy vợ quần áo xộc xệch, đang 'gọi vốn' cùng đối tác trên giường

Tôi không hề xấu trai, lại có thu nhập ổn định, gia đình lại yêu thương con dâu nên chưa từng nghĩ vợ mình sẽ có lý do để ngoại tình. Tuy nhiên, trên đời này không có gì là không thể xảy ra.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự góc tâm sự chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 1 giờ 10 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 3 giờ 10 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 4 giờ 10 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 5 giờ 10 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 6 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình