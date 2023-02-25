Đêm tân hôn rã rời ngoài ban công, đủ mọi kiểu ‘đỏ mặt’, vợ nhận về cái kết tử tế hơn người

Mình nhớ có một lần anh tới chơi, khi đó đứa bạn cùng phòng của mình đang về quê. Hôm ấy anh tới là để cài cho mình cái máy tính. Chàng cứ hì hục với cái máy tính còn mình buồn ngủ quá, nằm vật ra giường ngủ lúc nào không hay. Mãi tới khi thấy buồn buông ở chân mình, mình mới giật mình mở mắt, hóa ra lão gọi mình dậy:

Năm thứ 3 đại học anh ngỏ lời yêu mình sau hơn 1 năm theo đuổi. Khi đó thực lòng con tim mình đã rung động trước anh nhưng cũng không ngờ chàng lại ngỏ lời vào đúng cái hôm valentine ấy. Tuy không đi chơi nhiều như các cặp đôi yêu nhau khác vì mình bận học nhưng tình cảm anh dành cho mình không hề kém những đôi kia chút nào. Đặc biệt chưa bao giờ anh dám làm chuyện gì mà mình không cho phép cả.

- Anh nói cái gì, đừng có định giở trò với em là không xong đâu nhé.

- Ngủ không biết trời biết đất là gì thế này người ta vào khuân cả nhà, cả người đi cũng không biết đâu.

Ảnh minh họa: Internet

- Anh mà giở trò thì xong lâu rồi ấy chứ, đâu đợi em dậy đe thế này. Thôi ra khóa cửa anh về đây, máy của em anh cài xong rồi đấy.

Mình phụng phịu đấm lão một cái rồi ra khóa cửa. Ai ngờ ra đến cổng lão thì thầm vào tai mình: “Anh hôn trộm được mấy cái rồi, lần sau không hôn không đâu nhé”. Chưa kịp định thần thì lão đã phóng xe phi ngay đi lập tức khiến mình điên không chịu được. Từ đấy luôn luôn trong tình trạng tỉnh táo mỗi khi hai đứa ở bên nhau chứ không dám lơ là mất cảnh giác nữa.

Nói thì nói thế thôi chứ mình biết anh cũng không bao giờ muốn đùa cợt tình cảm với mình cả. Ngay cả khi mình ra trường (anh ra trường trước mình hai năm) đi làm và công khai đưa nhau về ra mắt bố mẹ thì anh vẫn luôn luôn tôn trọng mình, chưa bao giờ ép mình đi quá giới hạn.

Thậm chí khi đã bàn tới chuyện kết hôn mà anh vẫn không dám vượt ngưỡng với mình. Nhớ hôm ấy mình bị ốm, anh vừa đi công tác về đã vội vàng mang cháo tới cho mình. Suốt 1 tháng xa nhau, gặp lại cả hai đã không kìm nén được cảm xúc ôm chặt lấy nhau. Lúc ấy thực sự mình đã không còn tỉnh táo để đề phòng được nữa, thế nhưng sau nụ hôn dài nồng nàn, lão đẩy ngay mình ra rồi bảo: “Ăn cháo đi vợ (lúc ấy bọn mình đã gọi nhau là vợ – chồng), chứ hôn từ nãy đến giờ không thấy đói à”.

Ảnh minh họa: Internet

Anh hứa giữ cho mình tới tận cùng và anh đã thực hiện điều đó. Rồi cuối cùng hai đứa cũng về chung một nhà. Bạn bè ai cũng chúc mừng cho vợ chồng mình. Suốt thời gian yêu hai đứa đã có quá nhiêu kỉ niệm nhưng đêm tân hôn mới là đêm thực sự đáng nhớ của hai vợ chồng.

Phòng của bọn mình có cái ban công view khá đẹp, trước khi cưới mình và chồng đã mua nhiều hoa về trồng, hôm cưới thì hoa nở rực rỡ. Đêm ấy hai vợ chồng đã nổi hứng ra ban công ngắm hoa và định “tranh thủ” để cảm nhận không gian thiên nhiên giống kiểu trên phim ý. Mình đã hí hửng trong đầu chắc là lãng mạn lắm đây.

Ngắm hoa một lúc, chồng mình mới gại gại vợ. Mình cũng muốn… nhưng mà lúc ấy nhà hàng xóm vẫn sáng đèn nên từ chối chồng: “Lát nữa đi anh, cứ ngắm hoa đi đã vội gì mà đòi hái sớm thế”. Chồng phì cười tiếp tục chụp ảnh mấy bông hoa, khoảng tầm 1 tiếng sau, chồng lại huých tay mình. Điện hàng xóm đã tắt, không gian có vẻ yên tĩnh thế nhưng chồng vừa chạm vào người mình thì một tiếng uỳnh kêu rõ to từ nhà hàng xóm khiến cả hai giật mình. Mình vội vã hất tay chồng ra.

Một lúc yên ắng chồng lại đòi tiếp tục. Thế nhưng chẳng hiểu sao đứng chỗ nào mình cũng có cảm giác không an toàn, cứ xoay qua xoay lại.

- Sao vợ không đứng yên được vậy?

- Vợ sợ người ta nhìn thấy thì ngại lắm chồng à. Mà sao chồng cũng loay hoay mãi mà chỉ được thế này thôi à. Trong phim vợ thấy từ nãy đến giờ có khi họ xong vài hiệp rồi.

- Vợ so chồng với phim mà được à. Lần đầu tiên, lại không có điện đã biết được chỗ nào vào chỗ nào đâu mà đòi nhanh.

Mình cố gắng ôm bụng cười không thành tiếng. Cả ngày tiếp khách đã mệt, nãy giờ lại cứ loay hoay đừng chỗ nọ, nép chỗ kia khiến chân mình mỏi nhừ, cuối cùng mình quyết định đ.ánh bài chuồn lẹ vào giường, mặc chồng phụng phịu dỗi hờn. “Biết thế này không giữ cho nữa, thử trước thì hôm nay đã không phí phạm đêm tân hôn lãng mạn ngoài ban công rồi”. Lần đầu tiên mình thấy lão tiếc đứt ruột như thế kể từ ngày yêu nhau, nghĩ vừa buồn cười vừa tội.

Mới đó mà đã 3 năm rồi. Sau cái đêm rã rời ngoài ban công mà vẫn bị hụt giờ vợ chồng mình đã có 2 cách cách rồi. Chồng yêu thương vợ con lắm. Thỉnh thoảng mình lại trêu có ra ban công nữa không thì lão lắc đầu. “Thôi trong này cho chắc, ra đó vừa mệt mà chả làm ăn được gì. Anh chẳng dại bị em chơi khăm đâu”. Đấy tưởng học theo phim mà dễ đâu, thôi mình cứ chọn cái giường theo truyền thống cho chắc các mẹ nhỉ.