Đêm tân hôn, chồng lạnh lùng quay lưng lại với vợ, câu nói của anh khiến nước mắt chị cứ thế mà tuôn rơi

Tâm sự 24/06/2023 14:49

Ấy thế rồi đêm tân hôn, sau bao nhiêu ngày chờ đợi, rón rén kéo tay áo anh vào nhưng lại phải choáng váng khi nhận ra điều ấy...

Chị và anh là hàng xóm từ thuở nhỏ, hai bên gia đình cũng quen biết thân thiết với nhau. Từ nhỏ anh và chị đã cùng nhau học hành và lớn lên. Với anh, chị như một cô em gái yếu ớt cần bảo vệ. Vì vậy mà anh lúc nào cũng chở che, chiều chuộng chị hết lòng. Nhưng chị lại khác, chị đã luôn rất thích anh từ khi là một đứa trẻ chưa biết gì. Tình cảm đó cứ dần lớn lên theo năm tháng rồi hóa thành tình yêu tự lúc nào không hay. Chỉ là anh chưa từng xem, cũng như không muốn hiểu tình cảm của chị. Mặc cho gia đình hai bên cũng rất mong hai người thành đôi nhưng anh một lần cũng không lên tiếng. Chị thì vẫn kiên trì yêu anh, mỗi ngày lại càng được ba mẹ anh yêu quý.

Đến khi vào đại học, chị năm nhất, anh đã bước sang năm tư. Cũng chính lúc này chị tỏ tình với anh. Nhưng anh từ đầu đến cuối vẫn chỉ xem chị là em gái. Anh lại không thể thẳng thừng từ chối chị, chỉ bảo anh chưa nghĩ đến chuyện yêu đương khi chưa học xong. Rồi khi chị ra trường, anh cũng đã đi làm được mấy năm. Trong một lần chị đến công ty thăm anh thì mới phát hiện anh đã có người yêu tự lúc nào. Chị lúc đó như người mất hồn, cứ đứng nhìn anh tình tứ với người phụ nữ khác. Chị không cam tâm, chỉ cảm thấy mình nhất định phải giành lại anh.

Đêm tân hôn, chồng lạnh lùng quay lưng lại với vợ, câu nói của anh khiến nước mắt chị cứ thế mà tuôn rơi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chị dốc công tìm hiểu thì mới biết người yêu của anh chỉ là người dân tỉnh, học thức lại không hề bằng anh. Chị biết nhà anh rất trọng môn đăng hộ đối, chắc chắn mẹ anh sẽ không đồng ý. Chị cứ thế mà kể hết chuyện cho mẹ anh nghe. Mẹ anh đương nhiên tin lời chị, lại muốn chị là con dâu nên càng phản đối quyết liệt chuyện tình cảm của anh. Chị lại tỏ ra rất ngây thơ và vui vẻ trước mặt anh, như chưa biết gì.

Một thời gian sau, anh mặc phản đối của ba mẹ mà đưa người yêu về xin cưới. Mẹ anh vẫn không đồng ý, bà chỉ muốn chị là con dâu. Chị còn chính mắt thấy bà vì giận quá mà hất cả bát cạnh cô ta nấu. Chị lại càng chăm dầu vào lửa, dù anh và người phụ nữ kia kiên trì bên nhau thế nào. Nhưng đến lúc mẹ anh ngất xỉu, lên cơn đau tim khi anh không chịu cưới chị thì anh bỏ cuộc. Chị biết rõ, anh là người con hiếu thảo, anh sẽ không bao giờ làm điều quá đáng với cha mẹ mình.

Đêm tân hôn, chồng lạnh lùng quay lưng lại với vợ, câu nói của anh khiến nước mắt chị cứ thế mà tuôn rơi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng, mọi chuyện như chị mong muốn, hai người chia tay. Anh sau đó cũng đồng ý cưới chị theo ý nguyện lúc trên giường bệnh của mẹ mình. Dù rằng, suốt lễ cưới, anh vẫn im lìm không nở lấy một nụ cười. Nhưng chị cũng không mấy để ý, chị hạnh phúc quá, ngày này chị đã đợi chờ bao lâu nay.

Đến đêm tân hôn, chị nằm trên giường hồi hộp đợi chờ anh. Nhưng tắm xong, anh chỉ lên giường, quay lưng lại với chị. Thấy thế, chị vì ngại ngùng mà run run tay kéo áo chồng thì nghe anh quát lớn: “Mệt xác! Để tôi ngủ!”. Chỉ thảng thốt, chưa khi nào chị thấy anh tức giận đến như thế. Ngày trước anh từng dịu dàng với chị biết bao, tự lúc nào lại tỏ ra căm ghét chị đến thế? Nước mắt chị cứ thế mà tuôn rơi.

Anh ngồi bật dậy, đôi mắt đầy căm hờn nhìn chọ, từng chữ anh nói sau đó như từng nhát dao găm thẳng vào tim chị:

“Đừng nghĩ tôi không biết cô đã làm gì. Nhưng dù có phải cưới cô thì cả đời này cũng không yêu cô. Mãi mãi không yêu cô!”

Vừa nói xong, anh đi thẳng ra ngoài, tiếng sập cửa như đập mạnh vào tim chị. Suốt bao năm yêu thương anh, đây lại là lúc chị thấy tuyệt vọng nhất. Chị đã từng nghĩ mình là người thắng cuộc khi giành được anh từ người phụ nữ kia. Nhưng chị không biết, chị thua rồi, là thua anh. Chị mãi mãi không bao giờ có được trái tim anh. Đến bây giờ, chị lại thấy thà anh xem chị như em gái vẫn hơn như lúc này. Chị hối hận rồi, chị sai rồi. Chính chị đã đẩy mình vào con đường cùng này. Đây là cái kết chị nhận lấy khi cứ nắm bằng được điều không thuộc về mình.

 

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