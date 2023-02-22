Đêm tân hôn bị chồng tát cháy má, biết điều này, tôi cay đắng ôm hận

Hạnh (27 tuổi) chia sẻ cuộc hôn nhân của cô và Nhật chỉ kéo dài vỏn vẹn 1 ngày. Nguyên nhân ly hôn đến từ chuyện vàng cưới và cái tát nảy lửa trong đêm tân hôn.

Khi yêu đương ai cũng phô ra mặt tốt đẹp của bản thân trước đối phương, không dám bộc lộ bản chất thật sự của mình. Chỉ khi bước vào hôn nhân, với tâm lý "ván đã đóng thuyền", nhiều người mới không ngần ngại bộc lộ mặt xấu xí của bản thân.

Mọi chuyện thuận lợi cho đến khi bàn chuyện cưới hỏi, số tiền thách cưới mà bố Hạnh đưa ra là 30 triệu khiến Nhật bất mãn. Hạnh cũng giải thích rõ với anh, đúng là bố cô thích sĩ diện, muốn đẹp mặt với mọi người, ông có tuổi nên vẫn giữ quan niệm khá cổ hủ. Song ông bà sẽ dùng tiền đó mua vàng cho cô, cuối cùng tiền vẫn về tay vợ chồng cô không đi đâu mất.

"Tôi và chồng có thời gian yêu nhau không dài, gần 1 năm, tuy nhiên cũng chẳng phải quá ngắn. Thời gian quen nhau, thấy anh là người biết tiết kiệm, tính toán chi tiêu, tôi rất mừng. Tôi cũng đi làm độc lập kinh tế nên giữa chúng tôi không xảy ra va chạm, mâu thuẫn gì về tiền bạc", Hạnh nói.

Ảnh minh họa: Internet

Nghe Hạnh nói vậy Nhật mới đồng ý. Chi phí cho đám cưới Hạnh cũng góp với chồng, hai người tự đứng ra tổ chức từ đầu đến cuối, không nhờ vả bố mẹ hai bên. Cũng từ đây Hạnh mới nhận ra Nhật là người chi li, tính toán về tiền bạc, anh mặc cả gói chụp album ảnh cưới đến mức thợ ảnh phải từ chối phục vụ. Khi Hạnh khuyên chồng sắp cưới rằng mức giá như vậy là hợp lý, Nhật lập tức mắng cô không biết tiết kiệm, chỉ giỏi vung tiền.

Hạnh nói: "Khi đặt tiệc nhà hàng, anh ấy quát tôi sa sả vì cho rằng tôi thích chơi sang, tiêu tốn tiền bạc. Tôi cũng chỉ đặt cỗ như những người bạn đã cưới hỏi trước đó mà thôi, chi phí ở mức bình thường so với mặt bằng chung".

Sau nhiều nỗ lực dung hòa, cuối cùng khâu chuẩn bị cho đám cưới của Hạnh và Nhật cũng hoàn tất. Kết thúc tiệc cưới, vừa bước vào phòng tân hôn Nhật lập tức bảo vợ tháo vàng ra trả anh, chính là số vàng được quy đổi từ tiền dẫn cưới Nhật mang đến nhà vợ. Hạnh đưa hết cho chồng kiểm kê, đếm vàng xong Nhật tái mặt quát lớn: "Bố mẹ cô ăn bớt tiền rồi!".

Ảnh minh họa: Internet

Hóa ra bố mẹ Hạnh chỉ mua 5 chỉ vàng trả con rể, quy ra chưa được 30 triệu. Hạnh thấy vậy liền giải thích ông bà làm vậy cho tròn, bởi vì bố mẹ có tặng riêng cô 5 chỉ vàng làm của hồi môn nữa, tổng cộng là 1 cây.

Nhật không chấp nhận câu trả lời của vợ, theo anh thì vàng hồi môn của Hạnh là khoản riêng, tiền trả anh là khoản riêng, bố mẹ Hạnh mua 5 chỉ vàng rõ ràng đã "ăn bớt" mấy triệu của con rể.

"Anh vừa phải thôi...", Hạnh bực bội gắt lên với chồng. Từ thời điểm chuẩn bị đám cưới có những va chạm về tiền bạc, cô đã thấy mệt mỏi trước sự tính toán quá mức của Nhật, thêm sự việc vàng cưới này khiến cô càng chán nản. Hạnh tự nhủ sau này cô phải khuyên bảo nhiều hơn anh suy nghĩ thoáng ra.

Hạnh đang nghĩ miên man thì giật nảy mình vì một cơn giác bỏng rát ở má truyền đến. Nhật đứng bật dậy giáng cho vợ một cái tát, nhìn cô bằng ánh mắt tức tối: "Số tôi đúng là không ra gì mới rước được cô vợ hoang phí như cô. Vài triệu mà cô nói như thể vài nghìn, không kiếm ra nhiều tiền nhưng tiêu tiền như thể mình là đại gia! Chuyện này tôi bỏ qua nhưng từ lần sau đừng hòng vay mượn, xin xỏ tiền của tôi nữa nhé!".

Hôn nhân chưa được 1 ngày nhưng tất cả bản chất xấu xí trong con người Nhật đều bộc lộ hoàn toàn trước mắt vợ. Cả đêm ấy Hạnh không ngủ, sáng ra cô quyết định làm đơn ly hôn khi mới cưới được vỏn vẹn 1 ngày.

"Tôi đã sai lầm khi không tìm hiểu kỹ lưỡng đối phương, thậm chí là không quyết đoán dừng lại khi phát hiện dấu hiệu sớm từ lúc chuẩn bị đám cưới. Tôi quyết định phải sửa sai dù chỉ mới bước chân vào hôn nhân 1 ngày.

Ly hôn lúc ấy sẽ phải đối mặt với nhiều áp lực, dẫu vậy sống tiếp với người chồng keo kiệt, bần tiện và cả vũ phu, chắc chắn cuộc hôn nhân của tôi sẽ là địa ngục. Chi bằng kết thúc sớm khi chưa có nhiều ràng buộc, tránh được những đau khổ dai dẳng về sau...", người phụ nữ này bày tỏ.

Hạnh kể khi nhận đơn ly hôn từ vợ, Nhật quá sốc nên đã ném vào vợ những lời lẽ vô cùng khó nghe, có thể nói là nhục mạ. Phản ứng đó của Nhật càng khiến Hạnh tin vào quyết định của mình. Một người đàn ông không hề có thành ý xây dựng, không biết nhìn nhận lại bản thân và tìm ra phương án chung sống êm ấm với vợ, có còn gì để cô phải nuối tiếc?