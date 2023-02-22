Gặp chồng và nhân tình vào khách sạn, vợ cười gằn rồi nói một câu ‘sốc’ khiến cả hai phải điêu đứng, tím mặt

"Vâng, em mong gặp anh sớm. Lão sếp già giờ này vẫn bắt em đi gặp khách hàng cùng. Chán lắm rồi đấy", cô ta nhắn lại bằng cái giọng ẽo uột kèm theo một đống hình ảnh nhơ bẩn.

Phát hiện tin nhắn trên máy Hưng, Thúy run rẩy đọc trong nước mắt: "Cô ta vừa xấu vừa già, anh chán lắm rồi. Giờ anh chỉ muốn ly hôn để được ở bên em. Tối nay mình lại gặp nhau ở khách sạn X nhé". Người nhận tin nhắn là cô thư ký của sếp Hưng. Anh ta to gan thật, định cướp bồ của sếp.

Cô ngồi bệt xuống ghế phòng khách, trong lúc con gái đang sốt cao nhập viện, cô tranh thủ nhờ bà ngoại trông cháu để tạt qua nhà lấy đồ thì gặp gã chồng tệ bạc đang ở nhà. Con nằm viện mà anh ta viện cớ bận việc, để cô một mình chăm nom mất ăn mất ngủ. Thúy chỉ muốn ném luôn cái điện thoại vào mặt kẻ khốn nạn ấy. Nhưng sự thể đến hôm nay, không phải tại cô dại dột thì tại ai?

Thúy như phát điên, kéo tiếp những tin nhắn cũ của bọn họ để đọc vội vàng. Hóa ra Hưng cặp kè với cô ta nửa năm nay, hứa hẹn cưới xin. Cô ả tưởng Hưng giàu lắm nên bám dính lấy, mong có cơ hội được làm vợ anh. Còn bàn chuyện có bầu rồi cưới.

Ảnh minh họa: Internet

Cách đây 3 năm, Hưng tán tỉnh bằng đủ mọi cách lãng mạn. Vốn là con gái nhà giàu, gia giáo, bố mẹ đều là tiến sĩ kinh tế nổi tiếng. Lúc phát hiện có bầu, cô sợ hãi bám víu lấy Hưng. Dù Hưng giãy nãy đòi bỏ đứa bé và tìm đủ lý do thoái thác trách nhiệm. Cô đã thề với lòng mình, phải danh chính ngôn thuận bước vào cửa nhà anh ta với đám cưới hoàng tráng. Phải khiến anh ta yêu mình chết đi sống lại.

Cô đã dùng tiền của bố mẹ để thuyết phục. Cuối cùng, Hưng đồng ý cưới, chễm chệ bước vào ngôi nhà 4 tầng to đẹp giữa trung tâm thành phố. Hàng ngày, anh ta đi làm bằng xe sang, ăn mặc bảnh bao và hờ hững với cô. Mỗi khi vợ chồng cãi nhau, anh ta lại lôi chuyện cô ép cưới ra đay nghiến.

Thúy bỏ bao nhiêu tiền vào spa, chăm sóc bản thân vô cùng xinh đẹp, kiếm tiền như nước, gã chồng tệ bạc vẫn không biết điểm dừng. Thực sự, đến lúc này cô hiểu, Hưng bị ép cưới nên tình cảm với cô đã nguội lạnh. Lần này, cô sẽ cho Hưng một đòn đau trước khi ly hôn.

Cô ngồi chờ hơn một tiếng ở quầy bar khách sạn nơi chồng hẹn hò. Khi Hưng bước vào, cô chụp ảnh lại, nhanh tay gửi viber cho sếp Hưng, không quên kèm thêm tin nhắn sáng nay của cô ả.

Ảnh minh họa: Internet

Bước đến trước mặt bọn họ, cô cười lạnh, giơ tay lên khiến Hưng tái mặt, kéo bồ về phía sau. Hưng vừa lên giọng nạt nộ, cô đã cười gằn: "Này cô gái, anh ta có hứa cưới cô hả? Tôi khuyên thật nhé, dùng bao cao su đi còn kịp, vẫn còn giá để đi với lão sếp già nhà cô đấy. Hưng chỉ là kẻ ăn bám, sống trong nhà của tôi, đi xe tôi mua, ăn diện bằng tiền tôi kiếm. Năm xưa vì tôi có bầu khi đang yêu nhau mà hắn giở mặt định quất ngựa truy phong ngay. Không tin, cô cứ mạo hiểm nhé".

Hưng tức tái mặt, cô bỏ đi ngay trước khi anh ta kịp giải thích. Sau lưng cô, anh ả đang cãi nhau ầm ĩ. Hóa ra cô ả kia đã dại dột có bầu rồi. Phen này thêm ông sếp già đến đổ dầu vào lửa thì kịch càng hay.

Đơn ly hôn Thúy đã soạn sẵn, gửi thẳng đến cơ quan Hưng. Lần này thì cô buông, nhà tạm khóa rồi đăng bán nhà nhanh gọn. May mà ngôi nhà vẫn để tên bố mẹ cô, Hưng chưa một lần nghi ngờ. Chiếc xe dùng đã 3 năm, cho hắn có cái bán lấy tiền tiêu. Hắn là kẻ ngoại tình, lại bất tài, lương ba cọc ba đồng thì chẳng có quyền tranh đoạt nuôi con. Mà hắn đâu có coi đứa con ra gì. Giờ thì dù bố mẹ đau lòng, cô cũng tìm cho mình một cuộc sống mới.