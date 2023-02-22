Chồng ‘yếu’ nhưng bỗng cuồng nhiệt bất ngờ, lén cài định vị theo dõi chồng, tôi tìm đến tận nơi rồi kinh hãi trước cảnh tượng cay đắng

Khi Quyền ngỏ lời cầu hôn, tôi còn ngỡ ngàng vì mọi thứ diễn ra quá chóng vánh. Nhưng mẹ tôi nhiều lần tỉ tê phân tích, rằng có thể tình yêu đôi bên chưa nhiều do thời gian quen biết còn ngắn ngủi. Nhưng theo bà, con gái cũng đừng nên kỳ vọng vào người đàn ông quá hoàn hảo. Cứ chấp nhận cưới người đàn ông thật lòng với mình, rồi tình yêu sẽ dần đến sau hôn nhân khi hai người chung sống.

Tôi quen Quyền khi vừa trải qua nỗi đau tình đầu tan vỡ. Thấy Quyền chín chắn hiền lành, có thể trở thành người đàn ông chỉn chu cho gia đình nên tôi yên tâm mở lòng mình. Quen nhau mới được ba tháng, do gia đình hai bên nóng lòng hối thúc nên đám cưới của chúng tôi nhanh chóng diễn ra.

Quyền là tuýp đàn ông khô cứng trong nhiều khía cạnh đời sống . Trong lĩnh vực phòng the, anh vừa yếu năng lực, thiếu kỹ năng khiến tôi nhiều lần hẫng hụt. Nhưng bản thân đã nhiều lần đấu tranh tư tưởng, rằng dù sao anh cũng đã là chồng mình. Thôi cá nhân đành hạ sự buồn bực xuống, nhẫn nại dạy chồng "từ thuở bơ vơ mới về", những mong mối quan hệ đôi bên được cải thiện dần dần.

Thú thật tôi không mấy rung động trước Quyền. Nhưng lúc đó tôi đã 30, ở quê coi như cơ hội lựa chọn không nhiều nên bản thân đành hạ tiêu chuẩn xuống. Tuy nhiên, sau đám cưới, sự hẫng hụt đến từ nhiều yếu tố khiến tôi bấn loạn.

Nhưng khổ nỗi Quyền đã yếu sinh lý lại không chịu nhìn nhận điểm hạn chế của bản thân để khắc phục dần. Đã hơn một năm từ ngày cưới, anh cũng chỉ có mỗi một kiểu "giao ban" khô cứng, thời gian ngắn ngủi. Mặc tôi nhiều lần nói lên suy nghĩ của bản thân, những góp ý mong anh thay đổi để góp phần nâng cao chất lượng đời sống vợ chồng nhưng chẳng thay đổi được tình thế.

"Món chính" đơn điệu nhảm tẻ đã đành, món "khai vị" từ anh tôi chưa bao giờ được trải nghiệm. Thành thử hai vợ chồng vốn đã xa cách giờ càng cách xa nhau nhiều hơn.

Sau khi học xong văn bằng hai của một trường chuyên ngành xây dựng, Quyền đi công trình và bắt đầu xa nhà nhiều hơn. May mắn thay thời gian đó tôi bắt đầu cấn bầu nên cảm thấy đỡ cô đơn khi chỉ có một mình. Lạ lùng thay, bắt đầu từ thời điểm đó, mỗi dịp cuối tuần trở về, Quyền thay đổi hẳn, yêu chiều vợ và nâng niu người bạn đời trong từng giây phút ân ái cùng nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian "giao ban" giữa hai người cũng được anh chủ động và kéo dài đằng đẵng. Anh cũng không đơn điệu tẻ nhạt nữa mà đã biết "thiên biến vạn hóa" khiến tôi đi từ hết ngạc nhiên này đến bất ngờ khác.

Tuy nhiên linh cảm của người phụ nữ khi thấy chồng thay đổi quá đột ngột khiến tôi bất an. Sau khi bí mật cài định vị theo dõi chồng, tôi phát hiện Quyền có bồ. "Tiểu tam" là người làm cùng với anh ở công trình xây dựng. Những lúc về khuya, lán trại vắng người, trai xa vợ quen hơi cùng gái chưa chồng, vậy là bọn họ thành một cặp.

Giờ thì tôi đã có thể giải mã sự thay đổi chóng mặt những bí mật phòng the nơi chồng. Tuy nhiên nếu chưa "bắt tận tay day tận mặt", tôi chưa thể manh động ngay được.

Lần ấy Quyền được nghỉ phép dài ngày. Cô bồ nhớ hơi anh nên tìm tới tận quê chúng tôi và lén lút hẹn anh đi nhà nghỉ. Theo dõi cả một ngày, đợi bọn họ tay trong tay dắt díu nhau vào nhà nghỉ, tôi không đi theo đánh ghen ầm ĩ mà âm thầm về nhà và làm điều này.

Tôi góm ghém hết đồ đạc của anh ta cho vào hai cái valy và gọi Grab đến chở đúng vào địa chỉ nhà nghỉ bọn họ đang hú hí với nhau. Áng chừng taxi đã đến, tội nhắn tin gói gón: "Xuống cổng nhà nghỉ mà lấy đồ đạc rồi ký giấy ly hôn đi. Tôi đã viết sẵn rồi.

"Nửa tiếng sau, tôi đã thấy anh ta xuất hiện trước cửa nhà. Anh líu ríu xin lỗi tôi, đòi xin một cơ hội làm lại. Nhìn thấy điệu bộ thảm hại của chồng, tôi vừa bật cười vừa nén cơn giận ngút ngàn. Hóa ra sự thay đổi phong độ giường chiếu của chồng là do có "phòng nhì" chứ chẳng xuất phát từ sự thật tâm, muốn cải thiện đời sống tình cảm vợ chồng từ anh. Nhìn đứa con còn đỏ hỏn mà tôi rối bời quá.

Bản thân muốn nén nỗi đau phản bội xuống để cho anh một cơ hội hàn gắn, tuy nhiên nghĩ đến cảnh bị chồng cắm sừng, cơn giận lại bốc lên ngút ngàn. Tết cũng đã cận kề. Tôi có nên gạt bỏ cảm xúc cá nhân sang một bên, nỗ lực cùng chồng con đón một năm mới cho yên ấm rồi hẵng tính tiếp?

Xin bạn đọc hãy cho tôi lời khuyên chí tình để vượt qua khó khăn trước mắt mà bản thân đang phải đối diện.