Đêm tân hôn, đang phút 'cao trào' chồng trút bỏ tấm áo trên người, qua ánh đèn mờ, tôi thất kinh khi thấy những 'dấu vết' của 1 cuộc ân ái đầy đê mê

Tâm sự 11/12/2022 03:15

Khi anh trút bỏ tấm áo trên người, qua ánh đèn mờ, tôi thất kinh khi thấy loạt vết cào, cắn trên ngực Huy. Lúc này, Huy mới quỳ sụp xuống và thú nhận rằng vài ngày trước khi cưới, Nguyệt - người yêu cũ của anh đã tìm đến và muốn anh “tri ân” một đêm cuối rồi “đoạn tình” trước khi anh lấy vợ.

Tôi với Huy quen nhau từ khi còn học ở trường đại học. Đến nay, chúng tôi đã yêu nhau được hơn 2 năm và chuẩn bị làm đám cưới. Lúc đầu, bố mẹ tôi không đồng ý để tôi cưới Huy vì họ cho rằng Huy còn ít tuổi, công việc chưa ổn định, lại “khét tiếng” là đào hoa, lăng nhăng. Nhưng tôi yêu anh quá nhiều nên hóa mù quáng.

Trong thời gian yêu nhau, tôi cũng từng bắt gặp anh ấy nhắn tin đong đưa, cưa cẩm những cô gái khác. Nhưng anh lại bao biện rằng đó chỉ là vui chơi, bông đùa chứ anh chỉ nghiêm túc với một mình tôi. Hễ tôi nói lời chia tay, anh lại lạy lụt, cầu xin rồi nói lời ngon tiếng ngọt khiến tôi mềm lòng.

Còn một điều quan trọng nhất, đó là chúng tôi rất hợp nhau trong chuyện giường chiếu. Huy là người đàn ông đầu tiên của cuộc đời tôi. Anh rất khéo léo lại kỹ thuật nên luôn làm tôi thăng hoa, ngây ngất. Mỗi khi tôi giận dỗi, buồn lòng hay đòi chia tay là anh lại bế tôi lên giường, chiều chuộng tôi cho đến khi tôi hết giận.

Chính vì thế, trong 2 năm qua, dù hờn giận, phát hiện người yêu không chung thủy rồi chia tay không biết bao nhiêu lần, tôi vẫn không thể chia tay Huy một cách dứt khoát. Giờ thì chúng tôi đã chuẩn bị thành vợ, thành chồng.

Đêm tân hôn, đang phút 'cao trào' chồng trút bỏ tấm áo trên người, qua ánh đèn mờ, tôi thất kinh khi thấy những 'dấu vết' của 1 cuộc ân ái đầy đê mê - Ảnh 1
Còn một điều quan trọng nhất, đó là chúng tôi rất hợp nhau trong chuyện giường chiếu - Ảnh minh họa: Internet

Mấy ngày nay, tôi để ý thấy Huy luôn nhìn chằm chằm vào cái điện thoại. Tôi hỏi thì anh chỉ bảo đang cố làm nốt việc trước khi nghỉ cưới. Tôi đòi xem điện thoại thì anh không đưa và còn nói: “Sắp cưới đến nơi rồi em còn bày đặt ghen tuông vớ vẩn.”

Không những thế, tôi thấy anh đột nhiên lạnh nhạt, xao nhãng chuyện gối chăn. Tối đến, nằm bên cạnh anh, tôi thấy rạo rực, bứt rứt không thể chịu được nhưng Huy mượn cớ mệt, buồn ngủ nên chỉ ôm hôn tôi chứ không đáp ứng chuyện ấy. Tôi đã nói thẳng ra hoặc cố tình mời gọi thì anh từ chối rồi mượn cớ muốn “để dành” để có được đêm tân hôn nồng nàn, mê đắm. Thấy Huy nói cũng có lý nên tôi chấp nhận chịu “nhịn”. 

Đêm tân hôn cuối cùng cũng đã đến trong sự háo hức, chờ đợi của tôi. Khi anh trút bỏ tấm áo trên người, qua ánh đèn mờ, tôi thất kinh khi thấy loạt vết cào, cắn trên ngực Huy.

“Cái gì? Cái gì đây anh? Con nào đã cào anh thành thế này?, tôi gào lên.

Lúc đầu, Huy quanh co chối cãi đủ kiểu nhưng tôi vẫn không tin. Cuối cùng, tôi thấy trên màn hình của Huy báo tin nhắn. Tôi điên tiết giằng lấy điện thoại, dọa bỏ về nhà để ngay trong đêm thì Huy mới quỳ sụp xuống và thú nhận rằng vài ngày trước khi cưới, Nguyệt - người yêu cũ của anh đã tìm đến và muốn anh “tri ân” một đêm cuối rồi “đoạn tình” trước khi anh lấy vợ.

Đêm tân hôn, đang phút 'cao trào' chồng trút bỏ tấm áo trên người, qua ánh đèn mờ, tôi thất kinh khi thấy những 'dấu vết' của 1 cuộc ân ái đầy đê mê - Ảnh 2
Khi anh trút bỏ tấm áo trên người, qua ánh đèn mờ, tôi thất kinh khi thấy loạt vết cào, cắn trên ngực Huy - Ảnh minh họa: Internet

Nào ngờ trong lúc yêu đương cuồng nhiệt, Nguyệt không kiểm soát được mình nên đã cào, cắn anh đến chảy máu ở lưng và ngực. Đó cũng chính là lý do khiến anh không dám gần gũi tôi trong thời gian trước khi cưới. Nhìn những vết thương trên ngực chồng, tôi khóc suốt đêm đó.

Mấy ngày nay, tôi buồn giận, chẳng nói gì với chồng. Huy xin lỗi, thề thốt với tôi nhiều điều. Anh nói sau đêm đó anh và Nguyệt đã “đoạn tình”, anh sẽ không bao giờ gặp gỡ, liên lạc gì với cô ta nữa.

Nhưng liệu tôi có thể tin Huy hay không? Phải chăng tôi đã sai lầm khi ngay từ đầu không nghe lời khuyên can từ bố mẹ?

Anh chồng không có nhà, nửa đêm tôi nghe tiếng ‘mờ ám’ của chồng từ phòng chị dâu, đẩy cửa bước vào tôi chết sững khi thấy chị dâu đang quỳ dưới chân chồng 'làm chuyện ấy'

Anh chồng không có nhà, nửa đêm tôi nghe tiếng ‘mờ ám’ của chồng từ phòng chị dâu, đẩy cửa bước vào tôi chết sững khi thấy chị dâu đang quỳ dưới chân chồng 'làm chuyện ấy'

Nửa đêm tôi bất ngờ tỉnh giấc, phát hiện chồng biến mất, tức tốc ngồi dậy đi sang phòng của chị dâu. Tôi thấy cửa phòng hé mở còn nghe tiếng chồng vọng ra. Quá tức giận, tôi đẩy cửa xông vào để bắt gian. Khi thấy cảnh tượng trước mặt, tôi chết sững vì sốc.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 42 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 2 giờ 12 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 3 giờ 12 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 3 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai