Chồng mời bạn về nhà uống rượu, nửa đêm thức dậy đi vệ sinh, tôi điếng người khi thấy 'bạn chồng' bước ra từ phòng chị dâu

Tâm sự 10/12/2022 16:47

Không ngờ người chị dâu mà cả nhà tôi tin tưởng quý trọng, thế mà lại làm vậy ngay trong nhà chồng. Tôi thật sự không hiểu chị ấy nghĩ gì nữa? Theo mọi người tôi có nên nói chuyện này cho anh trai biết không?

Nhà bố mẹ đẻ tôi 4 tầng khá rộng rãi, có vợ chồng anh trai tôi đang sống cùng. Nhà có nhiều phòng trống, để tiết kiệm tiền thuê phòng trọ, mẹ bảo chúng tôi đến ở cùng. Và 3 năm nay, đại gia đình tôi ăn ở chung dưới mái nhà rất yên ổn.

Chị dâu tôi là người phụ nữ tốt, nấu ăn ngon và rất khéo cư xử. Vì vậy bố mẹ tôi rất quý chị ấy, còn anh trai thì thương yêu vợ hết mực. Chồng tôi thì luôn nhắc nhở vợ phải học tập chị dâu rất nhiều. Ngày hôm kia, có một người bạn ở quê chồng tôi ra chơi. Chúng tôi đã làm bữa tiệc nho nhỏ để mời anh ấy. Sau khi ăn uống xong xuôi, chồng tôi không muốn bạn thân phải ra ngoài thuê nhà nghỉ nên đã giữ lại ngủ. Tôi đã sắp xếp cho anh bạn một phòng trên tầng 4.

Đến nửa đêm tôi thức dậy đi vệ sinh, sau đó đi lòng vòng quanh nhà cho mệt để ngủ tiếp. Trong ánh điện mập mờ của hành lang, tôi nhìn thấy bóng đen bước ra khỏi phòng chị dâu và vội vã chạy về phía cầu thang lên tầng trên cùng. Chỉ cần nhìn là tôi cũng biết đó là anh bạn ở quê. Tôi định làm lớn chuyện để cho mọi người biết con người thật của chị dâu. Nhưng tôi đã kìm nén được cơn nóng giận, tôi vào phòng ngủ và nghĩ xem nên làm gì?

Chồng mời bạn về nhà uống rượu, nửa đêm thức dậy đi vệ sinh, tôi điếng người khi thấy 'bạn chồng' bước ra từ phòng chị dâu - Ảnh 1
Khi tôi định xuất camera thì chị mới chịu thú nhận đã sai - Ảnh minh họa: Internet

Sáng hôm sau, khi mọi người đang ngủ, chỉ có tôi và chị dâu dậy sớm nấu ăn. Tôi đã hỏi chị tại sao lại phản bội chồng? Chị chối quanh, nói là có sự nhầm lẫn gì đó hay là tôi làm mơ.

Đến khi tôi định xuất camera thì chị mới chịu thú nhận đã sai. Chị bảo anh tôi đi làm xa nhà nửa năm nay, chị rất khát khao được "làm chuyện ấy" nên đã dụ dỗ người bạn của chồng tôi ngủ cùng. Chị nói hiện tại rất hối hận và mong tôi đừng nói cho ai biết, nếu không gia đình tan nát mất. Chị còn giơ tay thề sẽ không bao giờ phản bội chồng nữa.

Không ngờ người chị dâu mà cả nhà tôi tin tưởng quý trọng, thế mà lại ngoại tình ngay trong nhà chồng. Tôi thật sự không hiểu chị ấy nghĩ gì nữa? Theo mọi người tôi có nên nói chuyện này cho anh trai biết không?

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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