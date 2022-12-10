Bố chồng mỗi ngày đều lén lút vào phòng con dâu, tôi âm thầm lắp camera theo dõi rồi không tự chủ mà bật khóc khi thấy hành động của ông

Tâm sự 10/12/2022 03:23

Hôm qua, khi kiểm tra camera, một lần nữa tôi lại thấy bố vào phòng. Ông đi thẳng tới chỗ cất chìa khóa nhỏ mà tôi đã giấu kỹ, sau đó mở ngăn tủ ra. Ông lặng người nhìn những thứ bên trong rồi cầm trên tay nâng niu, ngắm nghía, thỉnh thoảng lại lau nước mắt.

Tôi lấy chồng 5 năm rồi. Sau khi kết hôn 3 năm, cộng thêm chút tiền hai bên nội ngoại cho mà vợ chồng mua được một căn chung cư 3 phòng ngủ trên thành phố nơi chúng tôi làm việc. Bố mẹ đều ở quê cả.

Bốn tháng nay, bố chồng chuyển lên thành phố ở cùng vợ chồng tôi, bởi mẹ chồng mất nên chúng tôi không đành lòng để bố sống một mình ở quê. Bố chồng tuy là đàn ông con trai nhưng rất hay làm, việc nhà từ giặt giũ, nấu cơm… ông đều không ngại. Cho nên, từ ngày có bố lên ở cùng tôi nhàn hẳn. Mỗi ngày đi làm về vợ chồng tôi đều có cơm canh sẵn sằng, nhà cửa gọn gàng ngăn nắp. Con tôi đi học cũng do bố chồng đón về, tắm rửa rồi đút cho ăn.

Cách đây ít hôm, tôi tình cờ đi làm về sớm nhưng về nhà thì không thấy bố chồng đâu trong khi cửa nhà không khóa. Nghĩ bụng chắc ông ra ngoài quên khóa cửa nên tôi cũng chẳng nghĩ nhiều. Định mở cửa vào phòng riêng, tôi bị giật mình khi cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Đằng sau cánh cửa là bố chồng, thấy con dâu mặt ông có vẻ rất căng thẳng, lúng túng, né tránh ánh mắt dò xét của tôi.

Bố chồng mỗi ngày đều lén lút vào phòng con dâu, tôi âm thầm lắp camera theo dõi rồi không tự chủ mà bật khóc khi thấy hành động của ông - Ảnh 1
Thấy con dâu mặt ông có vẻ rất căng thẳng, lúng túng, né tránh ánh mắt dò xét của tôi - Ảnh minh họa: Internet

Rõ ràng ông lén lút vào phòng riêng của vợ chồng tôi làm gì đó mà không muốn con cháu biết, chứ nếu vào dọn dẹp bình thường gì việc gì phải căng thẳng như vậy. Tuy nhiên, đồ đạc trong phòng vẫn còn nguyên, không xáo trộn gì nên tôi cũng không để bụng.

Nhưng sau vài lần về sớm và bắt gặp bố chồng lén lút đi từ phòng ra, tôi dần cảm thấy rất khó chịu, hoài nghi. Phòng vợ chồng tôi có cất cái gì đáng giá hay chứa bí mất nào đâu mà bố chồng lén lút vào đó lắm thế? Hỏi thẳng cũng khó vì sợ gây mâu thuẫn bố chồng nàng dâu nên tôi đành lén lắp camera trong phòng để tìm hiểu nguyên nhân.

Chuyện này tôi cũng giấu, không cho chồng biết. Nhưng nếu bà làm điều gì không hay, tôi sẽ không ngần ngại nói với chồng và bố chồng đâu.

Hôm qua, khi kiểm tra camera, một lần nữa tôi lại thấy bố vào phòng ngủ của hai vợ chồng. Ông đi thẳng tới chỗ cất chìa khóa nhỏ mà tôi đã giấu kỹ, sau đó mở ngăn tủ ra. Ông lặng người nhìn những thứ bên trong rồi cầm trên tay nâng niu, ngắm nghía, thỉnh thoảng lại lau nước mắt.

Nhìn hành động của bố chồng mà tôi đờ đẫn cả người, không tự chủ được mà rơi nước mắt. Trong ngăn tủ ấy là một ít kỷ vật và ảnh của mẹ chồng tôi. Ông ôm theo ảnh mẹ đi ra ngoài, đến chiều khi biết vợ chồng tôi sắp về thì ông mới đi vào phòng, cất ảnh lại đúng vị trí cũ rồi ra ngoài. Thì ra, đó chính là lý do mà bố chồng tránh né ánh mắt của con dâu mỗi lần bị bắt gặp ông từ phòng tôi đi ra.

Bố chồng mỗi ngày đều lén lút vào phòng con dâu, tôi âm thầm lắp camera theo dõi rồi không tự chủ mà bật khóc khi thấy hành động của ông - Ảnh 2
Nhìn hành động của bố chồng mà tôi đờ đẫn cả người, không tự chủ được mà rơi nước mắt - Ảnh minh họa: Internet

Chẳng là bố mẹ chồng có tình cảm rất sâu đậm. Trước đó nhiều lần chúng tôi thấy ông ôm kỷ vật của mẹ ngồi khóc, cho nên hai vợ chồng mới thống nhất sẽ giữ chúng và cất kỹ trong ngăn tủ, tránh để bố chồng nhìn thấy rồi sinh đau lòng, nhớ mẹ. Lúc đó ông cũng không có ý kiến gì, thế mà giờ lại… Chắc hẳn bố chồng đã lén để ý, biết tôi giấu chìa khóa ở đâu

Nhìn bố tôi thương ông quá và càng hiểu vì sao đến phút trăn trối cuối cùng mẹ chồng vẫn nắm chặt tay ông, bảo kiếp sau tiếp tục làm vợ chồng. Tuy nhiên mẹ chồng tôi cũng mất được 4 tháng rồi, ông cứ thế này tôi sợ ông sẽ suy sụp tinh thần, sức khỏe dần yếu đi mất. Tôi nên làm gì để ông nguôi ngoai nỗi đau này đây? Tôi có nên đưa lại ảnh và kỷ vật của mẹ cho bố chồng không?

 

Nửa đêm tỉnh dậy vì thứ âm thanh lạ, vợ bắt quả tang chồng đang ‘làm chuyện ấy’ với cô giúp việc, nhưng anh ta lại bao biện ‘đi nhầm phòng’

Nửa đêm tỉnh dậy vì thứ âm thanh lạ, vợ bắt quả tang chồng đang ‘làm chuyện ấy’ với cô giúp việc, nhưng anh ta lại bao biện ‘đi nhầm phòng’

Tôi hét lên một tiếng, lao vào đẩy chồng ra khỏi cô ta. Chồng tôi vùng dậy giả vờ ngơ ngác hỏi tôi có chuyện gì. Rồi như một diễn viên thực thụ, anh ta nói với tôi rằng anh ta dậy đi vệ sinh, về nhầm phòng và tưởng người nằm trên giường là vợ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 26 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 56 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 1 giờ 26 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 1 giờ 56 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 2 giờ 56 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 3 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng