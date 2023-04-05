Cũng chính vì điều đó mà đến 34 tuổi, chị vẫn chưa tìm được người lý tưởng. Một cái xoay lưng là cả một đời người, lúc này chị mới giật mình nhận ra bản thân không còn trẻ nữa. Chị bắt đầu khao khát được yêu thương và mong muốn tìm được người đàn ông để dựa dẫm khi yếu lòng. Và rồi chị gặp được Quân, một người kém chị 7 tuổi, là nhân viên mới của công ty chị. Không như những người đàn ông khác, anh rất tâm lý, dịu dàng và ngọt ngào. Mỗi lần chị tăng ca, anh đều chu đáo mua đồ ăn cho chị rồi sau đó chờ đến giờ để cùng chị về nhà. Khoảng thời gian ở bên Quân, chị như sống lại thời thanh xuân tươi đẹp và hạnh phúc.

Chị là một người phụ nữ của công việc nên không chú tâm đến chuyện tình cảm. Nhưng cũng có thể nói, sau khi chia tay cuộc tình sâu đậm 5 năm, chị đã không còn thiết tha nghĩ đến chuyện yêu đương. Với chị, tình yêu là thứ tình cảm khiến con người ta mệt mỏi và tuyệt vọng nhất.

Chuyện tình chị em của họ tiến triển khá nhanh nhưng vẫn không cho bất kỳ ai biết. Chị sợ mọi người sẽ dị nghị rồi không ai còn kính nể chị nữa. Người ta thường nói khi yêu con người ta trở nên mù quáng, không còn để ý đến mọi chuyện xung quanh. Chị không hề biết gì về Quân ngoài những gì anh thể hiện ở công ty. Anh luôn tỏ ra là một người ga lăng và tốt bụng, có rất nhiều vệ tinh xung quanh để ý, khiến chị cũng có phần sợ sẽ mất anh. Vì thế, chị ngày càng ăn diện và trang điểm đậm hơn để anh càng mê đắm chị.

Khi yêu, Quân luôn dành cho chị những lời khen có cánh, khiến chị vô cùng hạnh phúc. Nhưng chưa được bao lâu, một hôm, có một cô gái trẻ đến tận công ty làm um sùm đòi gặp mặt chị. Quân vừa thấy cô gái ấy đã trốn mất tăm. Chưa biết chuyện thật hư như thế nào thì chị đã bị cô ta tát một cái đau điếng. Nhân viên trong công ty liền có dịp xúm lại bàn tán. Chị tức giận đỏ mặt nhưng vẫn giữ thái độ hòa nhã với cô ta: “Cô là ai? Chúng ta có quen nhau không?” Cô gái trẻ lớn tiếng hơn: “Cướp chồng của người khác rồi còn ở đó lên giọng hả? Vừa già, vừa xấu như chị chỉ là món ăn lạ anh Quân muốn thử thôi. Người vợ hợp pháp của ảnh vẫn là tôi, chị không có khả năng cướp anh ấy đâu”.

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Tiếng bàn tán lại càng lớn hơn, chị xấu hổ tột cùng, không biết giấu mặt vào đâu. Chị đưa mắt nhìn xung quanh để tìm Quân nhưng không thấy anh đâu. Chị muốn ba mặt một lời và muốn anh giải thích rõ ràng. Anh đã từng nói chưa từng yêu ai, vậy mà giờ đây lại có vợ. Có rất nhiều câu hỏi khiến chị phát điên nhưng Quân lại lặn mất tăm. Không ngờ, chị lại mang tiếng là kẻ cướp chồng, đi phá hoại gia đình của người khác. Đó là một tội danh mà xã hội này đồng loạt lên án, và sẽ không nhận được bất kỳ sự thứ tha nào.

Sau lần chị bị bẽ mặt trước mọi người, Quân cắt đứt mọi liên lạc và không còn làm việc ở công ty nữa. Mỗi ngày đi làm, chị đều phải hứng chịu những lời nói bóng gió cay độc của đồng nghiệp khiến chị mệt mỏi vô cùng. Chị chán chường và tự động xin thôi việc, và muốn đi đâu đó để chiêm nghiệm về cuộc sống này cũng như để trốn tránh hiện tại. Đó có thể nói là cú sốc vô cùng lớn mà suốt cuộc đời này chị không bao giờ quên được.