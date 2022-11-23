Đứng trước cửa phòng chứng kiến chồng sắp cưới ‘ân ái’ với gái lạ, khi nhìn rõ khuôn mặt kẻ dan díu, tôi sững sờ đến hóa đá

Tâm sự 23/11/2022 23:34

Khi nhìn thấy mặt kẻ dan díu, tôi sững người ngạc nhiên đến không tin vào mắt mình như thế.

Tôi không thể hiểu nổi, vì lý do gì anh lại đang tâm phản bội mình! Chúng tôi là một cặp đôi rất hạnh phúc. Vâng, tất nhiên là cho đến trước thời điểm tôi đọc được tin nhắn khủng khiếp đó trong điện thoại của anh.

Số điện thoại nhắn tin với anh, anh không lưu trong máy. Có lẽ những tin nhắn trước đó anh đều xóa cả rồi, nên tôi không tìm thêm được thông tin gì khác về cô nàng đó cũng như mối quan hệ giữa họ.

Tôi quyết định sẽ đến tận nơi bắt gian, để anh hết đường chối cãi, và nhìn tận mặt cô nàng kia xem cô ta là “thần thánh phương nào”.

Lót tay cho nhân viên lễ tân ít tiền, tôi dễ dàng lên được căn phòng nơi 2 kẻ đó đang “hú hí”. Đứng trước cửa phòng, tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Người đàn ông tôi chọn làm chồng, là người sẽ đi cùng tôi trên quãng đường đời sắp tới, ấy vậy mà lại đang trần truồng quấn lấy cô nàng khác ở đây!

Tôi hít một hơi thật sâu, giơ tay gõ cửa. Tiếng chồng sắp cưới của tôi vẳng ra “ai đấy” khiến cõi lòng tôi chao đảo. Tôi không đáp lời, vẫn gõ cửa. Rồi cánh cửa cũng bật mở, anh ta mặt mũi khó chịu xuất hiện. Nhìn thấy tôi, khuôn mặt anh ta lập tức cắt không còn giọt máu.

Tôi đẩy anh ta ra, lao vào trong. Kẻ thứ ba đang luống cuống mặc quần áo. Cô ta cúi gằm mặt. Tôi lao đến muốn xem mặt cô ta. Chúng tôi giằng co nhau, để khi nhìn rõ khuôn mặt ấy, tôi hóa đá tại chỗ. Tại sao lại là Thương?

Đứng trước cửa phòng chứng kiến chồng sắp cưới ‘ân ái’ với gái lạ, khi nhìn rõ khuôn mặt kẻ dan díu, tôi sững sờ đến hóa đá - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thương là cô em họ xa của tôi. Con bé từ quê lên thành phố kiếm việc làm, tôi thương nên gọi về ở chung. Tiền nhà tôi không cần Thương góp, tiền ăn có thì đưa không có tôi nuôi luôn. Chị em sống chung khá vui vẻ. Cho tới 5 tháng trước, Thương đột ngột muốn chuyển ra ngoài. Lý do, vì tôi sắp kết hôn, đằng nào Thương cũng phải ở 1 mình. Hiện tại có bạn cần người ở ghép, Thương chuyển đến luôn.

Dạo này tôi ít gặp Thương, phần vì tôi bận, mà con bé càng không chủ động tới chơi với tôi. Không ngờ khi gặp lại sau 1 thời gian lại là trong hoàn cảnh này! Tôi sốc quá, chỉ biết nghẹn ngào hỏi 2 con người ấy, rằng “tại sao”.

Thì ra Thương với người yêu tôi đã đầu mày cuối mắt từ những lần anh ta tới chơi nhà tôi. Họ nhanh chóng lao vào nhau sau lưng tôi. Thương chuyển ra ngoài, để tiện bề cặp kè với chồng sắp cưới của chị họ. Và tôi thì chẳng mảy may biết gì.

“Em xin lỗi chị… Cũng vì em ngưỡng mộ anh ấy quá nên không làm chủ được mình. Em sẽ về quê sống, không bao giờ gặp lại anh chị nữa. Xin chị đừng làm ầm ĩ lên, chứ không em phải bỏ đi biệt xứ mất, về quê bố em đánh chết!”, Thương khóc nức nở van xin tôi.

Còn chồng sắp cưới của tôi biện minh rằng anh ta chỉ nhất thời ham của lạ. Người anh ta yêu, muốn lấy làm vợ chỉ có tôi. Tôi nghe mà muốn bật cười. Em gái họ của vợ cũng không từ, người tôi định lấy làm chồng đây ư? Tại sao tôi lại ngu muội không sớm nhìn ra bản chất của anh ta nhỉ!

Chưa cưới anh ta đã thế này, lấy nhau rồi để tôi suốt ngày chạy theo anh ta bắt gian chắc? Lòng dạ anh ta yếu ớt như thế, dăm bữa lại ngả nghiêng trước cô nàng khác thì tôi sống thế nào?

Trước tình hình đó, tôi chẳng còn cách nào khác là hủy hôn. Tôi vẫn bảo em họ cứ ở lại thành phố mà làm việc, tôi sẽ giữ kín mọi chuyện. Tuy nhiên giữa tôi với con bé giờ chỉ là người xa lạ. Thế nhưng, 2 kẻ từng bất chấp để qua lại với nhau ấy, khi được trả tự do, lại không về sum vầy bên nhau. Lạ lùng thật!

 

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