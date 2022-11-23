23 tháng Chạp, một người khách quen rỉ tai với tôi về chuyện chồng tôi ngoại tình. Nhân tình của chồng chính là nhân viên bên cửa hàng anh đang quản lý.

Ngày bình thường, vợ chồng tôi chỉ quản lý qua hệ thống camera. Riêng tháng cuối năm và tháng đầu năm, tình hình an ninh có nhiều phức tạp, người mua, người bán đông, vợ chồng tôi phải chia nhau, mỗi người đứng 1 cửa hàng.

Thời điểm vị khách bắt gặp đúng với ngày tôi đi làm từ thiện ở miền núi nên tôi chột dạ. Tối hôm đó, tôi ngồi xem kỹ camera thì nhận thấy, chồng tôi và cô cháu có những biểu hiện thân mật trên mức cho phép.

Tôi rất sốc. Nhưng khi bình tĩnh trở lại, tôi nghĩ, khách của tôi hiểu lầm. Vì nhân viên bên cửa hàng đó là cháu họ của tôi. Con bé năm nay 21 tuổi, rất ngoan và chịu khó. Tuy nhiên, người khách vẫn khẳng định đã gặp chồng tôi và cô gái trẻ đó vào 1 khách sạn trên thành phố. 23 tháng Chạp, một người khách quen rỉ tai với tôi về chuyện chồng tôi ngoại tình. Nhân tình của chồng chính là nhân viên bên cửa hàng anh đang quản lý.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi đã hỏi thẳng chồng về chuyện đi khách sạn và mối quan hệ với đứa cháu của tôi. Chồng tôi ban đầu chối cãi nhưng sau đó, anh thừa nhận đã có chút quan tâm trên mức bình thường với con bé.

Anh hứa sẽ cắt đứt mối quan hệ sai trái đó. Mọi việc tùy tôi giải quyết. Tôi đã nghĩ ngợi rất nhiều. Cuối cùng, tôi chuyển cô cháu đến làm việc cạnh mình. 29 Tết, tôi trả lương, thưởng hậu hĩnh cho cháu rồi cho cháu nghỉ hẳn việc.

Mọi chuyện tưởng đã giải quyết xong. Ai ngờ, đêm giao thừa, cháu gái nhắn cho tôi qua Facebook. Cháu nói, muốn tặng tôi một món quà để cảm ơn vì tôi đã cho cháu nghỉ việc. Sau đó, cháu gửi cho tôi một video cảnh nóng của cháu với chồng tôi.

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Cháu cũng tuyên bố, ăn Tết xong sẽ công khai video này để cả thị trấn biết được bộ mặt thật của vợ chồng tôi.

Đêm đó, vợ chồng tôi mất ngủ. Chồng tôi một mặt xin tôi tha thứ, một mặt muốn đến gặp con bé để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, tôi không đồng ý để anh đi.

Tôi định vài ngày tới, tôi sẽ gặp bố mẹ cháu để nói rõ mọi chuyện rồi để bố mẹ cháu giải quyết. Khi cần thiết, tôi có thể nhờ đến công an. Tuy nhiên, tôi không dám chắc, việc làm của mình là tối ưu nhất hay chưa?

Mong mọi người cho tôi lời khuyên.