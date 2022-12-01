Đơn giản là bởi vì vợ tôi là một người phụ nữ giỏi giang, thành đạt. Gia đình cô ấy cũng giàu có, phát đạt nhờ buôn bán. Theo kế hoạch, cưới nhau về tôi cũng sẽ không đi làm văn phòng nữa mà cùng vợ tiếp quản công ty riêng của gia đình bên vợ để điều hành chuyện làm ăn, buôn bán. Tôi học kinh tế nên chuyện đó lại càng thêm thuận lợi.

Nếu không có gì thay đổi, lẽ ra, khoảng 1 tháng nữa tôi sẽ lấy vợ. Đó là một cuộc hôn nhân mà biết bao người khen tôi số hưởng.

Nói về mối tình của tôi với vợ sắp cưới, có lẽ đó là duyên trời định. Tôi sinh ra trong một gia đình khá khó khăn. Suốt những năm tháng đi học tôi luôn cố gắng. Thế rồi trong một lần làm ăn, tôi bị lừa, thua nhiều, nợ nần chồng chất. Đó cũng là những ngày tôi vô tình gặp bạn gái. Cô ấy đã không nề hà cho tôi mượn tiền để trang trải mọi chuyện. Nhờ thế tôi mới có cuộc sống bình yên mà đi làm. Bạn gái hơn tôi… 3 tuổi. Càng gần nhau, gặp gỡ nhau tôi càng thấy cô ấy là người hiểu biết, sống đạo đức và tình cảm. Cuối cùng, tôi nảy sinh tình yêu và ngỏ lời với nàng.

Qua tiếp xúc, tôi thấy gia đình bên vợ rất quý mến mình. Mặc dù có tiền nhưng bố mẹ vợ tương lai không hề khinh người hay kênh kiệu. Bố mẹ vợ tôi luôn nói ông bà cũng đi lên từ cái nghèo, cái khổ nên cũng không có tư tưởng đó. Nhà bạn gái tôi có 4 chị em gái, cô ấy là chị cả. Cũng chính bởi vậy mà cô ấy luôn nói với tôi chuyện mong tôi trở thành anh rể lớn thì quyết đoán, hỗ trợ gia đình, tập trung làm ăn, dạy dỗ và gánh vác như một người con trai.

Tôi còn nhớ ngày tôi thổ lộ, cô ấy bảo tôi xác định thật kĩ, cô ấy không muốn tôi vội vàng. Cô ấy thấy rõ bề ngoài tôi trẻ trung hơn, đẹp hơn cô ấy nên cô ấy không muốn vì mang ơn mà tôi yêu cô ấy. Nhưng tôi đã quả quyết tình cảm của mình. Hai đứa cũng yêu nhau được 1 năm thì tính chuyện cưới xin.

Một mối quan hệ tốt đẹp như vậy, cuối cùng… tôi lại tự tay mình đập đi tất cả. Khi hai nhà đã bàn bạc chuyện đám cưới cũng là lúc tôi tin chắc cuộc hôn nhân này sẽ thành, vậy là tôi cho mình cái quyền được… hư hỏng. Tôi bập vào lưới tình của một cô gái trẻ măng, người bốc lửa, quyến rũ. Cô ả cũng biết tôi sắp lấy vợ nên chỉ có ý cặp kè vui chơi qua đường. Cái cô ta muốn là tiền chứ cũng chẳng màng danh phận gì. Cậy có tiền trong tay nên tôi cứ tặc lưỡi. Tôi tự nhủ giờ mình vẫn là người độc thân nên “đi đêm” một tí cũng không sao, còn sau này lấy vợ vào thì sẽ tuyệt nhiên không làm thế nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Sau nhiều hôm tán tỉnh, cuối cùng tôi cũng đưa được nàng vào nhà nghỉ. Hôm đó tôi đang hừng hực khí thế, cởi phăng chiếc áo của cô nàng xuống thì giật mình khi thấy có tiếng người vỗ tay trong phòng. Quay lại, tôi nhìn thấy vợ sắp cưới của mình bước ra từ nhà tắm. Cô ấy nhìn tôi đầy khinh bỉ, rồi mở ví, ném cho cô ả kia cả xấp tiền:

“Nhiệm vụ của em xong rồi đó. Cảm ơn em đã làm tốt để chị nhận ra được chân dung người mình sắp lấy làm chồng. Mà với giá này thì rẻ quá”.

Cô ấy quay ra nhìn tôi, tuyên bố hủy hôn, không cưới xin gì nữa… Tôi quỳ gối cầu xin nhưng cô ấy lạnh lùng bước đi. Cô ấy là người mạnh mẽ và quyết đoán. Cô ấy cũng là người làm kinh doanh nên cái đầu lạnh. Tôi phải trả giá cho sự phản bội này dù nó là cái bẫy mà cô ấy có đưa ra để thử tôi đi chăng nữa. Thật lòng tôi yêu cô ấy nhưng lại không vượt qua được ham muốn tầm thường của một thằng đàn ông.

Giờ thì tôi chẳng biết phải làm sao ngoại trừ việc hối hận và chờ đợi. Tôi sẽ cố gắng chuộc lỗi, chứng minh tình yêu của mình và biết đâu đấy, 1 ngày nào đó, cô ấy sẽ tha thứ cho tôi.