Diện váy gợi cảm đến khách sạn hưởng đêm 'khoái lạc' cùng người tình nhưng khi cửa mở ra tôi khóc không thành tiếng vì người ngồi chờ sẵn bên trong

Tâm sự 17/12/2022 05:57

Hôm vừa rồi, vợ Thành đưa con về ngoại. Thành đặt sẵn một căn phòng khách sạn hạng sang với view nhìn ra toàn cảnh thành phố. Chúng tôi sẽ tận hưởng cả buổi tối lãng mạn và một đêm nồng nàn bên nhau. 

Thành vừa đẹp trai lại có tài, chẳng những vậy anh còn cực kỳ tâm lý, ga lăng, chiều chuộng vợ con hết mực. Đó là mẫu hình đàn ông mà tôi luôn khao khát có được. Thành hơn đứt những gã trai độc thân xung quanh tôi. 

Với nhan sắc trẻ trung đang độ rực rỡ cùng sự khéo léo duyên dáng, tôi dễ dàng lay động trái tim anh, chính thức trở thành người tình của Thành. Thân phận kẻ thứ ba này tôi sẽ sớm chấm dứt, đường hoàng đứng ở vị trí chính thất bên cạnh anh. Nhanh thôi!

Bao nhiêu ngọt ngào chiều chuộng Thành dành hết cho tôi, về với vợ chỉ là trách nhiệm nghĩa vụ. Được người đàn ông như anh cưng chiều hết mực, tôi ngất ngây hạnh phúc, thầm nghĩ quyết định tranh giành của mình là đúng đắn.

Diện váy gợi cảm đến khách sạn hưởng đêm 'khoái lạc' cùng người tình nhưng khi cửa mở ra tôi khóc không thành tiếng vì người ngồi chờ sẵn bên trong - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm vừa rồi, vợ Thành đưa con về ngoại. Thành đặt sẵn một căn phòng khách sạn hạng sang với view nhìn ra toàn cảnh thành phố. Chúng tôi sẽ tận hưởng cả buổi tối lãng mạn và một đêm nồng nàn bên nhau. 

Tôi đến spa làm đẹp từ chiều, mẹ thấy vậy thì hỏi tôi có thể ở nhà tối nay không vì bỗng dưng bà thấy bồn chồn quá. Tôi nghĩ bà đâu phải trẻ con mà cần người kè kè bên cạnh, lập tức từ chối. Tôi khoác lên mình bộ váy cắt xẻ gợi cảm, trang điểm tỉ mỉ, xịt nước hoa quyến rũ, sửa soạn kỹ lưỡng đến gặp người đàn ông mình yêu. Thành đã đợi tôi ở phòng khách sạn rồi. Tôi gõ cửa mà miệng mỉm cười hạnh phúc, trong lòng ngọt ngào khôn tả.

“Vậy là cuối cùng con vẫn đến đây…” - cửa không khóa trong, tôi vừa đẩy ra thì một giọng nói quen thuộc vang lên khiến tôi hóa đá. Tại sao người ở trong phòng khách sạn lại là mẹ tôi? 

Tôi run rẩy trước những lời chất vấn của mẹ. Khi trước bố tôi ôm hết tiền bạc theo người đàn bà khác, lúc ấy tôi đang bị bệnh cần nhiều tiền chữa trị, còn mẹ thì vốn ở nhà nội trợ theo lời chồng. Ông bỏ đi khiến mẹ con tôi rơi vào cùng quẫn. Sau đó may có họ hàng nhà ngoại giúp đỡ. Tôi đã từng căm thù người phụ nữ cướp mất bố mình biết bao nhiêu…

Diện váy gợi cảm đến khách sạn hưởng đêm 'khoái lạc' cùng người tình nhưng khi cửa mở ra tôi khóc không thành tiếng vì người ngồi chờ sẵn bên trong - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hóa ra vợ Thành đã biết hết mọi chuyện song chị ta lại lẳng lặng liên lạc trực tiếp với mẹ tôi. Mẹ biết tôi đến gặp người tình nên tìm cớ giữ lại, ai ngờ tôi vẫn một mực phải đi. Tối ấy, vợ Thành lật bài ngửa giữ chồng lại nhà, còn mẹ tôi thì chờ sẵn trong phòng khách sạn để dạy cho con gái một bài học nhớ đời. 

 

Tôi nhào vào lòng mẹ bật khóc ân hận tột cùng. Ngay hôm sau tôi đã cắt đứt mọi liên lạc với Thành. Từ giờ tôi sẽ không bao giờ gặp lại lỗi lầm cũ, sẽ tìm một người đàn ông cho riêng mình mà không phải tranh giành với ai cả. 

Tiệc tàn còn chưa kịp tân hôn thì tôi đã bẽ bàng khi vô tình nghe được bí mật động trời từ đám cưới bạn thân của chồng

Tiệc tàn còn chưa kịp tân hôn thì tôi đã bẽ bàng khi vô tình nghe được bí mật động trời từ đám cưới bạn thân của chồng

Tôi cứ quanh quẩn, chạy chỗ này, chỗ kia giúp đỡ các công việc thu dọn. Chính vì vậy mà tôi tình cờ nghe được những người bạn đang nhậu với chồng mình.

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Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình góc tâm sự tâm sự tình yêu

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