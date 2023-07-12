Đêm tân hôn, vội vã bỏ chạy sau khi con riêng bị bại lộ, không ngờ chồng níu tay lại rồi nói một điều khiến tôi sửng sốt

Tâm sự 12/07/2023 18:19

Tôi đã từng cảm thấy cuộc đời mình quá bi đát, cảm thấy ông trời nợ tôi một lời xin lỗi.

Chuyện tôi vừa trải qua giống như một cơn mơ vậy, mọi người ạ.Sau hôm nay, có lẽ tôi sẽ cảm ơn vì ông đã trao tặng tôi một món quà vô giá.

Tôi đã từng đổ vỡ hôn nhân một lần rồi. Chồng cũ của tôi là một người đàn ông vô cùng cục súc và chỉ biết nghe lời mẹ. Trước khi tôi sinh con, cuộc sống đã ngột ngạt lắm rồi. Tôi bị mẹ chồng cũ hằn học, còn người đàn ông mình hết lòng thương yêu thì chẳng bao giờ biết nghĩ cho vợ.

Sinh con xong, tôi bị trầm cảm nặng. Đến nỗi có những lần, tôi đứng ôm con ở lan can, chỉ chực nhảy xuống để kết liễu đời mình. May mà lúc ấy nghe tiếng khóc của con, tôi lại hoàn hồn và ôm chặt con vào lòng vì suýt nữa thì hại chết một sinh mạng bé bỏng.

Đêm tân hôn, vội vã bỏ chạy sau khi con riêng bị bại lộ, không ngờ chồng níu tay lại rồi nói một điều khiến tôi sửng sốt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi con lên 3, tôi quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân tăm tối kia. Tôi chuyển chỗ làm mới vì chồng cũ liên tục đến công ty cũ của tôi để quấy rối. May mắn thay, ở môi trường này, tôi gặp được đồng nghiệp tốt bụng và hết lòng giúp đỡ.

Chồng hiện tại cũng là đối tác của công ty tôi. Thấy tôi nhanh nhẹn, anh đã mở lời muốn được tìm hiểu. Bản thân tôi, sau 3 năm ly hôn cũng rất cô đơn và cần được che chở. Vậy là chúng tôi đến với nhau. Thời gian ở bên nhau, tôi nói cho anh biết về cuộc hôn nhân đã qua. Nhưng về con trai, tôi vẫn không thể mở lời vì sợ anh khó chấp nhận sự thật ấy.

Hôm nay là ngày cưới của tôi. Khi đến rước dâu, mọi người bên chồng đều đổ dồn về cậu bé cứ quấn lấy chân tôi. Mỗi khi có người hỏi, mẹ tôi lại trả lời:

“À, nó là con nuôi của con bé đấy”.

Mọi người đều tin vào những gì mà mẹ tôi nói, vì nhà chồng cách nhà tôi cả trăm cây số nên chẳng có ai về quê tôi để tìm hiểu được.

Đêm tân hôn, vội vã bỏ chạy sau khi con riêng bị bại lộ, không ngờ chồng níu tay lại rồi nói một điều khiến tôi sửng sốt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lúc tôi lên xe hoa về nhà chồng, con cứ bám rịt lấy không chịu rời chân mẹ. Chồng tôi khó xử quá, bèn nói cho con đi cùng. Dù sao đó cũng là con tôi đã nhận nuôi từ rất nhỏ.

Tối nay, sau khi tắm, tôi lên giường định tắt điện đi ngủ thì chồng tôi thở dài:

“Anh cho em cơ hội cuối cùng, em nói đi, có chuyện gì giấu anh không”.

Tôi vẫn cố cãi chày cối, cho đến khi chồng tôi gằn giọng:

“Thằng bé là con em, có phải vậy không”.

Sợ chồng làm hại con mình, tôi vùng dậy định chạy đi tìm con. Nào ngờ anh kéo lại rồi ôm chầm lấy tôi, chồng tôi thủ thỉ:

“Tại sao phải giấu anh? Em không tin anh à? Anh biết em và con đã khổ, nhưng em phải nói hết sự thật cho anh chứ. Em yên tâm, từ nay nó sẽ là con anh”.

Chồng nói đến đâu, tôi khóc đến đấy. Không thể ngờ là anh lại thông cảm cho tôi như vậy mọi người ạ. Tôi không biết rồi mai này, anh sẽ như thế nào. Nhưng ít nhất đến thời điểm hiện tại, tôi tin anh, tôi tin vào sự lựa chọn của mình.

 

 

Không may bị tai nạn, chồng trở thành người tàn tật: Hàng đêm, mỗi khi hai vợ chồng gần gũi, em lại giật mình thon thót vì điều này

Không may bị tai nạn, chồng trở thành người tàn tật: Hàng đêm, mỗi khi hai vợ chồng gần gũi, em lại giật mình thon thót vì điều này

Hàng đêm, mỗi khi chồng tàn tật lao vào gần gũi, vợ trẻ lại giật mình thon thót vì điều khó tả này.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Căn hộ gần 4 tỷ bất ngờ đứng tên sau hơn một tháng chồng mất và sự thật đằng sau

Căn hộ gần 4 tỷ bất ngờ đứng tên sau hơn một tháng chồng mất và sự thật đằng sau

Tâm sự gia đình 13 phút trước
Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe

Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Màn xuất hiện bất ngờ với bộ trang sức đắt giá trong ngày ra tòa làm thủ tục ly hôn

Màn xuất hiện bất ngờ với bộ trang sức đắt giá trong ngày ra tòa làm thủ tục ly hôn

Tâm sự gia đình 43 phút trước
Giả làm hành khách để quấy rối nữ nhân viên bán hàng, nam thanh niên nhận ngay kết đắng

Giả làm hành khách để quấy rối nữ nhân viên bán hàng, nam thanh niên nhận ngay kết đắng

Video 58 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau ngày trở về của người mẹ đơn thân sau nhiều năm đi bước nữa

Sự thật đằng sau ngày trở về của người mẹ đơn thân sau nhiều năm đi bước nữa

Tâm sự Eva 1 giờ 58 phút trước
Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Làm đẹp 2 giờ 28 phút trước
"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Dinh dưỡng 2 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ