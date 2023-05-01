Đêm tân hôn đang phút cao trào, chồng bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào vợ rồi bất ngờ xô tôi ngã xuống giường, đòi ly hôn ngay tức khắc

Ngay trong đêm tân hôn, tôi bị chồng trả ngay về nhà mẹ đẻ. Tôi không thể tưởng tượng được cuộc hôn nhân mình mơ ước lại trở nên như thế này. Tôi và chồng quen biết nhau qua mai mối. Khi đó tôi 28 tuổi, vừa kết thúc mối tình 3 năm với người yêu cũ. Chồng tôi 33 tuổi, tính tình hiền lành, thật thà. Lúc chúng tôi vừa hẹn hò, cả hai bên gia đình đều hối thúc kết hôn. Tôi và anh quen nhau chưa được một năm thì quyết định tổ chức đám cưới. Dù sao tôi cũng đã đến tuổi lập gia đình, tôi cũng không kén cá chọn canh.

Khi quen nhau tôi nghĩ chồng mình là kiểu đàn ông muốn giữ gìn cho đêm tân hôn. Vì còn e ngại nên tôi không kể anh nghe về chuyện quá khứ của mình. Tôi nghĩ khi đã thành vợ chồng, chúng tôi sẽ thấu hiểu cho nhau hơn. Đến đêm tân hôn, đang lúc cao trào, chồng tụt áo tôi xuống, nhìn vào ngực tôi thì liền xô tôi ngã xuống giường. Tôi quá bất ngờ vì hành động của anh.