Đêm tân hôn, chồng biến mất còn để lại đống tiền lẻ bên gối, tôi như hóa đá khi biết được nguyên nhân cùng những lời chế giễu từ miệng anh

Tâm sự 21/11/2022 06:09

Tôi còn nhớ như in ngày hôm đó, đúng 1 giờ chiều thì điện thoại của tôi vang lên, là cuộc gọi của Tiến, tôi rụng rời khi nghe được những lời chồng nói.

Tôi và Tiến nên duyên qua mai mối từ bạn bè. Cả hai cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa nên chúng tôi nhanh chóng tổ chức đám cưới. Bố mẹ đôi bên đều rất ủng hộ và mong ngóng hai đứa sớm về chung một nhà. Bố mẹ tôi vui mừng lắm khi có được cậu con rể như Tiến. Cũng phải thôi, Tiến có ngoại hình ưa nhìn, công việc ổn định, gia đình lại tử tế. Bản thân tôi cũng chẳng thua kém ai nhưng đã 28 tuổi, được liệt vào hàng gái già rồi.

Trước ngày cưới khoảng một tuần, tôi thấy Tiến dường như bồn chồn thấp thỏm một cách bất thường. Hỏi thăm nhưng chồng sắp cưới chỉ bảo do công việc căng thẳng mà thôi. Tôi nghĩ có khi đó là tâm trạng bất ổn trước thềm hôn nhân mà nhiều người hay nói đến.

Đám cưới của chúng tôi diễn ra ấm cúng và vui vẻ trong sự chúc phúc của tất cả mọi người. Đêm tân hôn cũng rất nồng nàn, đáng nhớ. Trước khi thiếp đi trong vòng tay của chồng, tôi còn nghĩ vậy là từ giờ mình đã là phụ nữ có chồng. Chúng tôi sẽ cùng nhau xây dựng một mái ấm thật bình yên với những đứa con xinh xắn.

Đêm tân hôn, chồng biến mất còn để lại đống tiền lẻ bên gối, tôi như hóa đá khi biết được nguyên nhân cùng những lời chế giễu từ miệng anh - Ảnh 1

Vậy nhưng mọi tưởng tượng tốt đẹp của tôi đã tan thành mây khói vào sáng hôm sau. Vì hôm trước rất mệt mỏi nên sáng ra tôi ngủ quên. Khi tỉnh dậy thì chẳng thấy Tiến đâu, bố mẹ chồng vẫn đang nghỉ ngơi do ngày hôm qua đám tiệc bận rộn lu bù.

Tôi tưởng anh ra ngoài có việc gì sớm nhưng gọi điện lại chẳng ai nghe máy. Lúc đó tôi mới để ý thấy trên chiếc gối nơi Tiến nằm có 300k để lại. Tới trưa mà Tiến chưa về cũng chẳng liên lạc được, cả bố mẹ chồng và tôi đều sốt sắng vô cùng, không hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Tôi còn nhớ như in ngày hôm đó, đúng 1 giờ chiều thì điện thoại của tôi vang lên, là cuộc gọi của Tiến.

- Tôi vừa xuống máy bay nên gọi điện thông báo với cô luôn. Cô đừng chờ tôi, muốn ở lại đó thì ở mà về nhà mẹ đẻ thì về, tùy cô quyết định…

Tôi rụng rời khi nghe được những lời chồng nói. Lúc đó tôi mới biết thì ra Tiến đã rời khỏi nhà ngay trong đêm, chẳng mang theo gì chỉ cầm giấy tờ tùy thân và tiền vàng mà thôi. Bảo sao đồ đạc của anh ta ở nhà vẫn còn nguyên, do đó tôi mới không nghĩ đến khả năng chồng bỏ đi.

Đêm tân hôn, chồng biến mất còn để lại đống tiền lẻ bên gối, tôi như hóa đá khi biết được nguyên nhân cùng những lời chế giễu từ miệng anh - Ảnh 2

Nguyên nhân Tiến bỏ đi chính là vì để đoàn tụ với người yêu cũ. Trước ngày cưới một tuần, Tiến nhận được thông tin cô ta vừa ly hôn. Đó là nguyên cớ khiến anh ta bồn chồn không yên. Ngay lúc ấy Tiến đã lên kế hoạch bỏ trốn khi tiệc cưới vừa kết thúc, cũng chưa đăng ký kết hôn với tôi. Khi trước họ chia tay do hiểu lầm và Tiến vẫn luôn tương tư người cũ, đối với tôi thì anh ta chẳng có chút tình cảm nào. 

- Tôi để lại 300k làm gì ư? Để trả công cho cô một đêm mặn nồng chứ còn làm gì? Cô đã mất trinh thì chỉ đáng cái giá ấy thôi, body cũng chẳng hấp dẫn lắm, kỹ năng thì tệ hại…

Tôi căm hận tột cùng khi bị Tiến ném vào mặt những lời lẽ đầy cười cợt và chế giễu như thế. Tôi đã làm gì sai mà bị đối xử thế này? Tôi phải trả thù anh ta thế nào để xứng với những gì anh ta dành cho mình?

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Tôi choáng váng khi thấy thứ nằm trong gầm giường. Sau đó mẹ chồng cô khóc lóc cầu xin đừng ly hôn với con trai bà, bà cũng thành thật nói hết mọi chuyện cho tôi biết.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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