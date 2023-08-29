Cưới nhau 2 tháng nhưng vợ chồng chưa một lần 'gần gũi', trong một đêm say anh quăng cục tiền rồi lao vào tôi, miệng thì liên tục gọi tên vợ cũ

Tâm sự 29/08/2023 07:35

Cả đêm qua tôi đã thức trắng và suy nghĩ rất nhiều. Còn chồng tôi vẫn không biết những gì anh đã nói trong cơn say.

Tôi và Tuấn mới kết hôn được hơn 2 tháng. Vậy mà có ai ngờ, ngay lúc này, tôi muốn đặt bút ký đơn ly hôn anh ngay lập tức. Không thể tin được anh lại lừa dối tôi chuyện động trời như vậy.

Tôi và Tuấn quen nhau rất tình cờ. Hôm ấy tôi bị người ta tông trúng. Thay vì ở lại xem tình hình của tôi thế nào, họ lại rú ga bỏ chạy. Mọi người xung quanh sợ liên lụy nên không dám đưa tôi đi cấp cứu. Chỉ có Tuấn là sốt sắng. Anh đưa tôi vào viện, còn ứng tiền viện phí cho tôi.

Cưới nhau 2 tháng nhưng vợ chồng chưa một lần 'gần gũi', trong một đêm say anh quăng cục tiền rồi lao vào tôi, miệng thì liên tục gọi tên vợ cũ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau lần đó, tôi thấy Tuấn có ơn với mình nên tìm cách trả món nợ ân tình. Biết Tuấn đã mất vợ, con lại ngây dại, tôi hay đến dạy con anh học bài. Thi thoảng còn đưa thằng bé đi chơi. Đối với con riêng của chồng, tôi luôn xem như con ruột.

Quen nhau được một thời gian thì Tuấn tỏ tình với tôi. Nghĩ anh thật thà, chân chất, bản thân lại có tình cảm với anh nên tôi đã nhận lời yêu. Rồi 3 tháng sau, chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng. Ngày tôi làm vợ Tuấn, bố tôi trao cho anh một căn nhà ở giữa trung tâm thành phố và đầu tư 2 tỷ cho dự án mới mà anh chuẩn bị khởi nghiệp.

Tưởng chừng cuộc hôn nhân của tôi sẽ không có gì phàn nàn. Nhưng vấn đề giữa chúng tôi lại vô cùng tế nhị. Đó là hai tháng trời kể từ khi làm vợ Tuấn, tôi và anh chưa một lần gần gũi. Nói ra lại cảm thấy xấu hổ vô cùng, mỗi lần tôi muốn được gần chồng, anh lại né tránh. Khi thì anh bảo bận, lúc lại kêu cả con trai vào ngủ chung.

Cưới nhau 2 tháng nhưng vợ chồng chưa một lần 'gần gũi', trong một đêm say anh quăng cục tiền rồi lao vào tôi, miệng thì liên tục gọi tên vợ cũ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cho đến đêm hôm qua, chồng tôi đi uống rượu với bạn. Khi về nhà, anh đã ngà say. Trong cơn say, Tuấn lao vào tôi. Thế nhưng khi vừa nằm xuống giường, anh lại gọi tên người vợ quá cố làm tôi sốc thực sự. Vì cảm thấy bị xúc phạm, tôi đẩy Tuấn ra nhưng anh lại không tha cho tôi. Anh rút ví lấy 200 nghìn rồi ném xuống giường và đòi được gần gũi tôi. Tôi đoán chồng tôi đã say quá mức, đến nỗi không nhận ra vợ và còn nghĩ tôi là gái bán hoa nữa.

Không thể chịu được, tôi đã gắng gượng chạy thoát khỏi vòng tay chồng. Bị ngã lăn ra giường, chồng tôi vẫn thì thào gọi vợ cũ, anh còn nói anh chỉ cưới tôi vì tiền. Tôi không dám tin vào sự thật kinh hoàng ấy. Nó quá sức tưởng tượng của tôi mọi người ạ. 

Cưới nhau 2 tháng nhưng vợ chồng chưa một lần 'gần gũi', trong một đêm say anh quăng cục tiền rồi lao vào tôi, miệng thì liên tục gọi tên vợ cũ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cả đêm qua tôi đã thức trắng và suy nghĩ rất nhiều. Còn chồng tôi vẫn không biết những gì anh đã nói trong cơn say. Bản thân tôi rất yêu Tuấn, nhưng tôi sợ thời gian cũng không thể kéo anh về phía mình. Mọi người cho tôi lời khuyên được không, tôi nên dừng lại hay cố gắng để anh thật tâm yêu mình?

Gái U30 tái hôn sau 2 năm, đêm tân hôn chuẩn bị động phòng, tôi bàng hoàng, chân không đứng vững trước điều kiện trớ trêu của chồng

Gái U30 tái hôn sau 2 năm, đêm tân hôn chuẩn bị động phòng, tôi bàng hoàng, chân không đứng vững trước điều kiện trớ trêu của chồng

Sau khi ly hôn tôi nhờ mẹ đẻ tới trông con giúp và xin việc tại một công ty thiết kế thời trang. Thoáng cái đã 2 năm trôi qua, trong thời gian làm việc ở công ty, tôi có cơ hội tiếp xúc với một người đàn ông tên Minh

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Sao quốc tế 44 phút trước
Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Tâm sự Eva 44 phút trước
Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 2 giờ 14 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Ngoại tình 2 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ