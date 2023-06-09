Cuộc yêu nhàm chán thì hãy thử ngay 3 tư thế ĐỘC LẠ này, chỉ cần áp dụng là cả hai sẽ cùng ‘VƯỢT ĐỈNH THÁI SƠN’, CUỒNG NHIỆT quấn quýt mãi không rời khi 'lâm trận'

Rất nhiều anh chàng muốn quan hệ cùng những gái chủ động hơn, tư thế quan hệ tình dục nàng phía trên này đặc biệt phù hợp cho cả 2 người. Nam giới giờ đây không còn phải là người chủ động nữa mà nhường phần sân cho người phụ nữ, phụ nữ cũng cần chủ động hơn để nhập cuộc yêu. Đối với nữ giới không muốn theo kiểu truyền thống thì có thể chủ động theo tư thế quan hệ tình dục dễ lên đỉnh này.

Với tư thế này bạn có thể kéo dài cuộc yêu hoặc kết thúc cuộc yêu tùy theo nhịp độ. Đặc biệt người nữ sẽ là người quyết định kết thúc hay dừng lại.

Đây là tư thế biến thể nhưng cả nam và nữ đều rất thích, với tư thế quan hệ tình dục này tạo cảm giác mãnh liệt nhất khi quan hệ tình dục, những cái nhấp dồn dập mạnh mẽ của người nam sẽ đem lại khoái cảm cho cả 2 người. Tư thế quan hệ tình dục này có đặc điểm dễ lên đỉnh này nữ giới quỳ gối, tỳ khủy tay xuống sàn. Cái lợi của việc này nữa là không bị phân tán bởi nét mặt của 2 người mà tập trung vào cảm giác khoái cảm và các chị em sẽ dễ đạt được sung sướng nhất.

Trong các cuộc yêu nếu thiếu đi tư thế này sẽ là một thiếu sót trầm trọng. Hãy tự thưởng cho chồng bằng cách giúp anh có cuộc phiêu lưu đầy tuyệt vời nhé.

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Tư thế đối ngồi đối diện

Tư thế đối diện, mặt đối mặt, hoặc thường gọi là tư thế truyền thống dường như có ưu thế hơn cả trong nhiệm vụ duy trì nòi giống. Đây sẽ là tư thế quan hệ tình dục cho phép tinh dịch đi vào trong tử cung được dễ dàng hơn và được lưu giữ trong cơ thể người phụ nữ lâu hơn.

Với tư thế này bạn sẽ cùng đối phương tận hưởng nhiều cảm xúc, lúc này người nữ nên áp sát vào tai chồng để thu thỉ thêm vài câu đường mật. Lúc mà chàng hưng phấn nhất còn có thêm tác động từ nàng thì cả hai sẽ nhanh thỏa mãn.