Vợ chồng tôi lấy nhau được 5 năm và gia đình rất hạnh phúc. Chồng tôi làm kinh doanh nên thu nhập ổn định, không phải lo nhiều về kinh tế. Chồng yêu chiều tôi hết mực, rất tâm lý, chưa bao giờ làm tôi phải buồn phiền.

Mỗi lần tôi xem điện thoại chồng đều không thấy gì, anh cũng vui vẻ chứ không cáu có. Tháng trước, tôi vô tình thấy có tin nhắn từ dịch vụ chăm sóc khách hàng về món đồ chồng tôi mới mua ở cửa hàng bán hàng hiệu dành cho phụ nữ.

Tuy vậy, thỉnh thoảng tôi vẫn xem điện thoại của chồng xem có vấn đề gì không vì nghe hội bạn thân cảnh báo "nếu không cẩn thận sẽ dễ bị cắm sừng". Tôi thấy lo do chồng tôi bề ngoài điển trai, trong túi lại có tiền lại rất nhiệt tình với phụ nữ.

Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi mua quà tặng cho nhân tình nhưng vô tình đọc số điện thoại của vợ như một thói quen

Tất nhiên theo thông tin bên cửa hàng gửi, ngày đó chồng tôi không đưa tôi đi mua và cũng không mua về cho vợ. Tôi thấy lạ nên đưa tin nhắn hỏi chồng về chuyện đó, anh giải thích có cho bạn mượn thẻ để mua đồ ở đó, mua gì thì không biết.

Nghi ngờ chồng ngoại tình vì cuộc gọi lạ

Anh thấy tôi lăn tăn nên nhắn tin cho bạn, anh bạn đó trả lời: "Tao mua cho bạn gái ít đồ, vợ mày không tin thì bảo gọi cho tao". Anh đưa tôi đọc tin nhắn, tôi cũng tạm yên lòng với lý do cho bạn mượn thẻ để thanh toán.

Nhưng hai tuần sau, bên chăm sóc khách hàng của nhãn hiệu đó lại gọi điện cho tôi để hỏi dùng sản phẩm có vấn đề gì không. Họ đang chăm sóc khách hàng mua những sản phẩm trong vòng 2 tháng trở lại.

Vấn đề là ba tháng gần đây, tôi không mua gì ở đó cả nên rất bất ngờ. Tuy nhiên, lúc đó tôi chợt nhớ lại tin nhắn trong điện thoại của chồng nên nói dối: "Chị mua nhiều lắm, chị không nhớ em hỏi cái nào". Em nhân viên cung cấp thông tin về món đồ đã mua trùng với số tiền và ngày mà tôi đã thấy trong tin nhắn của chồng.

Tôi không hiểu vì sao bạn chồng mua đồ mà lại để thông tin của mình trong khi người đó không có số điện thoại của tôi. Rõ ràng chồng tôi nói dối tôi về việc này, có lẽ anh mua tặng ai đó nhưng muốn giấu tôi nên nói cho bạn mượn thẻ. Vì không nghĩ bên cửa hàng gọi điện cho tôi nên đọc số điện thoại của vợ như một thói quen do bình thường hai vợ chồng đi mua hàng đều lấy số điện thoại của tôi.

Tôi muốn tìm ra sự thật nhưng không biết manh mối từ đâu. Tôi không thể tới cửa hàng xin trích xuất camera để xem có chính xác chồng tôi đi mua hàng vào ngày đó không. Tôi suy luận, chồng tôi mua quà chỉ có thể tặng sinh nhật cho người nào đó có ngày sinh trong tháng Năm vì sát ngày mua hàng.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi vào Facebook của chồng, lục danh sách bạn bè, tìm hết những người bạn có sinh nhật vào tháng Năm. Sau đó, tôi lọc ra những người có ngày sinh kề cận ngày chồng mua hàng.

Kết quả có 4 người nhưng trong đó có 2 người là người thân trong gia đình, tôi đều biết. Hai người còn lại là một nam và một nữ. Tôi loại trừ người nam, vào Facebook người nữ xem xét. Đó là một cô gái có thân hình gợi cảm, xinh xắn, có ngày sinh 15.5. Chồng tôi rất tích cực thả tim và nhấn like tất cả các hình ảnh và status của cô ta.

Tôi càng khẳng định chắc chắn mình linh tính đúng khi cô ta có khoe trên Facebook bộ mỹ phẩm cao cấp được tặng vào đúng ngày sinh nhật cùng dòng chữ "Cảm ơn ai đó đã quan tâm mình". Tất cả thông tin về sản phẩm đều trùng khớp với món hàng mà bên chăm sóc khách hàng cung cấp cho tôi. Nhưng chừng đó chưa thể đủ bằng chứng khẳng định chồng tôi có qua lại với chồng tôi.

Tôi thấy ghê tởm chồng vì bấy lâu nay anh luôn đóng vai một người chồng hoàn hảo, một người cha có trách nhiệm.

Chồng tôi không nhắn tin hay bình luận gì trên Facebook với cô ta cả nhưng tôi phát hiện ra một tài khoản Facebook khác để hình đại diện của bàn tay đàn ông thường xuyên tương tác.

Ghê sợ người chồng ngoại tình vẫn đóng vai hoàn hảo

Nhìn qua, tôi nhận ngay ra đó chính là chồng mình, bờ vai và tấm lưng quen thuộc, không nhầm vào đâu được. Tôi ngã ngửa khi phát hiện chồng có tài khoản Facebook khác mà không kết bạn với vợ. Vào trang cá nhân đó, bao nhiêu hình tình tứ hẹn hò lần lượt hiện ra dù tất cả đều không thấy mặt người đàn ông nhưng dáng hình, bàn tay, đôi giày đều rất quen.

Thật sự tôi suy sụp hoàn toàn, tôi từng hy vọng mình nhầm nhưng không phải, người đó chính là chồng tôi. Có lẽ anh chủ quan là tôi không thể nào biết được mới đọc luôn số điện thoại của vợ khi đi mua quà cho nhân tình.

Tôi không biết mình sẽ phải đối diện với việc này ra sao nếu mọi thứ phơi bày, gia đình tôi sẽ tan nát hết. Tôi thấy ghê tởm chồng vì bấy lâu nay anh luôn đóng vai một người chồng hoàn hảo, một người cha có trách nhiệm.