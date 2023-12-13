Cùng vợ mặn nồng sau nhiều ngày xa cách, tim tôi vỡ thành trăm mảnh khi tờ giấy nợ 4 tỷ rơi ra sau tấm ảnh cưới

Tâm sự 13/12/2023 09:35

Tôi đau đầu hỏi vì sao vợ có thể vay mượn số tiền lớn như thế mà không nói với tôi? Giờ nợ nần cũng nhất quyết muốn giấu tôi?

Tôi và vợ lấy nhau được hơn 2 năm, vợ tôi kém tôi 5 tuổi. Đến giờ chúng tôi vẫn chưa có con là vì vợ tôi chưa muốn sinh. Tôi ban đầu cũng không thúc giục vợ, vì dù sao cô ấy cũng còn trẻ. Nhưng gần đây vợ tôi bất ngờ đồng ý, hào hứng lên kế hoạch có con làm tôi mừng lắm.

Tối hôm đó sau 2 tuần xa vợ vì đi công tác, tôi háo hức về nhà để gần gũi vợ. Vợ tôi cũng chuẩn bị từ trước, đợi chồng trong phòng ngủ. Tôi và vợ say mê quấn lấy nhau sau nhiều ngày xa cách. Chắc vì quá sung sức nên tấm hình cưới treo phía trên bỗng tuột xuống một bên. Vì vẫn còn một bên đinh giữ lại tấm hình cưới nên nó lơ lửng trên tường. Dù vậy, tôi cũng không có ý định dừng lại chuyện đang gần gũi cùng vợ.

Cùng vợ mặn nồng sau nhiều ngày xa cách, tim tôi vỡ thành trăm mảnh khi tờ giấy nợ 4 tỷ rơi ra sau tấm ảnh cưới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng ngay sau đó có một tờ giấy bất ngờ rơi xuống đất. Vợ tôi vừa nhìn thấy thì tái mặt, vội né khỏi tôi, nhảy xuống giường giấu đi tờ giấy kia. Tôi thấy kì lạ, vì sao vợ tôi lại trông hoảng hốt như thế, còn không muốn tôi thấy. Tôi cố giằng lấy tờ giấy vợ đang giấu sau lưng. Sức của vợ tôi không thể bằng tôi, cô ấy đành phải đưa tôi xem.

Khi biết vợ đang cầm thứ gì, tôi điếng người chết sững. Đó là một tờ giấy nợ 4 tỷ, tên người nợ không ai khác là vợ tôi. Tôi hỏi vợ vì sao mượn tiền, cô ấy nói nghe lời bạn đầu tư làm ăn. Nhưng bạn của vợ tôi sau đó bỏ trốn, ôm luôn số tiền này đi mất. Chuyện chỉ vừa xảy ra từ mấy ngày trước. Vợ tôi định giấu tôi nên giấu tờ giấy dưới tấm hình cưới, vì chỗ đó an toàn, tôi sẽ không nghi ngờ gì.

Cùng vợ mặn nồng sau nhiều ngày xa cách, tim tôi vỡ thành trăm mảnh khi tờ giấy nợ 4 tỷ rơi ra sau tấm ảnh cưới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi đau đầu hỏi vì sao vợ có thể vay mượn số tiền lớn như thế mà không nói với tôi? Giờ nợ nần cũng nhất quyết muốn giấu tôi? Chẳng lẽ để người ta đến siết nhà thì tôi mới được biết sao? Vợ tôi khóc lóc nói rằng vì cô ấy bị gia đình chồng khinh thường không kiếm nhiều tiền, bố mẹ lại nghèo. Cô ấy chỉ muốn thử làm ăn để chứng tỏ bản thân.

Tôi thở dài, bỏ ra khỏi phòng ngủ. Tôi thấy thất vọng, tổn thương vì vợ làm như thế. Cô ấy không tin tưởng tôi, càng không tôn trọng tôi. Giờ tôi phải làm sao đây? Số nợ kia quá lớn, tôi không thể tranh một lần. Tôi tuyệt vọng quá.

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