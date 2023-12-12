Vợ không muốn mặn nồng đêm tân hôn, chồng mở vali kiểm tra thì 'choáng váng đầu óc' khi nhìn thấy thứ này

Vừa mới cưới vợ nhưng lại phát hiện ra chuyện động trời này, nếu như trước khi kết hôn Lưu Long biết chuyện thì tốt biết bao nhiêu.

Vì đã khá lớn tuổi nhưng vẫn chưa tìm được bạn gái nên gia đình và bạn bè Lưu Long vẫn luôn giục anh tìm đối tượng. Lưu Long và vợ gặp nhau trong một bữa tiệc, anh đã bị lôi cuốn bởi cô gái này và bắt đầu theo đuổi.

Vậy nhưng điều ngạc nhiên là cô gái ấy nhanh chóng đồng ý đến với Lưu Long, anh không ngờ rằng lần đầu theo đuổi con gái lại thành công như vậy. Sau khi chính thức hẹn hò, bạn gái đưa Lưu Long về nhà ra mắt bố mẹ. Bố mẹ cô gái rất hài lòng với con rể tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Được sự ủng hộ của hai bên gia đình, Lưu Long và vợ nhanh chóng tổ chức hôn lễ. Vào đêm tân hôn, Lưu Long uống khá nhiều rượu nên đã về phòng nghỉ trước. Vậy nhưng đợi rất lâu vẫn không thấy vợ vào phòng, Lưu Long cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra với cô dâu mới sao?

Lúc này Lưu Long muốn giúp vợ thu dọn đồ đạc, anh mở vali của vợ ra để treo đồ lên thì như bị sét đánh ngang tai. Trong vali của vợ có một giấy xét nghiệm, kết quả cho thấy vợ anh đang mang thai. Ngày tháng được viết trên hồ sơ cách đây không lâu.

Ảnh minh họa: Internet

Vừa mới cưới vợ nhưng lại phát hiện ra chuyện động trời này, nếu như trước khi kết hôn Lưu Long biết chuyện thì tốt biết bao nhiêu. Rõ ràng anh không phải là bố đứa bé, trước khi cưới anh và vợ chưa từng quan hệ. Lưu Long cảm thấy vợ cố tình lừa dối mình, vì vậy nên khi Lưu Long đề nghị kết hôn vợ anh liền đồng ý ngay lập tức. Có lẽ vợ anh chỉ muốn tìm bố cho đứa con trong bụng nên mới chịu kết hôn với anh. Giờ đây Lưu Long đang bế tắc, anh không biết nên giải quyết vấn đề này thế nào.

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