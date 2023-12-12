Vợ mua hũ kem dưỡng da 300 nghìn, chồng tức khắc gọi sang nhà ngoại mắng vốn: 'Tiền ăn không có, mà con gái bố mẹ bày đặt học làm sang, đua đòi đú đởn'

Tâm sự 12/12/2023 09:35

Hiện kinh tế gia đình đang khó khăn nên chị khôn dám đầu tư quá nhiều cho mình mà chỉ mua hộp kem dưỡng 300 nghìn. Tuy nhiên, phản ứng sau đó của anh chồng lại là câu chuyện đắng lòng.

Sau lễ cưới đầy ắp tình cảm cùng niềm hạnh phúc hân hoan, hẳn cặp đôi nào cũng mơ về một cuộc sống hôn nhân màu hồng, ôm ấp biết bao hi vọng về một tương lai tốt đẹp với người bạn đời. Tuy nhiên, cuộc sống đa màu đa diện, bên cạnh những niềm hạnh phúc, trong tổ ấm đó cũng tồn tại những điều không ai mong muốn.

Mới đây, cộng đồng mạng lại xôn xao câu chuyện của một người phụ nữ chia sẻ về cuộc sống hôn nhân của mình. Cụ thể, trong một group facebook có gần nửa triệu thành viên đang xôn xao câu chuyện được một tài khoản tên T.H. chia sẻ. Theo đó, sau 3 năm cưới và có chung một cậu con trai 2 tuổi, người vợ thấy chồng có vẻ hững hờ với mình. Tâm sự với đồng nghiệp ở cơ quan thì chị nhận được lời khuyên là nên quan tâm, chăm chút cho bản thân mình hơn. Hiện kinh tế gia đình đang khó khăn nên chị khôn dám đầu tư quá nhiều cho mình mà chỉ mua hộp kem dưỡng 300 nghìn. Tuy nhiên, phản ứng sau đó của anh chồng lại là câu chuyện đắng lòng.

Vợ mua hũ kem dưỡng da 300 nghìn, chồng tức khắc gọi sang nhà ngoại mắng vốn: 'Tiền ăn không có, mà con gái bố mẹ bày đặt học làm sang, đua đòi đú đởn' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

"Chẳng có ai quá quắt như chồng em hết các chị ạ. Hai vợ chồng cưới nhau 3 năm rồi, có một cu con lên 2 tuổi rồi. Hai vợ chồng cũng mua được căn chung cư nhỏ sau một thời gian cố gắng và bố mẹ hai bên giúp đỡ. Em may mắn thì lấy chồng cũng gần bố mẹ cho nên có việc gì nhờ ông bà giúp cũng tiện. Nghĩ thế là chẳng có gì phải suy nghĩ nữa.

Dạo gần đây em thấy chồng cứ có vẻ hờ hững với mình thế nào ấy. Em tâm sự với chị đồng nghiệp ở cơ quan thì chị bảo thẳng:

- Nhìn mày tao còn thấy chán ấy. Chả biết son phấn, bôi trát gì. Đã thế da dẻ tay chân thì sạm đen.

Thì đúng là mấy năm cũng vất vả, lăn lộn đủ đường. Da em trước cũng không đến nỗi, chắc giờ dưỡng lại một chút không sao. Nhưng suy đi tính lại thì cũng thấy hơi tiếc tiền, tại kinh tế hai đứa còn nhiều thứ phải lo lắm. Với lại mua nhà vẫn còn nợ ít tiền đang trả. Có điều sống vẫn phải nghĩ cho bản thân chứ, cho nên em quyết định mua lọ kem có 300 nghìn thôi.

Về để trên bàn, chồng em nhìn thấy mở ra liền ném thẳng hộp kem vào thùng rác hét lên:

- Cô có bị thừa tiền không mà mua cái thứ này hả? Thừa mà không biết tiêu vào việc gì thì đưa đây cho tôi. Nhà thì đang nợ đầy ra.

- Em chỉ mua có một lọ kem nhỏ thôi mà trời nắng nôi quá nên bôi cho nó bớt đen, mà giá trị của nó cũng có lớn quá đâu. Cũng chỉ như một bữa đi nhậu của anh thôi.

- Cô lại dám so bì cái trò làm đẹp vớ vẩn này của cô với công việc của tôi à.

Em uất ức trước sự làm quá lên như thế của chồng. Không ngờ anh chưa dừng lại, lại còn gọi cả nhà ngoại của em sang nữa chứ. Trước mặt bố mẹ em, anh gào lên:

- Tiền ăn không có, mà con gái bố mẹ bày đặt học làm sang, đua đòi đú đởn. Mua lọ kem vớ vẩn tới những 300 nghìn. Bố mẹ xem dạy dỗ lại con bố mẹ đi nhé.

Vợ mua hũ kem dưỡng da 300 nghìn, chồng tức khắc gọi sang nhà ngoại mắng vốn: 'Tiền ăn không có, mà con gái bố mẹ bày đặt học làm sang, đua đòi đú đởn' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bố em uất nghẹn:

- Tao tưởng có chuyện gì lớn lắm, là 1 thằng đàn ông mà vợ mua lọ son 300 nghìn mày cũng tiếc à. Đây 300 đây xem như tao mua cho nó được chưa?

Em ức quá, không nhịn nữa, thẳng thừng:

- Tôi mua bằng tiền của tôi chứ cũng không ngửa tay xin tiền anh.

Rồi em đưa bố mẹ ra về, mặc kệ chồng đang gào thét, mắng quát gì ở phía sau. Bố mẹ khuyên em nhịn đi một tí nhưng nhịn thế nào mãi được chứ. Chồng người ta còn tặng vợ thứ nọ thứ kia. Đây mua có lọ kem 300 nghìn cũng hằn học. Lắm lúc chỉ muốn ly hôn quách cho xong mọi người à, càng nghĩ càng giận càng tủi."

Dưới bài chia sẻ của tài khoản T.H., nhiều người tỏ ra đồng cảm cho hoàn cảnh của chị vợ và bức xúc trước thái độ của người chồng vô tâm:

- Phụ nữ mua mĩ phẩm 300 nghìn là quá bình thường so với những gì họ đã hi sinh, phải chăng giá trị thằng chồng không đáng một xu nên nó thấy vậy là đắt!

- Chị vợ nên tiêu thêm ít tiền nữa, mua 1 cái bút thật tốt, kí ngay vào tờ đơn li hôn. Dứt khoát vào!

- Giống chồng mình thế, à nhầm chồng cũ chứ. Mình mua cái áo 100k hay đôi dép 150k thôi thì chửi rồi dằn vặt mình mấy tháng liền, thế mà vẫn chịu được gần 5 năm. Giờ thì tự do rồi.

- Đi uống bia ôm bo gái 500 ngàn – 1 triệu thì không thấy phí, vợ ở nhà làm đẹp cho đẹp mặt lại hà tiện.

Ngoài ra, cũng có ý kiến cho rằng, hình ảnh trong bài là câu chuyện đã xảy ra nhiều năm, rất có thể tài khoản này đăng "câu view". Dù chưa rõ thực hư ra sao nhưng câu chuyện vẫn đang thu hút lượng tương tác lớn từ cộng đồng, nhất là các cô vợ "có nhiều nỗi niềm" như trong bài viết.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

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