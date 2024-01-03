Đến khi chuẩn bị hỏa táng, các nhân viên kiểm tra lại thi thể một lần nữa thì phát hiện điều vô cùng bất ngờ. Sau khi vén tấm vải trắng lên, các nhân viên phát hiện bên trong có hai bộ hài cốt.

Con cái là niềm hy vọng và cũng là động lực của mỗi bậc phụ huynh, ai cũng mong con cái có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Để con cái có cuộc sống tốt hơn, những người làm cha mẹ đều cố gắng hết sức mình. Á Bằng và vợ kết hôn được gần 10 năm, lúc đầu hai vợ chồng gặp mặt là do bố mẹ hai bên giới thiệu. Vì điều kiện kinh tế nhà Á Bằng không tốt nên gần 30 tuổi anh mới kết hôn. Kết hôn không lâu thì vợ Á Bằng hạ sinh con gái đầu lòng. Để con gái có cuộc sống tốt hơn, Á Bằng làm việc ở thành phố, vì muốn kiếm được nhiều tiền hơn nên anh rất ít khi về nhà.

Ảnh minh họa: Internet Dù cuộc sống bên ngoài vất vả nhưng mỗi khi nhìn thấy con gái, những mệt mỏi của Á Bằng đều tan biến hết. Vậy nhưng biến cố đã xảy ra khi con gái của Á Bằng lên 8 tuổi, cô bé được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu trong một lần đi khám sức khỏe. Á Bằng vay tiền khắp nơi để chữa trị cho con gái. Tuy nhiên, một năm sau con gái Á Bằng đã qua đời đột ngột, Á Bằng không biết sẽ tiếp tục cuộc sống của mình thế nào sau khi con gái qua đời. Nhìn xác của con gái để trong nhà tang lễ, Á Bằng vô cùng xót xa. Đến ngày thứ hai, Á Bằng ngăn nhân viên hỏa táng lại không cho hỏa táng xác con gái. Dân làng đều đến động viên Á Bằng, mong anh sớm vượt qua nỗi đau quá lớn này.

Ảnh minh họa: Internet Đến khi chuẩn bị hỏa táng, các nhân viên kiểm tra lại thi thể một lần nữa thì phát hiện điều vô cùng bất ngờ. Sau khi vén tấm vải trắng lên, các nhân viên phát hiện bên trong có hai bộ hài cốt. Cảnh tượng trước mắt quả thật nằm ngoài sự đoán của mọi người. Thì ra sau khi thi thể của con gái được đưa vào nhà tang lễ, tối hôm đó Á Bằng đã tạc một bức tượng giống hệt hình con gái, đến sáng hôm sau vẫn chưa tạc xong nên anh đã ngăn không cho các nhân viên hỏa thiêu xác con gái. Hành động của Á Bằng khiến những người chứng kiến chẳng thể cầm nổi nước mắt.

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