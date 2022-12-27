Cố tình thuê giúp việc không xinh, vợ vẫn 'chết lặng' vì nghe mộng làm bà chủ của ả khi đang quấn quýt với chồng mình

Tâm sự 27/12/2022 22:19

Đinh ninh chẳng cần bận tâm đến quan hệ khuất tất giữa ông chủ và osin trẻ quyến rũ, thế mà, người tính không bằng trời tính, gia đình tôi vẫn gặp cảnh tan đàn xẻ nghé.

Chẳng có lý do gì để tôi từ chối lời cầu hôn của Trường khi mà suốt 4 năm trong trường đại học chúng tôi là cặp đôi được ví trời sinh để dành cho nhau. Với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi tôi có được việc làm trong một công ty nước ngoài, còn Trường cũng ổn định thu nhập ở một công ty tư nhân ngay trung tâm thành phố. Căn hộ chung cư là quà mừng cưới của ba má, họ hàng, bạn bè đôi bên khi chúng tôi về chung một nhà.

Con gái đầu lòng của vợ chồng tôi ra đời bụ bẫm, khoẻ mạnh, hay ăn, chóng lớn và ngày càng giống Trường như 2 giọt nước. Khiến mỗi lần có ai khen con gái y hệt cha, Trường lại nheo mắt đùa tôi là người đẻ thuê cho anh…

Cố tình thuê giúp việc không xinh, vợ vẫn 'chết lặng' vì nghe mộng làm bà chủ của ả khi đang quấn quýt với chồng mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi tôi hết tiêu chuẩn nghỉ sinh, thấy con còn quá non nớt để gửi trẻ, Trường chủ động nhờ má anh ra thành phố chăm sóc cháu nội. Rồi Trường lại lặn lội cả ngày đường về quê đón má tôi thay cho bà nội tiếp tục trông cháu cho đến khi con gái tôi miệng ăn, chân chạy, đủ sức khoẻ để đi nhà trẻ khiến tôi thật biết ơn chồng.

Con gái chuẩn bị cắp sách vào lớp 1, nghĩ mình xuân sắc có thì, tuổi sinh nở cũng sắp qua giới hạn an toàn nên tôi bàn với Trường kế hoạch hoàn thiện tổ ấm với thành viên nhỏ thứ 2, may trời thương cho cậu con trai nối dõi để Trường báo hiếu với tổ tông, dòng tộc thì thật mãn nguyện.

Nhưng người tính không bằng Trời tính, khi một bé gái nữa nối gót chị nó ra đời trong sự chấp nhận không mấy vui vẻ của Trường và họ nội… Không may mắn như lần sinh trước, lần này ba má tôi rồi ba má bên chồng đều bận công việc ruộng vườn ở quê, lại thêm sức khoẻ ông bà nội ngoại ngày càng một hao mòn theo tuổi tác, nên tôi không dám nêu ý định nhờ vả mà bàn với chồng thuê người giúp việc.

Trường không phản đối và để tôi toàn quyền quyết định. Sau khi cẩn thận thử việc mấy mối liền, tôi ưng ý chọn Thảo, một cô gái 25 tuổi khoẻ mạnh, nhanh nhẹn và đặc biệt là Thảo không xinh. Đó là kinh nghiệm của một số gia chủ đi trước truyền lại, để không phải ngày đêm lo lắng, bận tâm đến quan hệ khuất tất giữa ông chủ và osin trẻ quyến rũ.

Thảo chăm chỉ, khéo tay nên nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ, ngăn nắp, bữa cơm nào vợ chồng con cái tôi cũng dùng hết suất và không tiếc lời khen… Cũng từ ngày có Thảo, Trường dễ tính hơn, thích ăn cơm nhà hơn, vui vẻ hơn, trang phục, đầu tóc gọn gàng, chỉn chu hơn…

Cố tình thuê giúp việc không xinh, vợ vẫn 'chết lặng' vì nghe mộng làm bà chủ của ả khi đang quấn quýt với chồng mình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thảo giúp việc cho nhà tôi được gần nửa năm, đang tính sẽ bàn với Trường tăng cho em ít tiền lương để giữ chân em về lâu về dài thì bất ngờ xảy ra chuyện. Trưa hôm qua tôi ghé nhà có chút việc mà không báo trước. Tôi chết lặng khi bé gái lớn bán trú ở trường, bé gái nhỏ đã ngủ ngon lành trong phòng bên, còn trên giường của vợ chồng tôi là Thảo và Trường đang quấn lấy nhau. Tôi còn nghe rõ tiếng Thảo nũng nịu: “Bấy lâu nay em chẳng tiếc gì anh nên anh phải giữ lời cho em danh phận nhé…” Thảo đổ cho Trường là hứa hẹn để em thay tôi, còn Trường một mực rằng anh trót dại lần đầu vì Thảo mồi chài, quyến rũ… Con tôi đứa 8 tuổi, đứa mới tập đi, tôi phải làm gì để không xảy ra cảnh tan đàn xẻ nghé?

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