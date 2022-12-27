Tá hỏa nhìn vợ tay trong tay cùng người khác nhưng cũng không sốc bằng việc phát hiện ra điều này

Tâm sự 27/12/2022 13:15

Khi tôi đáp chuyến bay về nhà sau kỳ công tác thì đã bắt gặp hình ảnh vợ tay trong tay cùng người chị hàng xóm.

Trước giờ tôi không phải người đàn ông bạo dạn, có lẽ bởi vậy nên mới muộn vợ, tới

40 tuổi mới kết hôn. Vợ tôi kém tôi 5 tuổi. Tôi quen cô ấy qua công việc.

Vợ tôi khi đó là người rất chủ động, cô ấy vui vẻ bắt chuyện với tôi trước, thường xuyên thể hiện sự quan tâm đến tôi và chúng tôi bắt đầu chia sẻ với nhau nhiều chuyện riêng tư trong cuộc sống.

Tá hỏa nhìn vợ tay trong tay cùng người khác nhưng cũng không sốc bằng việc phát hiện ra điều này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mắt cô ấy sáng lên khi biết tôi đã có nhà riêng, một căn hộ chung cư cao cấp. Và rồi hai đứa bắt đầu hẹn hò, chuyện gần gũi thể xác ban đầu rất tuyệt. Vợ tôi là người rất cá tính, cô ấy có nhiều bạn là người trong thế giới thứ ba, cô ấy cũng không giấu việc từng có quan hệ với phụ nữ, nhưng cô ấy khẳng định cô ấy không phải người đồng tính và hứa không bao giờ làm tổn thương tôi. Đó là chuyện trước khi cưới. Nhưng kể từ khi chúng tôi kết hôn, tôi nhận thấy rằng vợ hiếm khi muốn "yêu" mình.

Cùng tầng nhà tôi ở lại có một chị hàng xóm độc thân, 47 tuổi. Ngay từ khi về đây ở, vợ tôi đã kết thân với chị hàng xóm đó, còn sang nhà giúp hàng xóm cho mèo ăn khi chị ấy đi vắng.

Họ thân thiết đến nỗi chìa khóa nhà hàng xóm còn gửi luôn cho vợ tôi một chìa. Với người có lịch sử tình trường như vợ tôi thì lẽ ra tôi phải có lý do để lo lắng, nhưng tôi lại yên tâm với lời hứa trước kia rằng cô ấy sẽ không làm tổn thương tôi.

Cho đến một hôm, khi tôi đáp chuyến bay về nhà sau kỳ công tác, thì đã bắt gặp một hình ảnh bất thường khiến tôi sốc nặng. Vợ tôi cùng chị hàng xóm tay trong tay rất tình cảm sánh bước ở sân bay, họ nói cười khúc khích, nhìn thẳng vào mắt nhau âu yếm rất nhiều lần, chị hàng xóm còn vòng tay ôm eo vợ tôi còn vợ tôi thì ngả đầu vào vai hàng xóm. Vậy mà cô ấy bảo tôi là cô ấy cũng đi công tác.

Tá hỏa nhìn vợ tay trong tay cùng người khác nhưng cũng không sốc bằng việc phát hiện ra điều này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi chụp ảnh lại rồi về nhà.

Sau cuộc nói chuyện trực diện, vợ tôi đã thừa nhận hai người họ đang có quan hệ tình cảm. Tôi chẳng biết phải nói sao với thái độ thừa nhận trơ trẽn của cô ấy - có quan hệ tình cảm với một phụ nữ, khi cô ấy còn đang trong hôn nhân và còn có một người chồng là tôi!

Tôi rất đau khổ và thắc mắc về giới tính của vợ. Tôi vẫn yêu cô ấy rất nhiều, nhưng vợ tôi có phải là phụ nữ thật không và cô ấy liệu có còn cần tôi không?

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