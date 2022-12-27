Thế nhưng do tính cách khác biệt, chỉ có anh Long là người chủ động tấn công Phụng, trong khi người em trai Hoàng lại lặng im đứng nhìn từ phía sau. Cuối cùng, anh Long và Phụng đã trở thành một cặp, kết hôn sau nhiều năm yêu nhau.

5 năm trước, 3 người họ gặp nhau một cách tình cờ, cả Long và em trai sinh đôi Hoàng đều phải lòng Phụng. Họ cảm thấy cô gái này rất đặc biệt và cũng là người hiếm hoi có thể phân biệt được 2 anh em họ một cách dễ dàng.

Hoàng vẫn luôn yêu thầm Phụng những năm qua nhưng không dám nói ra. Giờ đây, anh cảm thấy tình cảm mình dành cho Phụng đã vượt quá tầm kiểm soát. Anh chỉ muốn ở bên Phụng, chăm sóc cô những lúc cô đơn, giúp cô giải quyết những khó khăn trong cuộc sống.

Long theo học chuyên ngành kỹ thuật dân dụng, sau khi tốt nghiệp được nhận vào làm một công ty kỹ thuật nhưng phải thường xuyên đi công tác xa. Điều này vô hình gây ra khoảng cách giữa anh với Phụng. Tình cảm mà anh Long dành cho vợ chưa bao giờ thay đổi nhưng Phụng lại không chịu đựng được sự cô đơn. Nhân cơ hội đó, Hoàng đã bắt đầu tiếp cận chị dâu.

Thời gian đầu, Phụng không quá để tâm đến chuyện này, thậm chí còn tự tạo khoảng cách với Hoàng vì sợ người khác dị nghị mối quan hệ chị dâu - em trai chồng. Thế nhưng về sau, chính cô cũng không cưỡng lại được tình cảm của Hoàng. Hoàng còn dùng 2 tháng tiền lương mua tặng cho cô một chiếc dây chuyền nhân dịp sinh nhật. Những người xung quanh càng không biết về mối quan hệ bất chính này bởi Long và Hoàng quá giống nhau.

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Mọi chuyện bắt đầu khi anh Long vừa đi làm xa về, gặp một người hàng xóm ở cửa thì người này liền nhìn anh với ánh mắt khó hiểu rồi hỏi: "Không phải anh vừa đi siêu thị với Phụng à, sao giờ lại xách vali vậy?".

Ban đầu, anh Long không hiểu người hàng xóm nói gì, tưởng rằng có nhầm lẫn. Thế nhưng khi nghĩ lại, anh đột nhiên có suy nghĩ kỳ lạ trong đầu. Chẳng phải Long có một người em trai sinh đôi là Hoàng. "Chẳng lẽ người mà hàng xóm nhắc đến là em trai sinh đôi của mình? Tại sao Hoàng lại đi cùng vợ mình? Chẳng lẽ giữa họ có quan hệ mờ ám nào đó?", những câu hỏi liên tiếp xuất hiện trong đầu Long khiến anh vô cùng hoài nghi và khó hiểu.

Tuy nhiên, Long không có bằng chứng để tra hỏi sự việc nên quyết định giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Anh về nhà, lắp một chiếc camera ẩn trong phòng ngủ mà không nói cho vợ biết.

Vài ngày sau, Long vẫn đi làm như bình thường. Thông qua camera, anh có thể biết được mọi chuyện đang diễn ra ở nhà. Thật không ngờ, cảnh tượng mà anh không mong chờ nhất đã xảy ra. Người vợ của anh thực sự đã dẫn em trai sinh đôi của mình về nhà để làm chuyện bất chính.

Quá sốc khi bị 2 người thân yêu nhất phản bội, Long càng xấu hổ hơn vì bi kịch này. Không chịu đựng nổi chuyện trái luân thường đạo lý, Long lập tức trở về nhà. Thấy Long về nhà sớm hơn dự định, Phụng và Hoàng tỏ ra vô cùng sợ hãi, hốt hoảng. Khi cả 2 còn chưa kịp giải thích câu nào, Long đã xông vào phòng, tung một cú đấm mạnh vào mặt người em trai sinh đôi.

Lúc này, Hoàng cũng biết rằng mọi lời ngụy biện của mình đều vô dụng. Không muốn tiếp tục chịu đòn của anh trai, Hoàng cũng tung cú đấm đáp trả. Tuy nhiên, anh không thể chống lại được sự hung hăng của người anh trai khi đang mất bình tĩnh, cuối cùng bị chính anh trai mình hạ gục. Thấy Hoàng bất tỉnh, Phụng vô cùng sợ hãi, chỉ biết nép một góc không dám đối diện với chồng.