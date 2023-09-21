Cô môi giới nhà đất bất ngờ gõ cửa lúc nửa đêm, tôi để chồng ra tiếp nào ngờ nghe được câu nói thì liền 'nổi điên' lên

Sau nhiều ngày tìm hiểu, Nam và tôi rất ưng một căn biệt thự 3 tầng rộng rãi ở khu đô thị nọ. Căn này mới hoàn toàn, đang trong quá trình hoàn thiện. Bên chủ đầu tư của dự án cũng có chính sách hỗ trợ vay vốn, trả góp rất ổn.

Vợ chồng tôi đắn đo mãi, cuối cùng quyết định sẽ mua một nhà mặt đất rộng rãi hơn, ở gần trường của các con hơn. Như thế, hàng ngày 2 chị em nó tự dẫn nhau tới lớp, vợ chồng tôi cũng nhàn hơn. Bố mẹ 2 bên hoàn toàn ủng hộ, cũng hỗ trợ thêm ít tiền bạc, còn đâu chúng tôi trả góp và vay thêm ngân hàng.

Buổi sáng, cô gái môi giới bất động sản có gọi hỏi thăm tôi, thông báo tình hình về tiến độ của căn nhà. Tôi cũng hồ hởi lắm, vô tình kể là cuối tuần mới ghé qua được, tối nay đưa 2 con về ngoại. Cô ấy hỏi han đôi điều nữa rồi kết thúc cuộc trò chuyện.

Thế nhưng, tôi chẳng ngờ quá trình xem xét, mua nhà lại gặp một vấn đề không liên quan. Chuyện là, cô gái chịu trách nhiệm chăm sóc, giới thiệu dự án này với vợ chồng tôi rất nhiệt tình. Ban đầu, tôi khá ấn tượng. Thế nhưng, mọi chuyện có chút thay đổi vào một buổi tối nọ.

Nhưng nghe dự báo thời tiết là mưa, tôi thay đổi kế hoạch, sáng mai sẽ bắt taxi về sớm. Nhưng tối ấy, cũng khá muộn rồi, khoảng 10 rưỡi, 2 đứa nhà tôi đã ngủ thì chuông cửa vang lên.

Tôi bất ngờ vì ai lại tới giờ này. Sai Nam ra mở mà anh dở trận bóng nên cứ ngồi ì ra. Thành ra, tôi lại lọ mọ tiến tới, nhưng khi ngó qua khe cửa, tôi bất ngờ vì chẳng ai khác mà chính là cô gái kia. Cô ta mặc chiếc váy body, khoe cơ thể với những đường con nóng bỏng. Bà mẹ 2 con như tôi thật sự có chút ghen tị.

Ảnh minh họa: Internet

Thoáng ngửi thấy mùi đáng nghi, tôi quay ngược lại phòng, bảo chồng là đau bụng quá và ép anh ra mở, tiếp khách. Tôi còn dặn anh trước: "Nếu hỏi về em thì đừng nói, im im mà lảng đi nhé!"

Nam vô tư đi ra, nhưng vừa mở cửa cô gái kia đã ngã nhào vào lòng anh. Chồng tôi hốt hoảng kêu lên: "Cái cô này làm gì thế? Đêm hôm tới đây có chuyện gì?"

"Anh đừng lạnh lùng với em thế được không? Khi say em chỉ nghĩ về anh" - cô ta không còn chút liêm sỉ, cố tình ôm lấy Nam rồi tỏ tình. Sao tôi không sớm nhận ra ả thường xuyên muốn dẫn chồng tôi đi xem nhà nhỉ? Rồi cứ lúc tôi ra ngoài là ánh mắt nhìn anh đắm đuối hẳn!

Nhưng câu nói sau đó mới đáng giận: "Em không cần danh phận, để em là người tình bóng tối của anh được không?"

Có lẽ trong quá trình môi giới, cô ta biết Nam là giám đốc công ty hàng chục nhân viên, thu nhập ổn. Việc vợ chồng tôi trả góp căn biệt thự là bởi anh cần giữ tiền để đầu tư, chứ chúng tôi đủ sức mua mà không cần nợ nần.

Nam vẫn một mực từ chối, đẩy cô ta ra nhưng không được. Lúc này tôi chịu không nổi mới hậm hực lột bộ đồ ở nhà quê quê, khoác lên chiếc váy ngủ sexy rồi đi ra: "Vào phòng đi anh, em tắm xong nằm chờ nãy giờ này. Ơ, sao cô Q. lại tới giờ này? Muốn làm người tình bóng tối của chồng chị á? Còn không xem lại bản thân đi!"

Cô ta sợ xanh mắt, có lẽ không ngờ rằng tôi lại ở nhà trong khi mới sáng tôi nói về quê ngoại. Ả vội vã bỏ chạy. Nhưng tôi sẽ không để yên. Trước hết, tôi sẽ đề nghị công ty bất động sản kia đổi người môi giới, và chắc chắn cô ta sẽ chẳng nhận được tiền hoa hồng từ vợ chồng tôi. Sau đó, tôi còn phải chờ xem thái độ cô ta thế nào rồi tính tiếp.